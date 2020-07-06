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Пожар в Новой Каховке: жильцов отселили, дом охраняет полиция

Пожар в Новой Каховке: жильцов отселили, дом охраняет полиция

Жильцов дома, который загорелся 5 июля в Новой Каховке на Херсонщине, отселили в детский сад, в санаторий и общежитие.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NovaKahovka.City.

Людей расселяют в детсад "Золотой ключик", здание бывшего санатория "Дружба" и в детское инфекционное отделение в микрорайоне "Сокол", которое раньше готовили для обсервации в связи с коронавирусом. Также мэр Владимир Коваленко договорился с начальником Новокаховского отделения полиции Александром Рогожиным об охране подъездов от возможных мародеров.

"У каждого подъезда будет стоять полицейский. Также привлечем "Муниципальную охрану", - сказал Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей квартир, пострадавших при пожаре в пятиэтажке в Новой Каховке, отселят, - глава Херсонской ОГА Гусев

По словам пожарных, больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.

Жители говорят, что пожар начался с 4-го подъезда. Всего в доме 8 подъездов. Живущие на 3 и 4 этажах, опасаются, что их квартиры залило водой при тушении пожара.

Убытки по каждой квартире начнут устанавливать с 6 июля.

Напомним, 5 июля в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. Подозреваемого в поджоге задержали.

Также смотрите: Поле с пшеницей горело на Николаевщине, удалось спасти 30 га зерновых культур, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

Новая Каховка (155) пожар (5960) Херсонская область (4803)


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Топ комментарии
+2
У них все згоріло, тому можна не хвилюватися.
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06.07.2020 05:06
+2
Це ж яким упоротим довбнем треба бути, що б підпалити своє помешкання. А потім, як в тій присказці - Згоріла хата, гори й сарай.
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06.07.2020 06:48
+2
8 подъездов, это если по 4 квартиры на этаже то 160 семей пострадали из-за одного дебила.
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06.07.2020 07:52
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Жителі цього будинку відремонтують квартири за власний рахунок, бо не мають страховки.
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06.07.2020 03:45 Ответить
Живущие на 3 и 4 этажах, опасаются, что их квартиры залило водой при тушении пожара. Источник: https://censor.net/n3206187
Хм-м-м... А живущие на 5 этаже не опасаются?
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06.07.2020 04:55 Ответить
У них все згоріло, тому можна не хвилюватися.
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06.07.2020 05:06 Ответить
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06.07.2020 05:45 Ответить
Це ж яким упоротим довбнем треба бути, що б підпалити своє помешкання. А потім, як в тій присказці - Згоріла хата, гори й сарай.
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06.07.2020 06:48 Ответить
а уверен что поджег совершил житель дома? Бомжи обитают не только в подвалах
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06.07.2020 07:40 Ответить
Не понимаю почему Авакова называют "потужным министром"? Не бандитов ловить, ни пожары тушить, ни утопающих спасать его подчиненные просто разучились.Или заняты совсем другими делами?
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06.07.2020 07:38 Ответить
8 подъездов, это если по 4 квартиры на этаже то 160 семей пострадали из-за одного дебила.
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06.07.2020 07:52 Ответить
"Пожар в Новой Каховке: жильцов отселили, дом охраняет полиция" - и ничего из квартир не пропадёт?
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06.07.2020 08:04 Ответить
непонятно . сгорел рубероид на крыше . зачем из за этого всех отселять и насколько понял вообще в свои квартиры не пускают даже глянуть что и как .
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06.07.2020 09:15 Ответить
 
 