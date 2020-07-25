В зоне ООС в результате неосторожного обращения с оружием погиб воин 44-й отдельной артиллерийской бригады Михаил Воронский. ФОТО

В четверг, 23 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил в результате неосторожного обращения с оружием (предварительно) погиб Михаил Михайлович Воронский, 1966 года рождения, уроженец села Добривляны Залещицкого района Тернопольской области - солдат, водитель-электрик 44-й отдельной артиллерийской бригады.

Об этом говорится на официальной странице 44-й ОАБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Выражаем соболезнования родным и близким в связи со смертью военнослужащего службы по контракту, солдата Михаила Воронского, который погиб на Востоке нашей страны.

По предварительным данным военнослужащий скончался от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием. На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командованием воинской части назначено служебное расследование", - сказано в сообщении.





Справка:

Солдат Михаил Воронский проходил службу по контракту в воинской части А3215 с февраля 2020 года на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений. Ветеран-афганец, активный участник Революции Достоинства. Во время службы зарекомендовал себя с положительной стороны.

В последний путь воина проведут в его родном селе Добривляны, что в Залищицком районе на Тернопольщине", - отмечается в сообщении.

Михаил Воронский с 1984 по 1986 годы принимал участие в боевых действиях в Афганистане, награжден медалью "За боевые заслуги".

Был активным участником Революции Достоинства в 8-й афганской сотне, волонтер. С февраля 2020 года, несмотря на то, что является инвалидом войны III группы, подписал контракт и стал военнослужащим 44-й артиллерийской бригады, выполняющей боевые задачи в зоне проведения ООС.

Прощание и похоронная церемония состоится завтра, 26 июля, в 13.00 в с. Добривляны Залещицкого района Тернопольской области.

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