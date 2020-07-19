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Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

На правому березі Старого Дніпра з боку Бабурки 18 липня встановили дві балки верхової сторони естакади Запорізького моста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку блогера Павла Авдокушина.

За його інформацією, того ж дня на Хортиці бетонували першу з 2015 року захватку автопроїзда лівобережної частини тієї ж естакади.

Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 01

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Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 02
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 03
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 04
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром. ВIДЕО

У Службі автомобільних доріг Запорізької області на цьому тижні інформували, що на автотранспортній магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі "триває виконання комплексу будівельних робіт для якнайшвидшого з'єднання обох берегів р. Старий Дніпро".

"Основні роботи проводяться на Спорудах №1, 2, 3, 4, 5. Зокрема, на прикінці минулого тижня також, було розпочато роботи з антикорозійного захисту балок прогонової будови Споруд №3 та №5", - зазначали будівельники.

Кроім того, генпідрядником "Onur Taahhut" проводиться закупівля металоконструкцій прогонових будов Споруд №3, №4, №5 та допоміжних конструкцій, необхідних для продовження робіт на пускових комплексах №4, 5, 6.

Запорізький міст — це магістраль безперервного руху довжиною понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі  2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху. Роботи з відновлення будівництва запорізьких мостів розпочаті в квітні 2020 року. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сьогодні ваш захід закінчено": поліція Київщини навідалася на вечірку на баржі, що пливла Дніпром. ВIДЕО

Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 06
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 07
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 08
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 09
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус врізався у стовп у Запоріжжі, постраждали 6 людей. ФОТО

Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 11
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 12
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 13
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 14

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Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 15
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 16
Будівництво моста через Дніпро почали в Запоріжжі 17

Дніпро (3295) дороги (3071) Запоріжжя (2290) міст (1239) будівництво (3029)


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Топ коментарі
+22
а ты сторонник авк? или кацапского ротфронта?
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19.07.2020 22:28
+14
Как раз при порошенко эта фирма и выиграла тендер. Всё просто чисто случайно совпало беспилотники, мосты и многое другое.
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19.07.2020 22:16
+9
Строительство моста через Днепр начали в Запорожье.
(с) ТСН 2004 год.
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19.07.2020 22:16
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Сдачей национальных интересов попахивает...готовят коридор на Киев для орков! Почему пЕСыкы молчат?
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19.07.2020 23:12 Відповісти
не иначе, денег на мост надо море, и только недавно появилась возможность их напечатать, а песики не знали что так можно, печалька
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19.07.2020 23:24 Відповісти
Звідкіля на Київ?
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19.07.2020 23:40 Відповісти
так Филатов же вроде мер Днепра.
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19.07.2020 23:25 Відповісти
Он мер в Днепре, а мост в Запорожье, дошло ?
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19.07.2020 23:39 Відповісти
Главное, чтобы ДнепроГЭС дожил до запуска новых мостов в эксплуатацию.
Продольная трещина по всей длине проезжей части.
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20.07.2020 00:34 Відповісти
Так.Турки з китайцями будуть будувати міст. Яким чином це врятує українську економіку ?
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20.07.2020 06:52 Відповісти
-
Міст, так прийдуть москалі і обов'язково підірвуть! Підрив 18 серпня 1941г.ДнепроГЕСа організований кремлівськими окупантами СА і катами НКВД, які тікали від німців він призвів до загибелі 100 000 українців.
Унікальне ФОТО, Федеральний архів ФРН. - Німецький офіцер на тлі зруйнованої карателями - комуно - фашистами електростанції.- Наступаючи німецькі солдати і офіцери Вермахту в заціпенінні з жахом лише спостерігали в біноклі за драмою загибелі сотні тисяч українців - запорожців ....
Україні треба зняти про це фільм-катастрофу, як в паніці відступаючі з окупованої російськими бандитами -большевиками в 1922 р незалежної України (УНР) вже з колонії урср сталінські окупаційні війська, намагаючись зупинити просування Вермахту на Схід, цинічно підірвали ГЕС 20 тоннами вибухівки - амоналу, під Запоріжжям ... в результаті вибуху кремлівськими - катами греблі ДніпроГЕСу, утворилася гігантська пробоїна в греблі, яка спровокувала хвилю висотою кілька десятків метрів, яка повністю змила пів - м.Запоріжжя, плавні, о. Хортиця і дійшла до сусідніх українських міст - Нікополя і Марганця. Від гігантської дніпровської хвилі, загинули в водної безодні 100 000 чоловік ні в чому не винних українців, набагато більше ніж від гітлерівців. Кремлівські окупаційна влада в своїй колонії урср мільйонів вбивали українців в поневолених ними з 1922 року суверенній українській державі (УНР). Тільки з відновленням незалежності України від кривавого ссср запорожцям дозволили поминати своїх земляків, які загинули від рук проклятих кремлівських окупантів сталінських комуно - фашистів
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20.07.2020 06:54 Відповісти
Тоді ж загинули і тисячі червоноармійців.Радянській владі було начхати і на населення і на солдатів.
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20.07.2020 09:45 Відповісти
А мне вот интересно: в 2016-м примерно писали про мосты, в частности, про мост через старое русло, с измененным проектом так "по некоторым сведениям уже возведённые конструкции не подлежат дальнейшей эксплуатации из-за начавшегося разрушения". Так правда ли это? И провели ли обследование? Потому как намечается в будущем классный "отходняк под распил". Типа выяснят, что надо опоры менять. Кто в теме?
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20.07.2020 07:11 Відповісти
"Запорожский мост - это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, состоящая из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения."
..........и сколько же вся эта радость стоит?
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20.07.2020 10:10 Відповісти
еще в апреле
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20.07.2020 10:12 Відповісти
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