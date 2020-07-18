Автобус врізався у стовп у Запоріжжі, постраждали 6 людей. ФОТО

Водій маршрутного автобуса в'їхав в електроопору. 6 пасажирів мають тілесні ушкодження, 17-річна дівчина перебуває в лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

ДТП сталася 17 липня близько 22:00.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 6 пасажирів автобуса мають тілесні ушкодження. Чоловіка, 1987 року народження, та чотирьох жінок, 1971, 1975, 1976 та 1987 років народження, після надання медичної допомоги відпущено додому. Ще одна потерпіла - неповнолітня дівчина, 2003 року народження, перебуває у лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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