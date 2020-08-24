На центральной площади Минска вечером 24 августа начались задержания митингующих. ФОТО

На площади Независимости в Минске начали задерживать участников акции протеста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 августа сообщает Tut.by в Telegram-канале.

По информации издания, люди начали собираться на площади около 19.00 по местному времени (совпадает с киевским).



"ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате свободного микрофона", – сообщается в Telegram-канале.



На опубликованном видео видно задержание некоторых участников акции протеста в Беларуси.