Шестеро людей загинули у ДТП на Одещині, трьох госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

В Одеській області унаслідок зіткнення двох легкових автомобілів шестеро людей загинули, ще трьох, зокрема дитину, 2018 року народження, госпіталізовано.

Про це повідомляє Держслужба з НС, передає Цензор.НЕТ.

ДТП сталася поблизу села Саф’яни Ізмаїльського району. Інформація про ДТП надійшла в суботу о 7:46.

Для деблокування загиблих залучали рятувальників ДСНС.

Як повідомили пізніше в поліції, всіх учасників дорожньо-транспортної пригоди встановлено. В автомобілі ВАЗ їхали четверо 23-річних чоловіків. Вони - колишні однокласники, жителі Ренійського району. Чоловіки поверталися з відпочинку і всі загинули на місці події. У зустрічному напрямку, до с. Приморське Кілійського району, на автомобілі Mitsubishi Outlander їхали п'ятеро членів сім'ї з Ізмаїлу. 63-річний водій і його 60-річна дружина, яка сиділа на передньому сидінні, загинули на місці, ще троє пасажирів потрапили до лікарні.

Попередньо встановлено, що зіткнення транспортних засобів відбулося, коли автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу.

За цим фактом слідчі почали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. У рамках провадження призначено низку експертиз.

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