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Новости Фото Оккупация Крыма
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Участник "Самообороны Крыма" задержан в Киеве. ФОТОрепортаж

Прокуратура АРК на территории города Киева провела санкционированные обыски и сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года, проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в г. Ялта, вблизи пгт. Массандра Автономной Республики Крым. При этом, подозреваемый, будучи вооруженным осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова.

За свои "заслуги" перед оккупантами, в 2016 году "самообороновец" получил медаль "За возвращение Крыма".

По результатам проведенных 4 июня 2020 обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, обнаружены и изъяты материалы подтверждающие содействие оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок от трех до восьми лет (в редакции от 2014).

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ "Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей"

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Участник Самообороны Крыма задержан в Киеве 01
Участник Самообороны Крыма задержан в Киеве 02
Участник Самообороны Крыма задержан в Киеве 03

Участник Самообороны Крыма задержан в Киеве 04
Участник Самообороны Крыма задержан в Киеве 05
Участник Самообороны Крыма задержан в Киеве 06

Автор: 

Киев (25707) Крым (26427) оккупация (10202) прокуратура (5037)


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Топ комментарии
+49
Медведчук рыба покрупней будет а его никто не трогает ...
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04.08.2020 13:18 Ответить
+30
А шош цей самооборонець припхався до бандер?
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04.08.2020 13:23 Ответить
+26
гнида не постеснялась ехать к "биндеровцам".
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04.08.2020 13:21 Ответить
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Медведчук рыба покрупней будет а его никто не трогает ...
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04.08.2020 13:18 Ответить
№36
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04.08.2020 13:28 Ответить
Что, даже обезьянка Бубочка ничего не может сделать?
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04.08.2020 14:10 Ответить
рома трепак
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04.08.2020 14:27 Ответить
Сохатий, піди роги поспилюй краще....
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04.08.2020 18:56 Ответить
Он не рыба , а шелуха от нее
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04.08.2020 21:19 Ответить
Типовий мордвин, без медалі та військового квитка Ротенбергії в Києві нема що робити.
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04.08.2020 13:18 Ответить
На кичу без промедления!
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04.08.2020 13:19 Ответить
На гіляку, а не на кічу.
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04.08.2020 13:33 Ответить
гнида не постеснялась ехать к "биндеровцам".
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04.08.2020 13:21 Ответить
Пенсію мабуть приїхав оформляти.Таких у ПФУ шанують.
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04.08.2020 13:27 Ответить
хоть харя и замазана, но видно, что ему далеко еще до пенсии.
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04.08.2020 13:30 Ответить
Учасника "Самооборони Криму" затримано в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 739
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04.08.2020 13:22 Ответить
А шош цей самооборонець припхався до бандер?
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04.08.2020 13:23 Ответить
в разведку
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05.08.2020 09:57 Ответить
Символичное фото!...
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04.08.2020 13:37 Ответить
соя. бъясните как оно могло попасть в киев? где было мыролюбное сбу?
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04.08.2020 13:22 Ответить
Це запитай у зебілів. Зараз їхня влада.
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04.08.2020 13:25 Ответить
понял. это его проклятые евробляхеры вывезли?
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04.08.2020 13:45 Ответить
А може і Вава. Йому ж в Естонії подарували лісапет на євробляхах.
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04.08.2020 13:51 Ответить
В тебе,недолугого, провали пам'яті?Забув хто зараз президент і голова СБУ?
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04.08.2020 13:29 Ответить
так у него еще Порошенко президент, он с анабиоза только вышел
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04.08.2020 13:35 Ответить
Ну якщо він попав у Київ до весни 2019, то питання до сої. А якщо вже після?
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04.08.2020 13:32 Ответить
при задержании надо было ногу сломать.
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04.08.2020 13:23 Ответить
В районе горла.
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04.08.2020 13:27 Ответить
Не голову, а шию.
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04.08.2020 13:33 Ответить
Чи нормально працюють органи, якщо цей шпигун з 2014 року гуляє на свободі
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04.08.2020 13:25 Ответить
На свободі він був там, а тут бац і сцапали.
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04.08.2020 13:31 Ответить
А нічого, що півострів з 2014року під кацапам? Чи ти не в курсі?
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04.08.2020 13:32 Ответить
Рэмбо дырявый
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04.08.2020 13:27 Ответить
Не хватать надо было , а проследить с кем будет встречаться....
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04.08.2020 13:29 Ответить
На січі було: - дерево, кіл, Славута- і всі питання. Зараз - Венедиктова іже...
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04.08.2020 13:31 Ответить
Вот у меня вопрос: чего за предыдущие шесть лет и ныне ни единому подобному дегенерату не предъявлена ст111 УК Украины?
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04.08.2020 13:32 Ответить
Можливо колишній мєнт,ті молодими на пенсію йдуть.
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04.08.2020 13:32 Ответить
На петушиный угол бросить оборонять.
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04.08.2020 13:37 Ответить
Что ж они все в Киев прутся, к бандеровцам. Видно, не сладко в мордовских эбенях...
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04.08.2020 13:38 Ответить
И что этот ***** там делал?
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04.08.2020 13:38 Ответить
То-же, что и остальные............. Жил. И не плохо, наверное.......... Бедный Киев(((((( Сколько здесь уже всякой "гадости"........... Скоро на авто с номером АА ... будут орать:- "Понаехало тут....". А гляньте, сколько здесь рассеян и прочей нечисти(((((((((
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04.08.2020 14:56 Ответить
Никак шпион. Выполнял секретное задание по защите русскоязычных в Киеве - бандеровцев пивом обпаивал.
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04.08.2020 13:41 Ответить
равнодушие - грех
самый большой грех - предательство
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04.08.2020 18:24 Ответить
8 років нехай добуває корисні копалини, а потім путівку в сонячний Магадан, без права повернення в Україну.
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04.08.2020 18:25 Ответить
На хімію в Черкаси, як писав Лесь!
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04.08.2020 18:33 Ответить
Фото таких подонков нужно публиковать исключительно в рубрике - Помогите опознать труп-.
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04.08.2020 18:34 Ответить
Сьезжается мразота кацапская в Киев. Готовятся к чему то. Интересно нах. нам пограничники и СБУ если оно аж до Киева доехало?
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04.08.2020 18:37 Ответить
По тому как Цензор ритуширует морды можно узнать настоящий террорист или нет. Всех росийских террористов и боевиков морды закрыты зато каких то фейковых лохов морды сразу показывают
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04.08.2020 18:39 Ответить
А точно Цензор, а не СБУ?
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04.08.2020 18:43 Ответить
панимаете ли, за террористов сразу подключается вся мощь соседнего государства,даже может пресс-секретарь МИДа тут-же вылезти в телевизор, ЕСПЧ, лучшие адвокаты, немерянные фонды денег,и потому все надо делать строго, а за простых лохов никто не вписывается, но если только в свой профсоюз делали взносы(в общак платили)
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05.08.2020 10:04 Ответить
Поступать учиться приехал ... на бюджет
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04.08.2020 18:54 Ответить
В Україні найгуманніше у світі законодавство У чувпка букет: терроризм, участь у банд. Групі, зрада Батьківщини, незаконне володіння зброєю. Де небуть у США йому б не 3-8 років загрожувало, а 3-8 пожитьєвих терміни
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04.08.2020 18:56 Ответить
А чего он, и такие как он, не боятся ехать в Киев?
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04.08.2020 18:57 Ответить
Потому что подобные ему отсюда с момента кончины совка и не уезжали. Укоренялись, присасывались к потокам, разрушали государство как хотели могли и умели...
Пока их , наконец, мутный на_рот на трон не посадил
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04.08.2020 19:12 Ответить
рожу запиксилили,значит ценньій кадр...вьідать грамоту квартиру и пенсион
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04.08.2020 19:31 Ответить
мудло посамообороняється тепер на тюремнiй парашi...
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04.08.2020 19:51 Ответить
чому воно ще стоїть? чому в сволоти ще не перебитi колiна i воно не повзає, як слимак?
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04.08.2020 19:55 Ответить
А сколько их таких еще по Киеву ходят?
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04.08.2020 20:25 Ответить
В случае поимки таких типов фоторепортаж должен быть не о задержании, а о повешенье.
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04.08.2020 20:28 Ответить
Видно знають вони справжню ціну СБУ і поліції, тим більше що ватнікі зараз в пошані ("чилавек с другим мнением, другим взглядом на Украину") і їх кришують. Їм більше 3 років з випробовувальним суд не дає. Це ж треба бути таким впевненим щоб з чемоданом зашкварних москальських корок пертись у логово фашизма. А може чекають на взятие Київа москалями ?
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05.08.2020 00:02 Ответить
надеюсь хоть по яйцам дали, ибо зеля добрый - всех меняет и отпускает
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05.08.2020 00:31 Ответить
Тю, это еще Банковую не проверяли)
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05.08.2020 08:58 Ответить
ХУДОБА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ, ДО ТОГО ЩЕ Й ТУПА ХУДОБА, БО НЕ ЗАЛИШИЛАСЬ У КАЦАПСЬКОМУ РАЮ А ПРИЇХАЛА ДО КИЇІВА, ДО БЕНДЕРОВЦІВ
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05.08.2020 20:14 Ответить
В Беларусь пытался прошмыгнуть.
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05.08.2020 20:48 Ответить
 
 