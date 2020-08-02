Многотысячный протест против карантинных ограничений прошел в Берлине: пострадали 18 полицейских. ФОТО

18 сотрудников полиции были ранены во время прекращения массовой акции протеста против введенных в Германии мер по борьбе с распространением коронавируса, которая состоялась в Берлине в субботу, 1 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее сообщение было опубликовано в ночь на воскресенье на официальном Twitter берлинской полиции.

Участие в акции протеста приняли десятки тысяч человек. Сначала, по данным полиции, до 17 000 человек прошли маршем по улицам Берлина. Уже тогда, сообщают правоохранители, его участники не соблюдали дистанцию ​​и отказывались надевать защитные маски. Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном местными властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По оценкам полиции, общее количество участников составило около 20 000 человек.





Главным требованием обеих акций была отмена всех введенных немецким правительством противоэпидемических мероприятий. Они призвали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны", сообщает агентство новостей dpa.

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