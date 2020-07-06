Пожар в Новой Каховке: жильцов отселили, дом охраняет полиция
Жильцов дома, который загорелся 5 июля в Новой Каховке на Херсонщине, отселили в детский сад, в санаторий и общежитие.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание NovaKahovka.City.
Людей расселяют в детсад "Золотой ключик", здание бывшего санатория "Дружба" и в детское инфекционное отделение в микрорайоне "Сокол", которое раньше готовили для обсервации в связи с коронавирусом. Также мэр Владимир Коваленко договорился с начальником Новокаховского отделения полиции Александром Рогожиным об охране подъездов от возможных мародеров.
"У каждого подъезда будет стоять полицейский. Также привлечем "Муниципальную охрану", - сказал Коваленко.
По словам пожарных, больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.
Жители говорят, что пожар начался с 4-го подъезда. Всего в доме 8 подъездов. Живущие на 3 и 4 этажах, опасаются, что их квартиры залило водой при тушении пожара.
Убытки по каждой квартире начнут устанавливать с 6 июля.
Напомним, 5 июля в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что в Новой Каховке Херсонской области возник пожар кровли пятиэтажного жилого дома. Подозреваемого в поджоге задержали.
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Хм-м-м... А живущие на 5 этаже не опасаются?