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Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины совершенствуют боевое мастерство во время тактических учений с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны.

Личный состав бригады на тактическом поле общевойскового полигона отрабатывает подготовку и ведение наступления.

"Приобретения нового опыта и совершенствование индивидуальных знаний и навыков уверенно повышает боевые возможности подразделения, ведь путь к победе - это слаженные и отработанные до автоматизма действия каждого военнослужащего", - сказано в сообщении пресс-службы бригады.

Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой 01
Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой 02
Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой 03
Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой 04
Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой 05
Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой 06

Автор: 

военные учения (3459) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Десантно-штурмовые войска (220)


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Топ комментарии
+4
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия. По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты. (с)
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09.09.2020 12:31
+2
оно хорошо, но турки показали что-то иное.
т.н. "вагнеровцы" тоже все это могли, но как мы смеялись когда они зашкваренными поехали на Уродину, "отдав кредиты"
Вот и нам надо такие штуки, в числе не два, а десятками, шоп боевики в блиндажах даже курить боялись
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09.09.2020 12:32
+1
Новое в исполнении "пресституток" в ООС "... боевые травмы из-за взрыва мины" .. Следующим будет "ДТП с миной" ? (с)
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09.09.2020 12:32
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Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия. По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты. (с)
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09.09.2020 12:31 Ответить
Новое в исполнении "пресституток" в ООС "... боевые травмы из-за взрыва мины" .. Следующим будет "ДТП с миной" ? (с)
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09.09.2020 12:32 Ответить
оно хорошо, но турки показали что-то иное.
т.н. "вагнеровцы" тоже все это могли, но как мы смеялись когда они зашкваренными поехали на Уродину, "отдав кредиты"
Вот и нам надо такие штуки, в числе не два, а десятками, шоп боевики в блиндажах даже курить боялись
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09.09.2020 12:32 Ответить
Пересадити ДШВ на БПЛА? ігарьошка-2?
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09.09.2020 12:38 Ответить
Ой, та я ще не написав як вони літати мають - під прикритям ракетних крейсерів на атомній тязі.... ой, санітар іде, ховаюсь....ВРДРХДОДОЦДеоожкеоьь та не бий . те ієопзпззжклрзфузб
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09.09.2020 13:06 Ответить
А, ну тоді ще потрібні матроси на зебрах - психологічна атака 99 lvl.
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09.09.2020 13:23 Ответить
ну ага, просто Ігоря не випускати, а то дойде до Москви за два броска бронекопитної дивізії імені Мака Александронського))))
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09.09.2020 13:45 Ответить
От тільки зі школи прийде і в отаку, тищ-тидищ, тра-та-та.
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09.09.2020 13:58 Ответить
ции вийсковые разорвут клятых мацкалей, як тузик грелку
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09.09.2020 12:41 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою - Цензор.НЕТ 7109
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09.09.2020 13:12 Ответить
"Самопально" модернизированный ДШК понравился.. Могут же наши воины и своими силами без мутного укроборонпрома обходиться..
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09.09.2020 13:16 Ответить
Это вроде Доник делает. правда его тут обосрали, не знаю кто прав.
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10.09.2020 00:45 Ответить
 
 