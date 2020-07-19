Строительство моста через Днепр начали в Запорожье. ФОТОрепортаж
На правом берегу Старого Днепра со стороны Бабурки 18 июля установили две балки верховой стороны эстакады Запорожского моста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу блогера Павла Авдокушина.
По его информации, в тот же день на Хортице бетонировали первую с 2015 года захватку автопроезда левобережной части той же эстакады.
В Службе автомобильных дорог Запорожской области на этой неделе информировали, что на автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье "продолжается выполнение комплекса строительных работ для скорейшего соединения обоих берегов р. Старый Днепр".
"Основные работы проводятся на сооружениях №1, 2, 3, 4, 5. В частности, в конце прошлой недели также, были начаты работы по антикоррозионной защите балок пролетного строения сооружений №3 и №5", - отмечали строители.
Кроме того, генподрядчик "Onur Taahhut" проводит закупку металлоконструкций пролетных строений сооружений №3, №4, №5 и вспомогательных конструкций, необходимых для продолжения работ на пусковых комплексах №4, 5, 6.
Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Работы по возобновлению строительства запорожских мостов начаты в апреле 2020 года.
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Продольная трещина по всей длине проезжей части.
Міст, так прийдуть москалі і обов'язково підірвуть! Підрив 18 серпня 1941г.ДнепроГЕСа організований кремлівськими окупантами СА і катами НКВД, які тікали від німців він призвів до загибелі 100 000 українців.
Унікальне ФОТО, Федеральний архів ФРН. - Німецький офіцер на тлі зруйнованої карателями - комуно - фашистами електростанції.- Наступаючи німецькі солдати і офіцери Вермахту в заціпенінні з жахом лише спостерігали в біноклі за драмою загибелі сотні тисяч українців - запорожців ....
Україні треба зняти про це фільм-катастрофу, як в паніці відступаючі з окупованої російськими бандитами -большевиками в 1922 р незалежної України (УНР) вже з колонії урср сталінські окупаційні війська, намагаючись зупинити просування Вермахту на Схід, цинічно підірвали ГЕС 20 тоннами вибухівки - амоналу, під Запоріжжям ... в результаті вибуху кремлівськими - катами греблі ДніпроГЕСу, утворилася гігантська пробоїна в греблі, яка спровокувала хвилю висотою кілька десятків метрів, яка повністю змила пів - м.Запоріжжя, плавні, о. Хортиця і дійшла до сусідніх українських міст - Нікополя і Марганця. Від гігантської дніпровської хвилі, загинули в водної безодні 100 000 чоловік ні в чому не винних українців, набагато більше ніж від гітлерівців. Кремлівські окупаційна влада в своїй колонії урср мільйонів вбивали українців в поневолених ними з 1922 року суверенній українській державі (УНР). Тільки з відновленням незалежності України від кривавого ссср запорожцям дозволили поминати своїх земляків, які загинули від рук проклятих кремлівських окупантів сталінських комуно - фашистів
..........и сколько же вся эта радость стоит?