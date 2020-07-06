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Новости Фото Силовики
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Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала канал утечки персональных данных из баз Государственной фискальной службы. Налоговики под предводительством бывшего сотрудника продавали данные, в том числе, возможно, террористам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Бывший сотрудник Главного управления фискальной службы в Хмельницкой области после выхода в отставку организовал преступную группу, которая собирала и передавала заказчикам данные с ограниченным доступом из автоматизированных информационных баз ДФС. В состав преступной группы входили действующие сотрудники налоговой службы", - сказано в сообщении.

Организатора схемы задержали в момент передачи информации очередному заказчику. Дома у него и у его подельников изъяли компьютеры и флэшки с информацией с ограниченным доступом.

Также на Цензор.НЕТ: Разоблачена незаконная маршрутизация трафика мобильного оператора террористов "Л/ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

"Проверяется версия об использовании указанного канала получения информации и представителями так называемой Л/ДНР", - добавили в СБУ.

Организатору нелегальной схемы сообщили о подозрении. Ему грозит от 2 до 6 лет за решеткой. Продолжается следствие.

Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ 01
Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ 02
Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ 03
Налоговики торговали данными из баз данных в Хмельницком, - СБУ 04

Автор: 

информация (385) правоохранительные органы (2970) СБУ (19931) силовики (2799) Хмельницький (479)


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Топ комментарии
+2
Привыкший к халяве
Не жнет и не пашет
Хватает иных забот

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Полную чашу
Ворюге и завтра "в поход"

(ггастгелять!)
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06.07.2020 19:26
+1
Трудовая книжка не подтверждает уплату взносов.
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06.07.2020 19:49
+1
Є, поки до дупи...
Пенсійний вік підняли, падллюки....
Вона ще й "Почесний Донор України"..
Інвалід на мінімалці..
Скільки людей/бійців врятувала..
Тільки мати залишилися від влади за всі роки..
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06.07.2020 19:51
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Привыкший к халяве
Не жнет и не пашет
Хватает иных забот

Налейте-ка виски
Полную чашу
Ворюге и завтра "в поход"

(ггастгелять!)
показать весь комментарий
06.07.2020 19:26 Ответить
Я вас прошу, сейчас найти персональные данные очень просто
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06.07.2020 19:26 Ответить
Вже знайшов вперду в Запорі.
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06.07.2020 19:38 Ответить
причем, не просто в Запоре, а на ДД...
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06.07.2020 19:48 Ответить
Циган?
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06.07.2020 19:50 Ответить
поди знай, я так, на вскидку... может и балабинец, может и кушугумянин...а может и вовсе, сидит на Космосе и космонавта из себя корчит...
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06.07.2020 20:03 Ответить
Покажи
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06.07.2020 20:19 Ответить
Розповсюдження персональних даних є злочином і повинно бути засудженим. Побачимо як спрацює каральна система зевлади.
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06.07.2020 19:31 Ответить
Налоговики торговали данными информацией/сведениями из баз данных в Хмельницком, - СБУ. ФОТО
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06.07.2020 19:33 Ответить
А що не так? Чим торгівля персональними даними відрізняється від торгівлі зручностіми у тюремних камерах? Може вони за виручені гроші хотіли зробити ремонта флігеля для потрахушок ув'ящнених корупціонерів?
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06.07.2020 19:35 Ответить
У Моей подруги украли несколько лет стажа...
Налоговая говорит-у нас не сохранилося за 90-е года!
Докажите , шо вы таки платили в пенсфонд!
Ленты кассового аппарата предьявите..ента через ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!
Да кинули миллионы бизнесменов мелкой и средней руки..

Ню и шо??
Ага, енто было два года назад..
🤣🤣
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06.07.2020 19:41 Ответить
Трудова книжка є?
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06.07.2020 19:45 Ответить
Трудовая книжка не подтверждает уплату взносов.
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06.07.2020 19:49 Ответить
Дійсно,але підтверджує стаж. А для розрахунку пенсії прийдеться вибрати за інший період.
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06.07.2020 19:52 Ответить
Є, поки до дупи...
Пенсійний вік підняли, падллюки....
Вона ще й "Почесний Донор України"..
Інвалід на мінімалці..
Скільки людей/бійців врятувала..
Тільки мати залишилися від влади за всі роки..
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06.07.2020 19:51 Ответить
Підняли пенсійний вік і ще зевлада його підніме.
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06.07.2020 19:53 Ответить
Та не треба Мені втирати, хто і як це робить..😁
Вже при бувшій владі почалося..
Звонять-треба ..але вже фізично -нє..
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06.07.2020 20:01 Ответить
В Украине все думали и думают, что банды 90-ых закончились, но - ничего подобного. Банды просто переименовались в Налоговую, МВД, Таможню, СБУ, Прокуратуру и Суд. Сколько ж можно бегать в трениках с автоматом/пистолетом? Теперь можно грабить и убивать прямо из кабинетов, да и автомат/пистолет теперь "на законных основаниях выдан государством". Красотааа...
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06.07.2020 20:46 Ответить
Мусорня, она и в африке мусорня, это те кто первыми переходил на сторону оккупантов на Донбассе, ничего удивительного
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06.07.2020 21:36 Ответить
а вот и она - экономическая безопасность.. во всей красе..(((
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07.07.2020 01:20 Ответить
 
 