Дівчина в Запоріжжі вчинила самоспалення біля храму. ФОТО

Біля римо-католицького храму в Запоріжжі 24-річна дівчина вчинила акт самоспалення, обливши себе легкозаймистою речовиною. Вона померла від опіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

"Працівники поліції встановили особу загиблої. Нею виявилася жителька Запоріжжя 1996 року народження. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією "самогубство", - розповіли в поліції "РБК-Україна".

Як повідомляє "Фокус", востаннє загибла Анастасія заходила в мережу о 02:30 ночі, за півтори години до того, як підпалити себе. Користувачі припустили, що пояснення того, що трапилося, можна знайти в одному з дописів. У ньому дівчина, зриваючись на ненормативну лексику, пояснює, що вона "все життя пригнічена, принижена, ображена, навколо лише аб’юз..."

Попередження: в цитаті міститься нецензурна лексика.

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Передумови до такого вчинку дівчини можна також знайти в її словах і фотографіях на сторінці.