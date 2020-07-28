Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью
Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №295/2020 ввел временный безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ОП.
Как говорится в Указе, временный безвизовый режим для граждан Китая вводится с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китайской Народной Республикой и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.
"Ввести на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 г. безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте документа.
Кабинет Министров Украины должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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кто-нибудь, расскажите этому "стратегу", что безвизовые режимы вводятся на условиях взаимности
Они же так и не признали армянский геноцид 1914
давай весь полтора лярдный Китай в гости к нам..
еще Индию с Бангладеш позови ...
вывез крысенышь своих и от активов избавился..
одним утром проснемся, когда совсем хреново станет - а ОП закрыта - никого нет..
вітаю!
- Правильно, мы с дружеским визитом. Мир! Дружба! Перестройка! Горбачёв!
- Ой, ё......!
- Президент, вы мямля! Мы вас переизберём!(с)
Великий стратег мля...
Забули, мля?!
та МаоЗеДуна висіла ,майже, всюди..))
Десь в архіві є Моє відео.))
)
Это только временно - на период пандемии коронавируса!
1) Эпидемия началась с Китая и это просто врелительство уже, он в эпидемию свез уже кого только можно со всего мира, а должен думать прежде всего про гос безопасность, а не про путешествеников.
2) украинцам с фин мониторингом и законом о 5000 грн запретили пользоваться подматрасными превратив их в незаконные деньги, забрали деньги тарифами и др отжималовом, хочет чтобы квартиры забирали за долги по коммуналке!!! И другой рукой допускает сюда всех со всего мира.
Мы выезжаем и молодёжь, зато нашу землю заселяют другие. Это какая-то диверсия и уничтожение нации.
За что гибнут ребята на востоке?
З Мойого Світового досвіду--ніякої діаспори китайців!
😎
Одни умирают за землю, а другие, кто даже не служил нигде, сдают и продают.
Уже давно нужно открывать дело по стать держ зрада.
поняли,хороши навар был с масок и они хотят повторить
Бо коли просував ринок(захоплення) землі рекламував це де завгодно тільки не в Україні, яка чудова в нас земля за яку гинуть хлопці і гинули покоління, тому він стане її продавати.
Українців викорінюють та грабують, контролюють кожну гривню, тільки не влади та олігархів, мы не зможемо купити землю, хати в нас забируть за коммуналку....
Для чого це ще може робитись? Він ненавидить українців. Ще й в епідемію навіз хворих звідусіль і дивується, мабуть, низькому поширенню хвороби.
Китайцям своєї землі мало, та умови погані, от і треба їх сюди... Тільки зрадник може робити безвіз для Китаю.
клоун...
Недавно писали, что еще во Вьетнаме нашли какой-то новый штамм коронавируса. Поэтому срочно надо и вьетнамцам безвиз сделать.