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На центральной площади Минска вечером 24 августа начались задержания митингующих. ФОТО
На площади Независимости в Минске начали задерживать участников акции протеста.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 24 августа сообщает Tut.by в Telegram-канале.
По информации издания, люди начали собираться на площади около 19.00 по местному времени (совпадает с киевским).
"ОМОН не позволил участникам акции установить оборудование для общения в формате свободного микрофона", – сообщается в Telegram-канале.
На опубликованном видео видно задержание некоторых участников акции протеста в Беларуси.
Топ комментарии
+57 Виктор Степаненко
показать весь комментарий24.08.2020 21:44
+47 Владимир Пономаренко #471653
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+40 Серж Рача
показать весь комментарий24.08.2020 21:48
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Програють- значить програють. Виграють- бог в поміч.
Еге ж, - омонівський кийок в анусі виглядає дуже шляхетно.
Пора би згадати, що на вашому гербі Погоня, - лицар з мечем, а не тєрпіла з дубінкою в жопі.
А йти українським шляхом - їм щось мішає ...
Навіть , якщо Путін прислав своїх підарасів , все одно вони повинні перемогти - а інакше - вони народність а не нація
А если бы он уехал в Харьков, и оттуда попросил РФ ввести войска для помощи в поддержании порядка в стране, а так же созвал всех сохранивших присягу военных и ментов, защитить Украину? Да там бы пожалуй страна распалась на 2 части (как и надо было РФ).
Цар від орди.
Ну раз они не майданутые то вскоре всех активных посадят на бутылку а остальные расползутся по нормам и на кухне будут ругать власть!!! Аминь...
такие же имбицылы как и хабаровчане!