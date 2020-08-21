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Правоохранители сообщили о подозрении участникам группировки, вымогавшей деньги у заключенных в СИЗО на Ривненщине. ФОТО

Правоохранители сообщили о подозрении участникам группировки, вымогавшей деньги у заключенных в СИЗО на Ривненщине. ФОТО

Прокуратура сообщила о подозрении членам преступной группировки, которые занимались вымогательством под угрозой физического насилия денег у задержанных, содержащихся в Ривненском следственном изоляторе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру области.

"Досудебным расследованием установлено, что члены организованной группы в январе-феврале 2020 года, находясь в учреждении ГУ "Ривненский следственный изолятор" требовали денежные средства у 3 пострадавших - на общую сумму 200 тыс. грн и 5 тыс. долларов США. Задержанным приписывали несуществующие долги, и требовали их уплаты, угрожая физическим и психологическим насилием пострадавшим и угрозами применения такого насилия к их близким родственникам", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Организатор, 31-летний мужчина, разработал план преступной деятельности, распределил функции участников, руководил подготовкой к совершению преступлений и лично принимал участие в вымогательстве. После завладения чужим имуществом он распределял "прибыль" между членами группы, оставляя часть для поддержки деятельности группировки.

Двое других участников, 19-летний житель города Дубровица и 20-летний уроженец Сарненского района, подыскивали потенциальных пострадавших, принимали участие в вымогательстве, а также применяли психологические и физическое насилие по отношению к потерпевшим.

Участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Организатор и один из участников содержатся под стражей как фигуранты других уголовных производств, а третий участник вышел из-под стражи после внесения залога в 168 тыс. грн.

Правоохранители сообщили о подозрении участникам группировки, вымогавшей деньги у заключенных в СИЗО на Ривненщине 01
Правоохранители сообщили о подозрении участникам группировки, вымогавшей деньги у заключенных в СИЗО на Ривненщине 02

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Автор: 

вымогательство (428) прокуратура (5011) Ровенская область (1233)


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Заключенный заключенного не должен обижать.
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21.08.2020 17:29 Ответить
Так бывает только в сказках.
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21.08.2020 18:24 Ответить
Малюську к ним , в плане комфортные камеры . Для профилактики.
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21.08.2020 17:31 Ответить
 
 