Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
На правому березі Старого Дніпра з боку Бабурки 18 липня встановили дві балки верхової сторони естакади Запорізького моста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку блогера Павла Авдокушина.
За його інформацією, того ж дня на Хортиці бетонували першу з 2015 року захватку автопроїзда лівобережної частини тієї ж естакади.
У Службі автомобільних доріг Запорізької області на цьому тижні інформували, що на автотранспортній магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі "триває виконання комплексу будівельних робіт для якнайшвидшого з'єднання обох берегів р. Старий Дніпро".
"Основні роботи проводяться на Спорудах №1, 2, 3, 4, 5. Зокрема, на прикінці минулого тижня також, було розпочато роботи з антикорозійного захисту балок прогонової будови Споруд №3 та №5", - зазначали будівельники.
Кроім того, генпідрядником "Onur Taahhut" проводиться закупівля металоконструкцій прогонових будов Споруд №3, №4, №5 та допоміжних конструкцій, необхідних для продовження робіт на пускових комплексах №4, 5, 6.
Запорізький міст — це магістраль безперервного руху довжиною понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі 2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Роботи з відновлення будівництва запорізьких мостів розпочаті в квітні 2020 року.
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Продольная трещина по всей длине проезжей части.
Міст, так прийдуть москалі і обов'язково підірвуть! Підрив 18 серпня 1941г.ДнепроГЕСа організований кремлівськими окупантами СА і катами НКВД, які тікали від німців він призвів до загибелі 100 000 українців.
Унікальне ФОТО, Федеральний архів ФРН. - Німецький офіцер на тлі зруйнованої карателями - комуно - фашистами електростанції.- Наступаючи німецькі солдати і офіцери Вермахту в заціпенінні з жахом лише спостерігали в біноклі за драмою загибелі сотні тисяч українців - запорожців ....
Україні треба зняти про це фільм-катастрофу, як в паніці відступаючі з окупованої російськими бандитами -большевиками в 1922 р незалежної України (УНР) вже з колонії урср сталінські окупаційні війська, намагаючись зупинити просування Вермахту на Схід, цинічно підірвали ГЕС 20 тоннами вибухівки - амоналу, під Запоріжжям ... в результаті вибуху кремлівськими - катами греблі ДніпроГЕСу, утворилася гігантська пробоїна в греблі, яка спровокувала хвилю висотою кілька десятків метрів, яка повністю змила пів - м.Запоріжжя, плавні, о. Хортиця і дійшла до сусідніх українських міст - Нікополя і Марганця. Від гігантської дніпровської хвилі, загинули в водної безодні 100 000 чоловік ні в чому не винних українців, набагато більше ніж від гітлерівців. Кремлівські окупаційна влада в своїй колонії урср мільйонів вбивали українців в поневолених ними з 1922 року суверенній українській державі (УНР). Тільки з відновленням незалежності України від кривавого ссср запорожцям дозволили поминати своїх земляків, які загинули від рук проклятих кремлівських окупантів сталінських комуно - фашистів
..........и сколько же вся эта радость стоит?