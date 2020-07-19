Строительство моста через Днепр начали в Запорожье. ФОТОрепортаж

На правом берегу Старого Днепра со стороны Бабурки 18 июля установили две балки верховой стороны эстакады Запорожского моста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу блогера Павла Авдокушина.

По его информации, в тот же день на Хортице бетонировали первую с 2015 года захватку автопроезда левобережной части той же эстакады.

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В Службе автомобильных дорог Запорожской области на этой неделе информировали, что на автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье "продолжается выполнение комплекса строительных работ для скорейшего соединения обоих берегов р. Старый Днепр".

"Основные работы проводятся на сооружениях №1, 2, 3, 4, 5. В частности, в конце прошлой недели также, были начаты работы по антикоррозионной защите балок пролетного строения сооружений №3 и №5", - отмечали строители.

Кроме того, генподрядчик "Onur Taahhut" проводит закупку металлоконструкций пролетных строений сооружений №3, №4, №5 и вспомогательных конструкций, необходимых для продолжения работ на пусковых комплексах №4, 5, 6.

Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Работы по возобновлению строительства запорожских мостов начаты в апреле 2020 года.

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