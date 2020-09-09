Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины совершенствуют боевое мастерство во время тактических учений с боевой стрельбой.
Об этом сообщает пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны.
Личный состав бригады на тактическом поле общевойскового полигона отрабатывает подготовку и ведение наступления.
"Приобретения нового опыта и совершенствование индивидуальных знаний и навыков уверенно повышает боевые возможности подразделения, ведь путь к победе - это слаженные и отработанные до автоматизма действия каждого военнослужащего", - сказано в сообщении пресс-службы бригады.
Топ комментарии
+4 Игорь Монахов
показать весь комментарий09.09.2020 12:31
+2 Yuriy Smith
показать весь комментарий09.09.2020 12:32
+1 Игорь Монахов
показать весь комментарий09.09.2020 12:32
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
т.н. "вагнеровцы" тоже все это могли, но как мы смеялись когда они зашкваренными поехали на Уродину, "отдав кредиты"
Вот и нам надо такие штуки, в числе не два, а десятками, шоп боевики в блиндажах даже курить боялись