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Новости Безвизовый режим с ЕС Коронавирус и карантин
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Украинцы пока не имеют права въезжать в Германию по безвизу, - посольство

Украинцы пока не имеют права въезжать в Германию по безвизу, - посольство

В связи с введенными в ЕС эпидемиологическими ограничениями пока граждане Украины временно не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в ФРГ в Facebook.

"В соцсетях распространяется информация о перевозке украинских пассажиров частными перевозчиками через польскую раницу при наличии исключительно биометрического паспорта - "по "безвизу".

Еще раз подчеркиваем, что в связи с введенными в ЕС эпидемиологическими ограничениями пока что граждане Украины временно не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью.

Право на въезд на территорию стран ЕС имеют граждане Украины - владельцы вида на жительство в странах ЕС или визы соответствующего типа, которые имеют юридическую силу вида на жительство", - сказано в сообщении.

Как отметили в посольстве, польские пограничники тщательно проверяют документы на границе: "Поэтому въехать только по биометрическим паспортам нереально, учитывая существующие ограничения. Однако реальными являются ситуации, когда эти перевозчики, которые не несут никакой ответственности за продажу билетов, несмотря на указанные ограничения, после принятия отрицательного решения на въезд польскими пограничниками оставляют наших граждан на границе".

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В посольстве также обратились с просьбой к гражданам внимательно и взвешенно относиться к таким предложениям в соцсетях и не подвергать опасности себя и близких.

"Чтобы не нарушать законодательство ЕС, влекущее за собой неприятные последствия, просим воздержаться от указанных предложений частных перевозчиков. В чрезвычайных ситуациях (лечение, уход за больными близкими, смерть близких), в случаях воссоединения с семей, обучение, лечение от тяжелых, в первую очередь, онкологических заболеваний, сезонных работ предусмотрен, как исключение, въезд, в частности, в Германию, при предъявлении соответствующих официальных документов.

Профессиональную консультацию Вы получите исключительно у сотрудников Посольства ФРГ в Украине, но ни в коем случае не у "экспертов" в соцсетях.

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Мы прекрасно понимаем, что данная эпидемиологическая ситуация внесла колоссальные коррективы в Ваши планы. Руководство государства и МИД Украины ведут постоянные переговоры с ЕС о снятии запрета на въезд для граждан Украины. Решение ЕС обусловлено исключительно актуальным состоянием эпидемиологической ситуации как в странах Европейского Союза, так и в нашей стране. Как только количество новых заболеваний COVID-19 пойдет на спад (расчет идет по формулировке ВОЗ), ЕС пересмотрит свое решение. При этом остается право каждой из стран Евросоюза по корректировке общего списка", - говорится в сообщении ведомства.

Украинцы пока не имеют права въезжать в Германию по безвизу, - посольство 01
Украинцы пока не имеют права въезжать в Германию по безвизу, - посольство 02

Германия (7070) карантин (16729) безвизовый режим (1557) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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1442 просмотра и ни одного комментария. Никто уже в Германию на хочет?
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29.07.2020 12:24 Ответить
ті, кому треба у Німеччину, тут не шляються.
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29.07.2020 15:05 Ответить
Та ти шо? А ти чого тут пасешся?
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31.07.2020 19:08 Ответить
Безвиз - Фсё?
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29.07.2020 12:35 Ответить
Грузия вместе с Украиной получила безвис с ЕС, сейчас грузины спокойно могут полететь практически в любую страну Евросоюза. А тупорылые лошары сходившие на выборы по-приколу, теперь могут сходить со своим биопаспортом, разве что в туалет. Говорили ж умные люди любителям кварталов год назад: "думайТЕ".
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29.07.2020 12:43 Ответить
ти дибіл чи проплачений з трьома тебе лайкнувшими? Грузія у зеленій зоні. І це їм доздволяє надалі користвуатися безвізом. Україна у червоній зоні, не може користатися тимчасово безвізом. Але це регулюється іншими законами.
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29.07.2020 15:12 Ответить
Совпадение?
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29.07.2020 15:39 Ответить
по указанию рашиста один статистику рисовал в Украине, другая в Германии запретила вьезд на то они и "слуги"
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29.07.2020 13:33 Ответить
 
 