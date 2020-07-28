Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №295/2020 ввел временный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ОП.

Как говорится в Указе, временный безвизовый режим для граждан Китая вводится с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китайской Народной Республикой и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

"Ввести на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 г. безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте документа.

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Кабинет Министров Украины должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.