На Луганщині горить 85 га лісу, - ДСНС. ФОТО

6 липня о 13:21 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в районі озера Ведмеже між селищем Капітанове і Муратове Новоайдарського району Луганської області горить ліс.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"На місце події одразу було направлено 3 пожежні автоцистерни та 14 рятувальників особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС України у Луганській області. Після прибуття рятувальниками було встановлено, що горить ліс на площі 20 га (верховий). Додатково було направлено на місце пожежі ще 5 пожежних автоцистерн та 30 рятувальників особового складу. До ліквідації пожежі залучено 9 одиниць пожежної техніки та 48 рятувальників особового складу. Від Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства залучено 12 пожежних автоцистерн, 5 одиниць автомобілів ВАЗ-2121, 4 трактори з плугом, 1 трактор з бочкою, 2 модулі на базі УАЗ та 59 рятувальників особового складу. Загальна площа пожежі становить 40 га, з яких 20 га низового та 20 га верхового", - йдеться в повідомленні.

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"Станом на 7 липня 8:11 год. пожежу площею приблизно 85 га локалізовано. Травмованих та загиблих на пожежі не виявлено. Наразі триває ліквідація", - додали в ДСНС.



