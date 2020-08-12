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Новости Фото Убийство Шеремета
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Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева на заседании в среду, 12 августа, принял решение отказать в удовлетворении жалобы защиты ветерана АТО Андрея Антоненко (Риффмастера), подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Коллегия судей Апелляционного суда Киева, рассмотрев жалобу защиты Андрея Антоненко на избранную ему меру пресечения, решила отказать в ее удовлетворении. Таким образом Антоненко останется под стражей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд отпустил Кузьменко под круглосуточный домашний арест. ФОТОрепортаж

Присутствующие встретили такое решение суда криками "Ганьба!". Также митингующие в знак возмущения решением судей жгли файеры под зданием суда и преградили выезд из здания суда автозакам. В итоге, Антоненко вывезли из здания суда.

Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 01
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 02
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 03
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 04
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 05
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 06
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 07
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 08
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 09
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 10
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 11

Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 12
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 13
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 14
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 15
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 16
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 17
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 18
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 19
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 20
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 21
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 22
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 23
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 24
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 25
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 26
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 27
Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей 28

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также на Цензор.НЕТ: Дело Шеремета: арест Антоненко продлили еще на два месяца

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

апелляция (628) суд (25153) юстиция (758) домашний арест (189) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+31
Антоненко, на которого кроме отдаленной схожести по бороде ничего у мусоров нет это же не Волчара с окружного суда с подельниками! Но та гнида на свободе, бо судья, а патриот в кутузке. Вот такая власть - ЗЕлено-сАбаковская.
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12.08.2020 16:12 Ответить
+27
Развлєкаюцца дыбіли зєльониє. Как умєют...пока. Ну-ну!
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12.08.2020 16:10 Ответить
+22
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 1611
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12.08.2020 16:23 Ответить
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12.08.2020 16:29 Ответить
Ты
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12.08.2020 16:32 Ответить
Развлєкаюцца дыбіли зєльониє. Как умєют...пока. Ну-ну!
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12.08.2020 16:10 Ответить
До ада и долго. Все будет ближе.
Ко....Зе...лы. За все в этой жизни нужно отвечать.
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12.08.2020 16:12 Ответить
Антоненко, на которого кроме отдаленной схожести по бороде ничего у мусоров нет это же не Волчара с окружного суда с подельниками! Но та гнида на свободе, бо судья, а патриот в кутузке. Вот такая власть - ЗЕлено-сАбаковская.
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12.08.2020 16:12 Ответить
так с бородами сейчас 50% молодых
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12.08.2020 20:37 Ответить
воно і зразу було видно !!!
кишкомоты !!!
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12.08.2020 16:15 Ответить
Хуже - оборзевшая мразь!
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12.08.2020 16:34 Ответить
сыпется же все дело, потому-то гнилое..., столько людей занято херней разной, прокуроры высасывают из пальца обвинения, построенные на домыслах, судьи в упор не видят очевидного отсутствия доказательств..., но все типо работают и получают за это деньги..., столько судеб поломано, непонятно зачем, а настоящие преступники остаются на воле и спокойно себе готовят новый подрыв, если уже не совершили еще 10, жаль, что до них нет никакого дела никому...
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12.08.2020 16:17 Ответить
«Слуги 🤢🤡🎪👺👿 ************» , будьте прокляты , иуды !!!
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12.08.2020 16:31 Ответить
От ...ляді.
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12.08.2020 16:20 Ответить
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 1611
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12.08.2020 16:23 Ответить
Аваков собирай пресс-конференцию, - тут за тебя дело раскрыли!
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12.08.2020 16:26 Ответить
А вот это уже очень странно, - Кузьменко отпустили, а Антоненко оставили... Очень плохо пахнет...
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12.08.2020 16:25 Ответить
Саме так. Пані Кузьменко треба надати охорону, бо Аваков буде намагатись її ліквідувати, як свідка фальсіфікації слідства, а звинуватити якогось луцького терориста разом з броварськими стрілками.
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12.08.2020 16:42 Ответить
Антоненка випустять пізніше, не всіх відразу, бо буде явне ж визнання, що справа "лопнула", ще "потянуть" резину по методу Ходжі Насреддіна.
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12.08.2020 18:56 Ответить
Аваков молодец.Нашёл убийц журналиста Шеремета.
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12.08.2020 16:30 Ответить
Зєля і Пєця - два російських шпигуни, а протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові.
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12.08.2020 16:39 Ответить
Скотська влада, яку давно пора на гіляку
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12.08.2020 17:02 Ответить
ЗеБанду геть.
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12.08.2020 20:24 Ответить
 
 