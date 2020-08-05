Девушка в Запорожье совершила самосожжение возле храма. ФОТО

Возле римско-католического храма в Запорожье 24-летняя девушка совершила акт самосожжения, облившись легковоспламеняющимся веществом. Она скончалась от ожогов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ.

"Работники полиции установили личность погибшей. Ею оказалась жительница Запорожья 1996 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "самоубийство", - рассказали в полиции "РБК-Украина".

Как сообщает "Фокус", последний раз погибшая Анастасия заходила в сеть в 02:30 ночи, за полтора часа до того, как поджечь себя. Пользователи предположили, что объяснение случившемуся можно найти в одном из постов. В нем девушка, срываясь на ненормативную лексику, объясняет, что она "всю жизнь угнетаемая, унижаемая, оскорбляемая, вокруг один только абьюз..."

Предупреждение: в цитате содержится нецензурная лексика.

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Предпосылки к такому поступку девушки можно также найти в её словах и фотографиях на странице.