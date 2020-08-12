Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева на заседании в среду, 12 августа, принял решение отказать в удовлетворении жалобы защиты ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера), подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева, рассмотрев жалобу защиты Андрея Антоненко на избранную ему меру пресечения, решила отказать в ее удовлетворении. Таким образом Антоненко останется под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест. ФОТОрепортаж

Присутствующие встретили такое решение суда криками "Ганьба!". Также митингующие в знак возмущения решением судей жгли файеры под зданием суда и преградили выезд из здания суда автозакам. В итоге, Антоненко вывезли из здания суда.

























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.