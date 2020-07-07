У Києві через витік газу евакуювали багатоповерхівку, - ДСНС. ФОТО

У Дніпровському районі Києва через витік газу рятувальники евакуювали мешканців 9-поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"7 липня о 10:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про витік газу з подальшим горінням в одній з квартир на вул. Райдужна, 69, що у Дніпровському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після прибуття на місце події було встановлено, що пожежа виникла в квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, але до моменту прибуття рятувальників ознак горіння не спостерігалося.

"Не гаючи часу, рятувальники відразу ж приступили до евакуації людей. Під час евакуації виявлено власника квартири, де сталася пожежа, з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка було передано бригаді швидкої медичної допомоги. З верхніх поверхів будинку рятувальниками евакуйовано 8 осіб", - додали в ДСНС.

На місце події виїжджали 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 рятувальників особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

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