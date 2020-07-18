Шесть человек погибли в ДТП на Одесчине, трое госпитализированы. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

В Одесской области в результате столкновения двух легковых автомобилей шесть человек погибли, еще трое, в том числе ребенок 2018 года рождения, госпитализированы.

ДТП произошло вблизи села Сафьяны Измаильского района. Информация о ДТП поступила в субботу в 07:46.

Для деблокирования погибших привлечены спасатели ГСЧС.

Как сообщили позже в полиции, все участники дорожно-транспортного происшествия установлены. В автомобиле "ВАЗ" ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Мужчины возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия. Во встречном направлении, в с. Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое - попали в больницу.

Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда автомобиль "ВАЗ" выехал на встречную полосу.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз.

