"Тарелка на Лыбедской": в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма. ВИДЕО

Известная каждому киевлянину "Летающая тарелка" на Лыбедской пока не поражает своим исходным видом. Ржавчина с каждым годом все больше покрывает поверхность тарелки. Именно поэтому архитектор Виталий Молочко совместными усилиями со знакомыми и волонтерами намерены восстановить крышу уникального строения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Київ.media, об этом говорится в сюжете новостей "Киев Newsroom" телеканала "Киев".

Тарелку построили еще в 1971 году по проекту известного архитектора, художника, поэта и композитора Флориана Юрьева, которому сейчас 90 лет. Ее автор получил награду - "За новаторство в архитектуре". Он пытался реализовать задуманную идею еще в 60-х, но советские архитекторы вместе с властью были против реализации.

Юрьев хотел сделать особенностью здания уникальный светомузыкальный зал, однако вместо светомузыкальных установок его оформили фресками в жанре соцреализма. После открытия здание перешло в Институт научно-технической информации. В 1990 году сооружение начало приходить в упадок. Восемь лет назад руководство института решило передать здание Фонду госимущества, потому что оно стало непригодным.

Таким образом, спасать сооружение взялся архитектор и реставратор Виталий Молочко.

"Я давно "живу" этим зданием. Объединив своих знакомых друзей вместе с Флорианом, мы решили покрасить его уникальный концертный зал "Тарелку" - памятник советскому модернизму", - комментирует Молочко.

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У Виталия как у реставратора невероятное желание восстановить тарелку. Поскольку его целью является идея, чтобы Киев был городом, который помнит тех, кто в нем творил.

Сейчас сооружение снимает компания "Альдо", непосредственно связанная с застройщиком Ocean Mall. По соглашению, арендатор имеет право улучшать объект, но проводить капитальную реконструкцию или сносить - нет. Впрочем компания "Альдо" не имеет отношения к реконструкции "тарелки".

Виталий отмечает, что уже буквально через неделю киевляне смогут увидеть обновленный вид "Летающей тарелки". На открытие объекта обещал приехать и автор - Флориан Юрьев.



Фото: сайт Київ.медіа