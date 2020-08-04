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Новини Фото Окупація Криму
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Учасника "Самооборони Криму" затримано в Києві, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуратура АРК на території міста Києва провела санкціоновані обшуки і повідомила про підозру учаснику незаконного збройного формування "Самооборона Криму".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України, будучи учасником незаконного збройного формування "Самооборона Криму", протягом лютого-березня 2014 року, проходив службу на блокпосту, розташованому на в’їзді до м. Ялта, поблизу смт. Масандра Автономної Республіки Крим. При цьому, підозрюваний, будучи озброєним здійснював незаконні перевірки документів громадян України, обшук транспортних засобів, а також приймав участь у їх затриманні на території півострова.

За свої "заслуги" перед окупантами, у 2016 році "самообороновець" отримав медаль "За возвращение Крыма".

Також читайте: Прокуратура АРК оголосила підозру двом севастопольцям, які брали участь у "самообороні Криму"

За результатами проведених 4 червня 2020 року обшуків, у тому числі за місцем проживання підозрюваного, виявлено та вилучено підтверджуючі матеріали щодо сприяння окупаційним органам влади, речі та документи, які є доказами його протиправної діяльності.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 КК України. Санкція статті передбачала позбавлення волі на строк від трьох до восьми років (в редакції від 2014 року)

На цей час прокуратура автономії скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як зазначено в повідомленні пресслужби СБУ, "Зараз фігуранту повідомлено про підозру і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою".

Учасника Самооборони Криму затримано в Києві, - прокуратура 01
Учасника Самооборони Криму затримано в Києві, - прокуратура 02
Учасника Самооборони Криму затримано в Києві, - прокуратура 03

Учасника Самооборони Криму затримано в Києві, - прокуратура 04

Учасника Самооборони Криму затримано в Києві, - прокуратура 05

Учасника Самооборони Криму затримано в Києві, - прокуратура 06

Автор: 

Київ (19688) Крим (14192) окупація (6754) прокуратура (3705)


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Топ коментарі
+49
Медведчук рыба покрупней будет а его никто не трогает ...
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04.08.2020 13:18 Відповісти
+30
А шош цей самооборонець припхався до бандер?
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04.08.2020 13:23 Відповісти
+26
гнида не постеснялась ехать к "биндеровцам".
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04.08.2020 13:21 Відповісти
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Медведчук рыба покрупней будет а его никто не трогает ...
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04.08.2020 13:18 Відповісти
№36
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04.08.2020 13:28 Відповісти
Что, даже обезьянка Бубочка ничего не может сделать?
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04.08.2020 14:10 Відповісти
рома трепак
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04.08.2020 14:27 Відповісти
Сохатий, піди роги поспилюй краще....
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04.08.2020 18:56 Відповісти
Он не рыба , а шелуха от нее
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04.08.2020 21:19 Відповісти
Типовий мордвин, без медалі та військового квитка Ротенбергії в Києві нема що робити.
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04.08.2020 13:18 Відповісти
На кичу без промедления!
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04.08.2020 13:19 Відповісти
На гіляку, а не на кічу.
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04.08.2020 13:33 Відповісти
гнида не постеснялась ехать к "биндеровцам".
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04.08.2020 13:21 Відповісти
Пенсію мабуть приїхав оформляти.Таких у ПФУ шанують.
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04.08.2020 13:27 Відповісти
хоть харя и замазана, но видно, что ему далеко еще до пенсии.
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04.08.2020 13:30 Відповісти
Учасника "Самооборони Криму" затримано в Києві, - прокуратура - Цензор.НЕТ 739
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04.08.2020 13:22 Відповісти
А шош цей самооборонець припхався до бандер?
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04.08.2020 13:23 Відповісти
в разведку
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05.08.2020 09:57 Відповісти
Символичное фото!...
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04.08.2020 13:37 Відповісти
соя. бъясните как оно могло попасть в киев? где было мыролюбное сбу?
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04.08.2020 13:22 Відповісти
Це запитай у зебілів. Зараз їхня влада.
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04.08.2020 13:25 Відповісти
понял. это его проклятые евробляхеры вывезли?
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04.08.2020 13:45 Відповісти
А може і Вава. Йому ж в Естонії подарували лісапет на євробляхах.
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04.08.2020 13:51 Відповісти
В тебе,недолугого, провали пам'яті?Забув хто зараз президент і голова СБУ?
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04.08.2020 13:29 Відповісти
так у него еще Порошенко президент, он с анабиоза только вышел
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04.08.2020 13:35 Відповісти
Ну якщо він попав у Київ до весни 2019, то питання до сої. А якщо вже після?
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04.08.2020 13:32 Відповісти
при задержании надо было ногу сломать.
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04.08.2020 13:23 Відповісти
В районе горла.
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04.08.2020 13:27 Відповісти
Не голову, а шию.
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04.08.2020 13:33 Відповісти
Чи нормально працюють органи, якщо цей шпигун з 2014 року гуляє на свободі
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04.08.2020 13:25 Відповісти
На свободі він був там, а тут бац і сцапали.
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04.08.2020 13:31 Відповісти
А нічого, що півострів з 2014року під кацапам? Чи ти не в курсі?
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04.08.2020 13:32 Відповісти
Рэмбо дырявый
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04.08.2020 13:27 Відповісти
Не хватать надо было , а проследить с кем будет встречаться....
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04.08.2020 13:29 Відповісти
На січі було: - дерево, кіл, Славута- і всі питання. Зараз - Венедиктова іже...
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04.08.2020 13:31 Відповісти
Вот у меня вопрос: чего за предыдущие шесть лет и ныне ни единому подобному дегенерату не предъявлена ст111 УК Украины?
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04.08.2020 13:32 Відповісти
Можливо колишній мєнт,ті молодими на пенсію йдуть.
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04.08.2020 13:32 Відповісти
На петушиный угол бросить оборонять.
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04.08.2020 13:37 Відповісти
Что ж они все в Киев прутся, к бандеровцам. Видно, не сладко в мордовских эбенях...
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04.08.2020 13:38 Відповісти
И что этот ***** там делал?
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04.08.2020 13:38 Відповісти
То-же, что и остальные............. Жил. И не плохо, наверное.......... Бедный Киев(((((( Сколько здесь уже всякой "гадости"........... Скоро на авто с номером АА ... будут орать:- "Понаехало тут....". А гляньте, сколько здесь рассеян и прочей нечисти(((((((((
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04.08.2020 14:56 Відповісти
Никак шпион. Выполнял секретное задание по защите русскоязычных в Киеве - бандеровцев пивом обпаивал.
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04.08.2020 13:41 Відповісти
равнодушие - грех
самый большой грех - предательство
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04.08.2020 18:24 Відповісти
8 років нехай добуває корисні копалини, а потім путівку в сонячний Магадан, без права повернення в Україну.
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04.08.2020 18:25 Відповісти
На хімію в Черкаси, як писав Лесь!
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04.08.2020 18:33 Відповісти
Фото таких подонков нужно публиковать исключительно в рубрике - Помогите опознать труп-.
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04.08.2020 18:34 Відповісти
Сьезжается мразота кацапская в Киев. Готовятся к чему то. Интересно нах. нам пограничники и СБУ если оно аж до Киева доехало?
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04.08.2020 18:37 Відповісти
По тому как Цензор ритуширует морды можно узнать настоящий террорист или нет. Всех росийских террористов и боевиков морды закрыты зато каких то фейковых лохов морды сразу показывают
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04.08.2020 18:39 Відповісти
А точно Цензор, а не СБУ?
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04.08.2020 18:43 Відповісти
панимаете ли, за террористов сразу подключается вся мощь соседнего государства,даже может пресс-секретарь МИДа тут-же вылезти в телевизор, ЕСПЧ, лучшие адвокаты, немерянные фонды денег,и потому все надо делать строго, а за простых лохов никто не вписывается, но если только в свой профсоюз делали взносы(в общак платили)
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05.08.2020 10:04 Відповісти
Поступать учиться приехал ... на бюджет
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04.08.2020 18:54 Відповісти
В Україні найгуманніше у світі законодавство У чувпка букет: терроризм, участь у банд. Групі, зрада Батьківщини, незаконне володіння зброєю. Де небуть у США йому б не 3-8 років загрожувало, а 3-8 пожитьєвих терміни
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04.08.2020 18:56 Відповісти
А чего он, и такие как он, не боятся ехать в Киев?
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04.08.2020 18:57 Відповісти
Потому что подобные ему отсюда с момента кончины совка и не уезжали. Укоренялись, присасывались к потокам, разрушали государство как хотели могли и умели...
Пока их , наконец, мутный на_рот на трон не посадил
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04.08.2020 19:12 Відповісти
рожу запиксилили,значит ценньій кадр...вьідать грамоту квартиру и пенсион
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04.08.2020 19:31 Відповісти
мудло посамообороняється тепер на тюремнiй парашi...
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04.08.2020 19:51 Відповісти
чому воно ще стоїть? чому в сволоти ще не перебитi колiна i воно не повзає, як слимак?
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04.08.2020 19:55 Відповісти
А сколько их таких еще по Киеву ходят?
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04.08.2020 20:25 Відповісти
В случае поимки таких типов фоторепортаж должен быть не о задержании, а о повешенье.
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04.08.2020 20:28 Відповісти
Видно знають вони справжню ціну СБУ і поліції, тим більше що ватнікі зараз в пошані ("чилавек с другим мнением, другим взглядом на Украину") і їх кришують. Їм більше 3 років з випробовувальним суд не дає. Це ж треба бути таким впевненим щоб з чемоданом зашкварних москальських корок пертись у логово фашизма. А може чекають на взятие Київа москалями ?
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05.08.2020 00:02 Відповісти
надеюсь хоть по яйцам дали, ибо зеля добрый - всех меняет и отпускает
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05.08.2020 00:31 Відповісти
Тю, это еще Банковую не проверяли)
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05.08.2020 08:58 Відповісти
ХУДОБА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ, ДО ТОГО ЩЕ Й ТУПА ХУДОБА, БО НЕ ЗАЛИШИЛАСЬ У КАЦАПСЬКОМУ РАЮ А ПРИЇХАЛА ДО КИЇІВА, ДО БЕНДЕРОВЦІВ
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05.08.2020 20:14 Відповісти
В Беларусь пытался прошмыгнуть.
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05.08.2020 20:48 Відповісти
 
 