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Пожежа в Новій Каховці: мешканців відселили, будинок охороняє поліція

Пожежа в Новій Каховці: мешканців відселили, будинок охороняє поліція

Мешканців будинку, який спалахнув 5 липня в Новій Каховці на Херсонщині, відселили в дитячий садок, в санаторій і гуртожиток.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання NovaKahovka.City.

Людей розселяють у дитсадок "Золотий ключик", будівля колишнього санаторію "Дружба" і в дитяче інфекційне відділення в мікрорайоні "Сокіл", яке раніше готували для обсервації в зв'язку з коронавірусом. Також мер Володимир Коваленко домовився з начальником Новокаховського відділення поліції Олександром Рогожиним про охорону під'їздів від можливих мародерів.

"Біля кожного під'їзду стоятиме поліцейський. Також залучимо "Муніципальну охорону", - сказав Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителів квартир, які постраждали під час пожежі п'ятиповерхівки в Новій Каховці, відселять, - глава Херсонської ОДА Гусєв

За словами пожежників, найбільше від вогню постраждали квартири п'ятого поверху. У будинку вимкнули електрику та газопостачання. Води не відключали.

Мешканці кажуть, що пожежа почалася з 4-го під'їзду. Всього в будинку 8 під'їздів. Живуть на 3 та 4 поверхах, побоюються, що їхні квартири залило водою при гасінні пожежі.

Збитки щодо кожної квартири почнуть встановлювати з 6 липня.

Нагадаємо, 5 липня в Держслужбі України з НС повідомили, що в Новій Каховці Херсонської області виникла пожежа покрівлі п'ятиповерхового житлового будинку. Підозрюваного у підпалі затримали.

Автор: 

Нова Каховка (181) пожежа (4341) Херсонська область (5791)


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Топ коментарі
+2
У них все згоріло, тому можна не хвилюватися.
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06.07.2020 05:06
+2
Це ж яким упоротим довбнем треба бути, що б підпалити своє помешкання. А потім, як в тій присказці - Згоріла хата, гори й сарай.
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06.07.2020 06:48
+2
8 подъездов, это если по 4 квартиры на этаже то 160 семей пострадали из-за одного дебила.
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06.07.2020 07:52
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Жителі цього будинку відремонтують квартири за власний рахунок, бо не мають страховки.
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06.07.2020 03:45 Відповісти
Живущие на 3 и 4 этажах, опасаются, что их квартиры залило водой при тушении пожара. Источник: https://censor.net/n3206187
Хм-м-м... А живущие на 5 этаже не опасаются?
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06.07.2020 04:55 Відповісти
У них все згоріло, тому можна не хвилюватися.
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06.07.2020 05:06 Відповісти
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06.07.2020 05:45 Відповісти
Це ж яким упоротим довбнем треба бути, що б підпалити своє помешкання. А потім, як в тій присказці - Згоріла хата, гори й сарай.
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06.07.2020 06:48 Відповісти
а уверен что поджег совершил житель дома? Бомжи обитают не только в подвалах
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06.07.2020 07:40 Відповісти
Не понимаю почему Авакова называют "потужным министром"? Не бандитов ловить, ни пожары тушить, ни утопающих спасать его подчиненные просто разучились.Или заняты совсем другими делами?
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06.07.2020 07:38 Відповісти
8 подъездов, это если по 4 квартиры на этаже то 160 семей пострадали из-за одного дебила.
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06.07.2020 07:52 Відповісти
"Пожар в Новой Каховке: жильцов отселили, дом охраняет полиция" - и ничего из квартир не пропадёт?
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06.07.2020 08:04 Відповісти
непонятно . сгорел рубероид на крыше . зачем из за этого всех отселять и насколько понял вообще в свои квартиры не пускают даже глянуть что и как .
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06.07.2020 09:15 Відповісти
 
 