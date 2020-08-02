Многотысячный протест против карантинных ограничений прошел в Берлине: пострадали 18 полицейских. ФОТО
18 сотрудников полиции были ранены во время прекращения массовой акции протеста против введенных в Германии мер по борьбе с распространением коронавируса, которая состоялась в Берлине в субботу, 1 августа.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее сообщение было опубликовано в ночь на воскресенье на официальном Twitter берлинской полиции.
Участие в акции протеста приняли десятки тысяч человек. Сначала, по данным полиции, до 17 000 человек прошли маршем по улицам Берлина. Уже тогда, сообщают правоохранители, его участники не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски. Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном местными властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По оценкам полиции, общее количество участников составило около 20 000 человек.
Главным требованием обеих акций была отмена всех введенных немецким правительством противоэпидемических мероприятий. Они призвали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны", сообщает агентство новостей dpa.
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После первой волны все решили, что маски бесполезны?
В итоге азиатский и гонконгский грипп встречали без маскарада, опираясь на опыт испанки обеих волн - ни в первую, ни во вторую маскарад не работал. Странно думать, что эта пандемия чем-то отличается от других и имеет какие-то иные законы распространения.
Я тебе, как эксперту, задал простой вопрос - в первую или вторую волну испанки умерло больше людей?
А то, что пандемичный грипп невозможно пересидеть на карантине - этому студентов на курсе эпидемиологии учат.
Столпи СВОБОДНОГО МИРА ))))))))))
В Туркмении приостановили работу на 10 дней крупные торговые центры, рынки, театры, парки и предприятия сферы услуг. В местах массового скопления людей теперь необходимо соблюдать двухметровую дистанцию между людьми. Больницы переполнены пациентами с пневмонией, в стране остановлено железнодорожное движение. При этом власти страны утверждают, что в стране нет ни одного случая заболевания коронавирусом, - сообщает национальная служба Радио Свобода - https://www.azathabar.com/ Радио Азатлык .
https://www.svoboda.org/a/30739572.html
https://censor.net/user/425058
Я давно читаю твои бредни, знаю твою политику непринятия чужого мнения и ДОВОДОВ, поэтому считаю ниже своего достоинства пытаться тебе что то объяснить.
https://censor.net/comments/locate/3211459/019214ce-8a92-7080-b5b8-631fd699e508 Ответить Мне нравится 2
чтобы и другие прониклись в то, что коронавирус - мировой заговор.
В удачные сезоны - около 200 тыс.
И эпидемия гриппа быстрее распространяется, больше заболевает и потому по статистике дает меньшую летальность.
Коронавирус - это обычная простуда, не более чем 5% случаев протекающая в тяжелой форме и дающая осложнения в виде пневмонии. Как это дает респираторно-синцитиальный вирус, аденовирус, хантавирус и множество других.
Ты в медвузе учился, где математика не в почёте?
"Всего лишь" 5% от 40 миллионов это - "всего лишь" 2 миллиона...
Да, 5% кейсов, требующих госпитализации. Критических будет менее 1%. А умрет примерно 0,2%, если принять во внимание, что выявляют не всех (это китайская статистка, в которую заносили только симптомные случаи. До 90% бессимптомных случаев - это смертельная пандемия? Даже не смешно.
'притянуті за вуха' цифри
ковід дає смертність в 10 разів більшу від грипу НАВІТЬ ЯКЩО БУДЕ ВАКЦИНА,А НЕ В 2.
Сказки коронабесов о невероятной контагиозности ковида тут и рядом не стояли.
О вакцине забудьте. Эффективность вакцинации от гриппа крайне низка, и ревакцинироваться нужно регулярно, потому что не бывает длительного иммунитета к пандемичным гриппам.
Узнай новое для тебя слово - рекомбинация.
ЧЕВО?
Сколько держатся АТ к SARS-CoV-2?
А сколько к H1N1?
В мире
Выздоровело 10,6 млн Летальные исходы 685 тыс.
6.46% для случаев имеющих конечный результат.
Поэтому опираться на worldometer и прочие счетчики не стоит - они показывают только вершину айсберга для тех, кто медстатистику никогда не изучал.
Отсюда и забавный казус с 17% летальностью от свиного гриппа - наглядный пример того, как статистика искажает реальность.
7.8 лярда -населення Землі.
припустимо колективний імунітет-коли 60 відсотків 'перенесли.'..
припустимо лише 10 відсотків з них з симтомами(захворіли)..
і з них 1(хоча поки що смертність 2.7) відсоток помер.
*******.
7.8*0.6*0.1*0.01=
4.68 млн. при смерності 1.0(котра буде відома після закінчення пандемії)
на сьогодні померло від Ковід-19 офіційно 690 тис..14.5 відсотка від 'орієнтовної' цифри..
на котру можливо мало вплине знаходження вакцин за рік..
Усього - 239967
з них найчисельніші:
туберкульоз - 1405
ВІЛ -1355
рак - 32208
Хвороби системи кровообігу - 164384
Хвороби органів дихання - 5057
Хвороби органів травлення - 9598
Хвороби сечостатевої системи - 1071
транспортні нещасні випадки - 1360
випадкове отруєння та дія алкоголю - 1025
навмисне самоушкодження - 2435
COVID-19 - 663
Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/
Ну и с тем, что российская разведка чувствует себя в Берлине как дома.
Над пляжем уже звучит сигнал тревоги, люди в панике бегут и едут подальше от берега, а эти -хоть бы хны. На горизонте уже показалась волна и выглядит она очень не здорово - ноль! Камешки, ракушки, рыбка в лужице. А потом - всё.
Так и в этой ситуации. Взрослые и в общем, неглупые люди, валяют дурака, хотя в данном случае, от них ничего особенного и не требуется - минимум каких-то мер безопасности защищают людей от вас, если вы уже подхватили заразу, а они, одев маску - делают это для себя. Ничего сложного или особо запутанного.
И тут дело даже не в совковом менталитете. На этих выходных в Берлине собрались тысячи людей на «день свободы». Она, эта свобода, выражается в том, что они сбились в плотную толпу без масок и любых средств защиты. Вот такая свобода у немцев. https://defence-line.org/2020/08/veselye-kartinki-chast-2/