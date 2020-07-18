Автобус врезался в столб в Запорожье, пострадали 6 человек. ФОТО

Водитель маршрутного автобуса въехал в электроопору. 6 пассажиров получили телесные повреждения, 17-летняя девушка находится в больнице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

ДТП произошло 17 июля около 22:00.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 6 пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Мужчину 1987 года рождения и четырех женщин 1971, 1975, 1976 и 1987 года рождения после оказания медицинской помощи отпущены домой. Еще одна пострадавшая - несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения находится в больнице. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

