"Тарілка на Либідській": у Києві відреставрують унікальну будівлю радянського модернізму. ВIДЕО

Відома кожному киянину "Летюча тарілка" на Либідській наразі не вражає своїм початковим виглядом. Іржа з кожним роком все більше покриває поверхню тарілки. Саме тому архітектор Віталій Молочко спільними зусиллями разом із знайомими та волонтерами мають намір відновити дах унікальної споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київ.media, про це йдеться в сюжеті новин "Київ Newsroom" телеканалу "Київ".

Тарілку побудували ще в 1971 році за проєктом відомого архітектора, художника, поета і композитора Флоріана Юр'єва, якому зараз 90 років. Її автор отримав нагороду - "За новаторство в архітектурі". Він намагався реалізувати задуману ідею ще в 60-х, але радянські архітектори разом з владою були проти реалізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт виділить на реставрацію костелу Святого Миколая в Києві 50 млн грн, - Бородянський

Юр’єв хотів зробити особливістю будівлі унікальну світломузичну залу, проте замість світломузичних установок її оформили фресками у жанрі соцреалізму. Після відкриття будівля перейшла до Інституту науково-технічної інформації. У 1990 роки споруда почала занепадати. Вісім років тому керівництво інституту вирішило передати будівлю Фонду держмайна, бо вона стала непридатною.

Таким чином, рятувати споруду взявся архітектор та реставратор Віталій Молочко.

Я давно "живу" цією будівлею. Об’єднавши своїх знайомих друзів разом з Флоріаном, ми вирішили пофарбувати його унікальний концертний зал "Тарілку" — пам’ятник радянському модернізму, — коментує Молочко.

У Віталія як у реставратора неймовірне бажання відновити тарілку. Оскільки він має на меті ідею, щоб Київ був містом, яке пам’ятає тих, хто в ньому творив.

Зараз споруду винаймає компанія "Альдо", безпосередньо пов’язана із забудовником Ocean Mall. За угодою, орендар має право поліпшувати об’єкт, але проводити капітальну реконструкцію або зносити — ні. Втім компанія "Альдо" не має стосунку до реконструкції "тарілки".

Віталій наголошує, що вже буквально через тиждень кияни матимуть змогу спостерігати за оновленим виглядом "Летючої тарілки". На відкриття об’єкту обіцяв приїхати і автор — Флоріан Юр’єв.



Фото: сайт Київ.медіа