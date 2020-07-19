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Строительство моста через Днепр начали в Запорожье. ФОТОрепортаж

На правом берегу Старого Днепра со стороны Бабурки 18 июля установили две балки верховой стороны эстакады Запорожского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу блогера Павла Авдокушина.

По его информации, в тот же день на Хортице бетонировали первую с 2015 года захватку автопроезда левобережной части той же эстакады.

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Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 03
Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 04
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В Службе автомобильных дорог Запорожской области на этой неделе информировали, что на автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье "продолжается выполнение комплекса строительных работ для скорейшего соединения обоих берегов р. Старый Днепр".

"Основные работы проводятся на сооружениях №1, 2, 3, 4, 5. В частности, в конце прошлой недели также, были начаты работы по антикоррозионной защите балок пролетного строения сооружений №3 и №5", - отмечали строители.

Кроме того, генподрядчик "Onur Taahhut" проводит закупку металлоконструкций пролетных строений сооружений №3, №4, №5 и вспомогательных конструкций, необходимых для продолжения работ на пусковых комплексах №4, 5, 6.

Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Работы по возобновлению строительства запорожских мостов начаты в апреле 2020 года.

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Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 07
Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 08
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Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 10

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Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 11
Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 12
Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 13
Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 14

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Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 15
Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 16
Строительство моста через Днепр начали в Запорожье 17

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Автор: 

Днепр (4437) дороги (2512) Запорожье (2675) мост (1030) строительство (1997)


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Топ комментарии
+22
а ты сторонник авк? или кацапского ротфронта?
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19.07.2020 22:28
+14
Как раз при порошенко эта фирма и выиграла тендер. Всё просто чисто случайно совпало беспилотники, мосты и многое другое.
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19.07.2020 22:16
+9
Строительство моста через Днепр начали в Запорожье.
(с) ТСН 2004 год.
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19.07.2020 22:16
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Сдачей национальных интересов попахивает...готовят коридор на Киев для орков! Почему пЕСыкы молчат?
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19.07.2020 23:12 Ответить
не иначе, денег на мост надо море, и только недавно появилась возможность их напечатать, а песики не знали что так можно, печалька
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19.07.2020 23:24 Ответить
Звідкіля на Київ?
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19.07.2020 23:40 Ответить
так Филатов же вроде мер Днепра.
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19.07.2020 23:25 Ответить
Он мер в Днепре, а мост в Запорожье, дошло ?
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19.07.2020 23:39 Ответить
Главное, чтобы ДнепроГЭС дожил до запуска новых мостов в эксплуатацию.
Продольная трещина по всей длине проезжей части.
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20.07.2020 00:34 Ответить
Так.Турки з китайцями будуть будувати міст. Яким чином це врятує українську економіку ?
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20.07.2020 06:52 Ответить
-
Міст, так прийдуть москалі і обов'язково підірвуть! Підрив 18 серпня 1941г.ДнепроГЕСа організований кремлівськими окупантами СА і катами НКВД, які тікали від німців він призвів до загибелі 100 000 українців.
Унікальне ФОТО, Федеральний архів ФРН. - Німецький офіцер на тлі зруйнованої карателями - комуно - фашистами електростанції.- Наступаючи німецькі солдати і офіцери Вермахту в заціпенінні з жахом лише спостерігали в біноклі за драмою загибелі сотні тисяч українців - запорожців ....
Україні треба зняти про це фільм-катастрофу, як в паніці відступаючі з окупованої російськими бандитами -большевиками в 1922 р незалежної України (УНР) вже з колонії урср сталінські окупаційні війська, намагаючись зупинити просування Вермахту на Схід, цинічно підірвали ГЕС 20 тоннами вибухівки - амоналу, під Запоріжжям ... в результаті вибуху кремлівськими - катами греблі ДніпроГЕСу, утворилася гігантська пробоїна в греблі, яка спровокувала хвилю висотою кілька десятків метрів, яка повністю змила пів - м.Запоріжжя, плавні, о. Хортиця і дійшла до сусідніх українських міст - Нікополя і Марганця. Від гігантської дніпровської хвилі, загинули в водної безодні 100 000 чоловік ні в чому не винних українців, набагато більше ніж від гітлерівців. Кремлівські окупаційна влада в своїй колонії урср мільйонів вбивали українців в поневолених ними з 1922 року суверенній українській державі (УНР). Тільки з відновленням незалежності України від кривавого ссср запорожцям дозволили поминати своїх земляків, які загинули від рук проклятих кремлівських окупантів сталінських комуно - фашистів
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20.07.2020 06:54 Ответить
Тоді ж загинули і тисячі червоноармійців.Радянській владі було начхати і на населення і на солдатів.
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20.07.2020 09:45 Ответить
А мне вот интересно: в 2016-м примерно писали про мосты, в частности, про мост через старое русло, с измененным проектом так "по некоторым сведениям уже возведённые конструкции не подлежат дальнейшей эксплуатации из-за начавшегося разрушения". Так правда ли это? И провели ли обследование? Потому как намечается в будущем классный "отходняк под распил". Типа выяснят, что надо опоры менять. Кто в теме?
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20.07.2020 07:11 Ответить
"Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения."
..........и сколько же вся эта радость стоит?
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20.07.2020 10:10 Ответить
еще в апреле
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20.07.2020 10:12 Ответить
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