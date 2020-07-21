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"Тарелка на Лыбедской": в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма. ВИДЕО

Известная каждому киевлянину "Летающая тарелка" на Лыбедской пока не поражает своим исходным видом. Ржавчина с каждым годом все больше покрывает поверхность тарелки. Именно поэтому архитектор Виталий Молочко совместными усилиями со знакомыми и волонтерами намерены восстановить крышу уникального строения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Київ.media, об этом говорится в сюжете новостей "Киев Newsroom" телеканала "Киев".

Тарелку построили еще в 1971 году по проекту известного архитектора, художника, поэта и композитора Флориана Юрьева, которому сейчас 90 лет. Ее автор получил награду - "За новаторство в архитектуре". Он пытался реализовать задуманную идею еще в 60-х, но советские архитекторы вместе с властью были против реализации.

Юрьев хотел сделать особенностью здания уникальный светомузыкальный зал, однако вместо светомузыкальных установок его оформили фресками в жанре соцреализма. После открытия здание перешло в Институт научно-технической информации. В 1990 году сооружение начало приходить в упадок. Восемь лет назад руководство института решило передать здание Фонду госимущества, потому что оно стало непригодным.

Таким образом, спасать сооружение взялся архитектор и реставратор Виталий Молочко.

Тарелка на Лыбедской: в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма 01

"Я давно "живу" этим зданием. Объединив своих знакомых друзей вместе с Флорианом, мы решили покрасить его уникальный концертный зал "Тарелку" - памятник советскому модернизму", - комментирует Молочко.

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У Виталия как у реставратора невероятное желание восстановить тарелку. Поскольку его целью является идея, чтобы Киев был городом, который помнит тех, кто в нем творил.

Тарелка на Лыбедской: в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма 02

Сейчас сооружение снимает компания "Альдо", непосредственно связанная с застройщиком Ocean Mall. По соглашению, арендатор имеет право улучшать объект, но проводить капитальную реконструкцию или сносить - нет. Впрочем компания "Альдо" не имеет отношения к реконструкции "тарелки".

Тарелка на Лыбедской: в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма 03

Виталий отмечает, что уже буквально через неделю киевляне смогут увидеть обновленный вид "Летающей тарелки". На открытие объекта обещал приехать и автор - Флориан Юрьев.

Тарелка на Лыбедской: в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма 04
Фото: сайт Київ.медіа

архитектура (152) Киев (25659) реставрация (52)


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Топ комментарии
+11
Даю наводку - еще одну тарелку космических пиратов отреставрируйте на Симферопольской трассе-
"Тарелка на Лыбедской": в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма - Цензор.НЕТ 6872
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21.07.2020 10:53
+5
таких тарелок по всему совку было мама не горюй
столько каЦманавтов в них ожирело
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21.07.2020 11:08
+4
Головне, не реставруйте оціх хлопаків, що попереду)).
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21.07.2020 11:33
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Даю наводку - еще одну тарелку космических пиратов отреставрируйте на Симферопольской трассе-
"Тарелка на Лыбедской": в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма - Цензор.НЕТ 6872
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21.07.2020 10:53 Ответить
Мелитополь
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21.07.2020 10:57 Ответить
Василівка.
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21.07.2020 10:58 Ответить
справа - два старослужащих ))
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21.07.2020 14:04 Ответить
таких тарелок по всему совку было мама не горюй
столько каЦманавтов в них ожирело
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21.07.2020 11:08 Ответить
Головне, не реставруйте оціх хлопаків, що попереду)).
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21.07.2020 11:33 Ответить
Эту тарелку не реставрировать, а разбомбить к хренам. А ее обитателей облить напалмом и поджечь.
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21.07.2020 11:59 Ответить
Этих нет. Зато на их место понабирали молодых,голодных по..истов. Теперича 100 гривнями не отделаешся! Размер кассы после переименования увеличился.
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21.07.2020 12:30 Ответить
"....перед окончанием его жизни показать..." Боже, где таких идиотов строгают? О_о
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21.07.2020 10:56 Ответить
Не могла зразу прочитати слово у заголовку «отрєставріруют». Все читаю «отстрєлівают».Соупадєніє?-Не думаю…
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21.07.2020 10:58 Ответить
"...сооружение снимает компания Альдо" - это как? В смысле "арендует"? У ФГУ? Что бы "неотъемлимо улучшить" и приватизировать за бесценок? Шо, опять киевскую громаду кинули? АСТАНАВИТЕСЬ!
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21.07.2020 11:10 Ответить
В новинах кількарічної давності було щось таке:
Ця будівля передана в оренду і буде, схоже, частиною другої черги шопінг-центру Ocean Plaza. Забудовник зобов'язався не знищувати і не перебудовувати "тарілку", проте активісти не дуже вірять у це.

Цікаво, як орендар (Альдо) дозволив оновлення...

Кажуть, що в "тарілці" унікальна акустика.
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21.07.2020 11:22 Ответить
Ты понял мою мысль. Статья вроде как правильная и положительная, а на самом деле речь опять про оголтелую коррупцию и договорняки.
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21.07.2020 11:27 Ответить
трёп про спасения этого "небесного тела" идёт уже очень давно!
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21.07.2020 11:10 Ответить
Такая же фигня и в Донецке была при совке построена...пресцентром должна была быть...стала ночным клубом под названием НЛО???
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21.07.2020 11:13 Ответить
Фигня тарелка!
Главное - от этой тарелки и до железной дороги всё снесли и заканчивают вторую очередь ТЦ Океан-плаза. Вот эти бетонные строения на заднем плане.
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21.07.2020 11:17 Ответить
Ещё бы и здание, на котором находится эта тарелка, отреставрировали. Все в таком жутком виде, что смотреть страшно.
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21.07.2020 11:20 Ответить
Хіба це "реставрація"? Тре спочатку було всю іржу видалити... та ґрунтовка - фарба за пів року повідпада.
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21.07.2020 11:33 Ответить
Сроочно декомунизировать всё советское
"Тарілка на Либідській": у Києві відреставрують унікальну будівлю радянського модернізму - Цензор.НЕТ 5243
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21.07.2020 11:27 Ответить
мда, студенческие годы, Лыбидськая, автобус № 38
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21.07.2020 11:43 Ответить
"Уважаемый редактор! Может, лучше - про реактор? Там, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же! - год подряд То тарелками пугают - Дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, То руины говорят! Мы кое в чём поднаторели: Мы тарелки бьём весь год - Мы на них уже собаку съели, Если повар нам не врёт..."
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21.07.2020 11:44 Ответить
В кінці 90-х років, проходячи під цією тарілкою зимою, з неї відірвався великий шмат льоду і упав біля мене і ще якоїсь незнайомої мені жінки... Удар був такої сили, що лід перетворився в крижаний пил і засяяв на сонці усіма кольорами веселки... Нас від вірної смерті тоді відділяло якихось пів метра...
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21.07.2020 12:04 Ответить
тебе не повезло
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21.07.2020 14:08 Ответить
Вообще-то для такого рода работ необходимо ряд разрешающих документов. Хотя бы - на худой конец - бумаги о квалификации "реставраторов". Не говоря о техсостоянии этого аварийного сооружения. Которое над головами людей. Впрочем в этом "бреде на тему", который факетически представляет эта статья стараниями каРРЭспАндЭнтаФ о "болеющем на тему тарелки" энтузиасте, по делу - ни слова. Хотя ляпов там - хоть пруд пруди. Чего стоит утверждение, что здание "построили еще в 1971 году"? Хотя фактически - в 1978-м. Хочется спросить: а не хотят ли энтузиасты с друзьями улучшить архитектуру эще чего-нибудь? Типа Лавры, Рады, дачи бубочки там. И пусть кАРРЭспандЭнТа своего заберут. Улучшат там тоже. Нет?
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21.07.2020 12:17 Ответить
На якійсь дикій мові так скрепно лунає - "Тарелка на Лыбедской".
Що за птах "Лыбед" жив у давнину в межах ********* Києва.
Кияни, вам подобається?
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21.07.2020 12:17 Ответить
Либідь - це ім'я сестри засновників Києва.
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21.07.2020 13:09 Ответить
"Он пытался реализовать задуманную идею еще в 60-х, но советские архитекторы вместе с властью были против реализации."

І треба визнати що архітектори в 60-х таки трохи мали рацію
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21.07.2020 13:19 Ответить
Почему такой жуткий серый цвет? Неужели не нашли лучше? И это в наше-то время! Палитра цветов огромная.
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21.07.2020 13:19 Ответить
То грунтовка.
На щастя таке як роблять по людські здирають до металу, грунтують а потім тільки фарбуватимуть.
Бо зазвичай "ремонтують" наносячи поверх н-ий шар фарби.
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21.07.2020 13:21 Ответить
Коли реставруватимите той "пам'ятник радянськму модернізму", відреставруйте його разом із супутніми людськими екскрементами всередині.
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21.07.2020 13:51 Ответить
правильно.
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22.07.2020 04:35 Ответить
 
 