В Киеве из-за утечки газа эвакуировали многоэтажку, - ГСЧС. ФОТО

В Днепровском районе Киева из-за утечки газа спасатели эвакуировали жителей 9-этажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"7 июля в 10:53 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение об утечке газа с последующим горением в одной из квартир на ул. Радужная, 69, в Днепровском районе столицы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии на место происшествия было установлено, что пожар возник в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома, но к моменту прибытия спасателей признаков горения не наблюдалось.

"Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к эвакуации людей. Во время эвакуации обнаружен владелец квартиры, где произошел пожар, с незначительными ожогами кисти правой руки. Мужчина был передан бригаде скорой медпомощи. С верхних этажей здания спасателями были эвакуированы 8 человек", - добавили в ГСЧС.

На место происшествия выезжали 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

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