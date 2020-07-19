Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

На правому березі Старого Дніпра з боку Бабурки 18 липня встановили дві балки верхової сторони естакади Запорізького моста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку блогера Павла Авдокушина.

За його інформацією, того ж дня на Хортиці бетонували першу з 2015 року захватку автопроїзда лівобережної частини тієї ж естакади.

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У Службі автомобільних доріг Запорізької області на цьому тижні інформували, що на автотранспортній магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі "триває виконання комплексу будівельних робіт для якнайшвидшого з'єднання обох берегів р. Старий Дніпро".

"Основні роботи проводяться на Спорудах №1, 2, 3, 4, 5. Зокрема, на прикінці минулого тижня також, було розпочато роботи з антикорозійного захисту балок прогонової будови Споруд №3 та №5", - зазначали будівельники.

Кроім того, генпідрядником "Onur Taahhut" проводиться закупівля металоконструкцій прогонових будов Споруд №3, №4, №5 та допоміжних конструкцій, необхідних для продовження робіт на пускових комплексах №4, 5, 6.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху довжиною понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі 2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Роботи з відновлення будівництва запорізьких мостів розпочаті в квітні 2020 року.

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