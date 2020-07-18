РУС
Автобус врезался в столб в Запорожье, пострадали 6 человек. ФОТО

Водитель маршрутного автобуса въехал в электроопору. 6 пассажиров получили телесные повреждения, 17-летняя девушка находится в больнице.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

ДТП произошло 17 июля около 22:00.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 6 пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Мужчину 1987 года рождения и четырех женщин 1971, 1975, 1976 и 1987 года рождения после оказания медицинской помощи отпущены домой. Еще одна пострадавшая - несовершеннолетняя девушка 2003 года рождения находится в больнице. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Также на Цензор.НЕТ: Шесть человек погибли в ДТП на Одесчине, трое госпитализированы. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Автобус врезался в столб в Запорожье, пострадали 6 человек 01
Автобус врезался в столб в Запорожье, пострадали 6 человек 02

ДТП (7733) Запорожье (2740) Нацполиция (16719) автобус (100)
Топ комментарии
+2
Думаю, що водій в цей момент "сидів на телефоні".
18.07.2020 19:27 Ответить
+2
На метадоне он сидел
18.07.2020 19:44 Ответить
+2
как боженька смолвил еще семки и паперску
18.07.2020 20:11 Ответить
Землякам выздоровления! Бывает.
18.07.2020 18:33 Ответить
как боженька смолвил еще семки и паперску
18.07.2020 20:11 Ответить
Думаю, що водій в цей момент "сидів на телефоні".
18.07.2020 19:27 Ответить
На метадоне он сидел
18.07.2020 19:44 Ответить
та хз автобус мощный едет как ман тихо не как маршрутка мягко и так как колеса большие..там особо не посидишь с одной стороны комфорт с другой может заснул)
18.07.2020 20:13 Ответить
Ні. водій у цей момент "балдєл" під пісні Розєнбаума та Лєпса.
18.07.2020 22:41 Ответить
Это не ДТП, а фигня какая-то...
18.07.2020 20:23 Ответить
 
 