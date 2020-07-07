Полиция задержала двоих россиян, работавших на спецслужбы: "планировали серию тяжких преступлений". ФОТО

Задержанные были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. Их собираются выслать из Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел стратегических расследований Нацполиции.

"Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами", - сказано в сообщении.

Оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мужчины, и задержали россиян в Шевченковском районе столицы.

Решается вопрос об их принудительном выдворении из страны.

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