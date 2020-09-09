Житомирские десантники проводят учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины совершенствуют боевое мастерство во время тактических учений с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства обороны.

Личный состав бригады на тактическом поле общевойскового полигона отрабатывает подготовку и ведение наступления.

"Приобретения нового опыта и совершенствование индивидуальных знаний и навыков уверенно повышает боевые возможности подразделения, ведь путь к победе - это слаженные и отработанные до автоматизма действия каждого военнослужащего", - сказано в сообщении пресс-службы бригады.











