Пожежа в Новій Каховці: мешканців відселили, будинок охороняє поліція

Мешканців будинку, який спалахнув 5 липня в Новій Каховці на Херсонщині, відселили в дитячий садок, в санаторій і гуртожиток.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NovaKahovka.City.

Людей розселяють у дитсадок "Золотий ключик", будівля колишнього санаторію "Дружба" і в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні "Сокіл", яке раніше готували для обсервації в зв'язку з коронавірусом. Також мер Володимир Коваленко домовився з начальником Новокаховського відділення поліції Олександром Рогожиним про охорону під'їздів від можливих мародерів.

"Біля кожного під'їзду стоятиме поліцейський. Також залучимо "Муніципальну охорону", - сказав Коваленко.

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За словами пожежників, найбільше від вогню постраждали квартири п'ятого поверху. У будинку вимкнули електрику та газопостачання. Води не відключали.

Мешканці кажуть, що пожежа почалася з 4-го під'їзду. Всього в будинку 8 під'їздів. Живуть на 3 та 4 поверхах, побоюються, що їхні квартири залило водою при гасінні пожежі.

Збитки щодо кожної квартири почнуть встановлювати з 6 липня.

Нагадаємо, 5 липня в Держслужбі України з НС повідомили, що в Новій Каховці Херсонської області виникла пожежа покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Підозрюваного у підпалі затримали.