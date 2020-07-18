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Автобус врізався у стовп у Запоріжжі, постраждали 6 людей. ФОТО

Водій маршрутного автобуса в'їхав в електроопору. 6 пасажирів мають тілесні ушкодження, 17-річна дівчина перебуває в лікарні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

ДТП сталася 17 липня близько 22:00.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 6 пасажирів автобуса мають тілесні ушкодження. Чоловіка, 1987 року народження, та чотирьох жінок, 1971, 1975, 1976 та 1987 років народження, після надання медичної допомоги відпущено додому. Ще одна потерпіла - неповнолітня дівчина, 2003 року народження, перебуває у лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Автобус врізався у стовп у Запоріжжі, постраждали 6 людей 01
Автобус врізався у стовп у Запоріжжі, постраждали 6 людей 02

ДТП (4480) Запоріжжя (2291) Нацполіція (15264) автобус (352)


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Топ коментарі
+2
Думаю, що водій в цей момент "сидів на телефоні".
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18.07.2020 19:27
+2
На метадоне он сидел
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18.07.2020 19:44
+2
как боженька смолвил еще семки и паперску
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18.07.2020 20:11
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Землякам выздоровления! Бывает.
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18.07.2020 18:33 Відповісти
как боженька смолвил еще семки и паперску
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18.07.2020 20:11 Відповісти
Думаю, що водій в цей момент "сидів на телефоні".
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18.07.2020 19:27 Відповісти
На метадоне он сидел
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18.07.2020 19:44 Відповісти
та хз автобус мощный едет как ман тихо не как маршрутка мягко и так как колеса большие..там особо не посидишь с одной стороны комфорт с другой может заснул)
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18.07.2020 20:13 Відповісти
Ні. водій у цей момент "балдєл" під пісні Розєнбаума та Лєпса.
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18.07.2020 22:41 Відповісти
Это не ДТП, а фигня какая-то...
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18.07.2020 20:23 Відповісти
 
 