Учасника "Самооборони Криму" затримано в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура АРК на території міста Києва провела санкціоновані обшуки і повідомила про підозру учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування "Самооборона Криму", протягом лютого-березня 2014 року, проходив службу на блокпосту, розташованому на в’їзді до м. Ялта, поблизу смт. Масандра Автономної Республіки Крим. При цьому, підозрюваний, будучи озброєним здійснював незаконні перевірки документів громадян України, обшук транспортних засобів, а також приймав участь у їх затриманні на території півострова.





За свої "заслуги" перед окупантами, у 2016 році "самообороновець" отримав медаль "За возвращение Крыма".

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За результатами проведених 4 червня 2020 року обшуків, у тому числі за місцем проживання підозрюваного, виявлено та вилучено підтверджуючі матеріали щодо сприяння окупаційним органам влади, речі та документи, які є доказами його протиправної діяльності.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція статті передбачала позбавлення волі на строк від трьох до восьми років (в редакції від 2014 року)

На цей час прокуратура автономії скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як зазначено в повідомленні пресслужби СБУ, "Зараз фігуранту повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою".





