Боец 503-го ОБМП Василий Кравченко погиб на Донбассе 20 июля. ФОТО

Около полудня 20 июля в районе поселка Шумы Торецкого городского совета Донецкой области в результате пулевого ранения в голову погиб 26-летний боец 503-го ОБМП Василий Кравченко.

Об этом со ссылкой на Изяславский районный военный комиссариат сообщает местное издание "Є", сообщает Цензор.НЕТ.

"Василий Кравченко погиб при исполнении служебных обязанностей. Сегодня, 20 июля, около двенадцати часов в зоне операции Объединенных сил погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко. Он был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1275", - говорится в сообщении.

По информации Изяславского районного военного комиссариата, в полдень противник начал обстрел и боец ​​получил смертельное ранение в голову.

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Василий Кравченко - житель города Изяслав Хмельницкой области. Он еще с февраля 2018 года воевал на востоке Украины. Служил старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты 503-го отдельного батальона морской пехоты. В апреле этого года мужчина женился. В Изяславе у военного осталась мать и отец.





Фото: facebook.com/serg.marco

Напомним, 20 июля российско-оккупационные войска вблизи населенного пункта Шумы применили автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. В результате вражеского обстрела во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.