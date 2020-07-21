УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7365 відвідувачів онлайн
Новини Фото
17 726 31

"Тарілка на Либідській": у Києві відреставрують унікальну будівлю радянського модернізму. ВIДЕО

Відома кожному киянину "Летюча тарілка" на Либідській наразі не вражає своїм початковим виглядом. Іржа з кожним роком все більше покриває поверхню тарілки. Саме тому архітектор Віталій Молочко спільними зусиллями разом із знайомими та волонтерами мають намір відновити дах унікальної споруди.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Київ.media, про це йдеться в сюжеті новин "Київ Newsroom" телеканалу "Київ".

Тарілку побудували ще в 1971 році за проєктом відомого архітектора, художника, поета і композитора Флоріана Юр'єва, якому зараз 90 років. Її автор отримав нагороду - "За новаторство в архітектурі". Він намагався реалізувати задуману ідею ще в 60-х, але радянські архітектори разом з владою були проти реалізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкульт виділить на реставрацію костелу Святого Миколая в Києві 50 млн грн, - Бородянський

Юр’єв хотів зробити особливістю будівлі унікальну світломузичну залу, проте замість світломузичних установок її оформили фресками у жанрі соцреалізму. Після відкриття будівля перейшла до Інституту науково-технічної інформації. У 1990 роки споруда почала занепадати. Вісім років тому керівництво інституту вирішило передати будівлю Фонду держмайна, бо вона стала непридатною.

Таким чином, рятувати споруду взявся архітектор та реставратор Віталій Молочко.

Тарілка на Либідській: у Києві відреставрують унікальну будівлю радянського модернізму 01

Я давно "живу" цією будівлею. Об’єднавши своїх знайомих друзів разом з Флоріаном, ми вирішили пофарбувати його унікальний концертний зал "Тарілку" — пам’ятник радянському модернізму, — коментує Молочко.

У Віталія як у реставратора неймовірне бажання відновити тарілку. Оскільки він має на меті ідею, щоб Київ був містом, яке пам’ятає тих, хто в ньому творив.

Тарілка на Либідській: у Києві відреставрують унікальну будівлю радянського модернізму 02

Зараз споруду винаймає компанія "Альдо", безпосередньо пов’язана із забудовником Ocean Mall. За угодою, орендар має право поліпшувати об’єкт, але проводити капітальну реконструкцію або зносити — ні. Втім компанія "Альдо" не має стосунку до реконструкції "тарілки".

Тарілка на Либідській: у Києві відреставрують унікальну будівлю радянського модернізму 03

Віталій наголошує, що вже буквально через тиждень кияни матимуть змогу спостерігати за оновленим виглядом "Летючої тарілки". На відкриття об’єкту обіцяв приїхати і автор — Флоріан Юр’єв.

Тарілка на Либідській: у Києві відреставрують унікальну будівлю радянського модернізму 04
Фото: сайт Київ.медіа

Автор: 

архітектура (89) Київ (19626) реставрація (67)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Даю наводку - еще одну тарелку космических пиратов отреставрируйте на Симферопольской трассе-
"Тарелка на Лыбедской": в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма - Цензор.НЕТ 6872
показати весь коментар
21.07.2020 10:53
+5
таких тарелок по всему совку было мама не горюй
столько каЦманавтов в них ожирело
показати весь коментар
21.07.2020 11:08
+4
Головне, не реставруйте оціх хлопаків, що попереду)).
показати весь коментар
21.07.2020 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Даю наводку - еще одну тарелку космических пиратов отреставрируйте на Симферопольской трассе-
"Тарелка на Лыбедской": в Киеве отреставрируют уникальное строение советского модернизма - Цензор.НЕТ 6872
показати весь коментар
21.07.2020 10:53 Відповісти
Мелитополь
показати весь коментар
21.07.2020 10:57 Відповісти
Василівка.
показати весь коментар
21.07.2020 10:58 Відповісти
справа - два старослужащих ))
показати весь коментар
21.07.2020 14:04 Відповісти
таких тарелок по всему совку было мама не горюй
столько каЦманавтов в них ожирело
показати весь коментар
21.07.2020 11:08 Відповісти
Головне, не реставруйте оціх хлопаків, що попереду)).
показати весь коментар
21.07.2020 11:33 Відповісти
Эту тарелку не реставрировать, а разбомбить к хренам. А ее обитателей облить напалмом и поджечь.
показати весь коментар
21.07.2020 11:59 Відповісти
Этих нет. Зато на их место понабирали молодых,голодных по..истов. Теперича 100 гривнями не отделаешся! Размер кассы после переименования увеличился.
показати весь коментар
21.07.2020 12:30 Відповісти
"....перед окончанием его жизни показать..." Боже, где таких идиотов строгают? О_о
показати весь коментар
21.07.2020 10:56 Відповісти
Не могла зразу прочитати слово у заголовку «отрєставріруют». Все читаю «отстрєлівают».Соупадєніє?-Не думаю…
показати весь коментар
21.07.2020 10:58 Відповісти
"...сооружение снимает компания Альдо" - это как? В смысле "арендует"? У ФГУ? Что бы "неотъемлимо улучшить" и приватизировать за бесценок? Шо, опять киевскую громаду кинули? АСТАНАВИТЕСЬ!
показати весь коментар
21.07.2020 11:10 Відповісти
В новинах кількарічної давності було щось таке:
Ця будівля передана в оренду і буде, схоже, частиною другої черги шопінг-центру Ocean Plaza. Забудовник зобов'язався не знищувати і не перебудовувати "тарілку", проте активісти не дуже вірять у це.

Цікаво, як орендар (Альдо) дозволив оновлення...

Кажуть, що в "тарілці" унікальна акустика.
показати весь коментар
21.07.2020 11:22 Відповісти
Ты понял мою мысль. Статья вроде как правильная и положительная, а на самом деле речь опять про оголтелую коррупцию и договорняки.
показати весь коментар
21.07.2020 11:27 Відповісти
трёп про спасения этого "небесного тела" идёт уже очень давно!
показати весь коментар
21.07.2020 11:10 Відповісти
Такая же фигня и в Донецке была при совке построена...пресцентром должна была быть...стала ночным клубом под названием НЛО???
показати весь коментар
21.07.2020 11:13 Відповісти
Фигня тарелка!
Главное - от этой тарелки и до железной дороги всё снесли и заканчивают вторую очередь ТЦ Океан-плаза. Вот эти бетонные строения на заднем плане.
показати весь коментар
21.07.2020 11:17 Відповісти
Ещё бы и здание, на котором находится эта тарелка, отреставрировали. Все в таком жутком виде, что смотреть страшно.
показати весь коментар
21.07.2020 11:20 Відповісти
Хіба це "реставрація"? Тре спочатку було всю іржу видалити... та ґрунтовка - фарба за пів року повідпада.
показати весь коментар
21.07.2020 11:33 Відповісти
Сроочно декомунизировать всё советское
"Тарілка на Либідській": у Києві відреставрують унікальну будівлю радянського модернізму - Цензор.НЕТ 5243
показати весь коментар
21.07.2020 11:27 Відповісти
мда, студенческие годы, Лыбидськая, автобус № 38
показати весь коментар
21.07.2020 11:43 Відповісти
"Уважаемый редактор! Может, лучше - про реактор? Там, про любимый лунный трактор? Ведь нельзя же! - год подряд То тарелками пугают - Дескать, подлые, летают, То у вас собаки лают, То руины говорят! Мы кое в чём поднаторели: Мы тарелки бьём весь год - Мы на них уже собаку съели, Если повар нам не врёт..."
показати весь коментар
21.07.2020 11:44 Відповісти
В кінці 90-х років, проходячи під цією тарілкою зимою, з неї відірвався великий шмат льоду і упав біля мене і ще якоїсь незнайомої мені жінки... Удар був такої сили, що лід перетворився в крижаний пил і засяяв на сонці усіма кольорами веселки... Нас від вірної смерті тоді відділяло якихось пів метра...
показати весь коментар
21.07.2020 12:04 Відповісти
тебе не повезло
показати весь коментар
21.07.2020 14:08 Відповісти
Вообще-то для такого рода работ необходимо ряд разрешающих документов. Хотя бы - на худой конец - бумаги о квалификации "реставраторов". Не говоря о техсостоянии этого аварийного сооружения. Которое над головами людей. Впрочем в этом "бреде на тему", который факетически представляет эта статья стараниями каРРЭспАндЭнтаФ о "болеющем на тему тарелки" энтузиасте, по делу - ни слова. Хотя ляпов там - хоть пруд пруди. Чего стоит утверждение, что здание "построили еще в 1971 году"? Хотя фактически - в 1978-м. Хочется спросить: а не хотят ли энтузиасты с друзьями улучшить архитектуру эще чего-нибудь? Типа Лавры, Рады, дачи бубочки там. И пусть кАРРЭспандЭнТа своего заберут. Улучшат там тоже. Нет?
показати весь коментар
21.07.2020 12:17 Відповісти
На якійсь дикій мові так скрепно лунає - "Тарелка на Лыбедской".
Що за птах "Лыбед" жив у давнину в межах ********* Києва.
Кияни, вам подобається?
показати весь коментар
21.07.2020 12:17 Відповісти
Либідь - це ім'я сестри засновників Києва.
показати весь коментар
21.07.2020 13:09 Відповісти
"Он пытался реализовать задуманную идею еще в 60-х, но советские архитекторы вместе с властью были против реализации."

І треба визнати що архітектори в 60-х таки трохи мали рацію
показати весь коментар
21.07.2020 13:19 Відповісти
Почему такой жуткий серый цвет? Неужели не нашли лучше? И это в наше-то время! Палитра цветов огромная.
показати весь коментар
21.07.2020 13:19 Відповісти
То грунтовка.
На щастя таке як роблять по людські здирають до металу, грунтують а потім тільки фарбуватимуть.
Бо зазвичай "ремонтують" наносячи поверх н-ий шар фарби.
показати весь коментар
21.07.2020 13:21 Відповісти
Коли реставруватимите той "пам'ятник радянськму модернізму", відреставруйте його разом із супутніми людськими екскрементами всередині.
показати весь коментар
21.07.2020 13:51 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
22.07.2020 04:35 Відповісти
 
 