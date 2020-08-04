Участник "Самообороны Крыма" задержан в Киеве. ФОТОрепортаж

Прокуратура АРК на территории города Киева провела санкционированные обыски и сообщила о подозрении участнику незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АРК.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года, проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в г. Ялта, вблизи пгт. Массандра Автономной Республики Крым. При этом, подозреваемый, будучи вооруженным осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова.

За свои "заслуги" перед оккупантами, в 2016 году "самообороновец" получил медаль "За возвращение Крыма".

По результатам проведенных 4 июня 2020 обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, обнаружены и изъяты материалы подтверждающие содействие оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок от трех до восьми лет (в редакции от 2014).

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ "Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей"

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