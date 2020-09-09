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Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України вдосконалюють бойову майстерність під час тактичних навчань із бойовою стрільбою.

Про це повідомляє пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони.

Особовий склад бригади на тактичному полі загальновійськового полігону відпрацьовує підготовку і ведення наступу.

"Набуття нового досвіду і вдосконалення індивідуальних знань і навичок впевнено підвищує бойові можливості підрозділу, адже шлях до перемоги - це злагоджені та відпрацьовані до автоматизму дії кожного військовослужбовця", - сказано в повідомленні прес-служби бригади.

Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою 01
Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою 02
Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою 03
Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою 04
Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою 05
Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою 06

військові навчання (2777) 95 окрема десантно-штурмова бригада (126) Десантно-штурмові війська (223)


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Топ коментарі
+4
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия. По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты. (с)
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09.09.2020 12:31
+2
оно хорошо, но турки показали что-то иное.
т.н. "вагнеровцы" тоже все это могли, но как мы смеялись когда они зашкваренными поехали на Уродину, "отдав кредиты"
Вот и нам надо такие штуки, в числе не два, а десятками, шоп боевики в блиндажах даже курить боялись
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09.09.2020 12:32
+1
Новое в исполнении "пресституток" в ООС "... боевые травмы из-за взрыва мины" .. Следующим будет "ДТП с миной" ? (с)
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09.09.2020 12:32
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Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия. По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты. (с)
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09.09.2020 12:31 Відповісти
Новое в исполнении "пресституток" в ООС "... боевые травмы из-за взрыва мины" .. Следующим будет "ДТП с миной" ? (с)
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09.09.2020 12:32 Відповісти
оно хорошо, но турки показали что-то иное.
т.н. "вагнеровцы" тоже все это могли, но как мы смеялись когда они зашкваренными поехали на Уродину, "отдав кредиты"
Вот и нам надо такие штуки, в числе не два, а десятками, шоп боевики в блиндажах даже курить боялись
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Пересадити ДШВ на БПЛА? ігарьошка-2?
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09.09.2020 12:38 Відповісти
Ой, та я ще не написав як вони літати мають - під прикритям ракетних крейсерів на атомній тязі.... ой, санітар іде, ховаюсь....ВРДРХДОДОЦДеоожкеоьь та не бий . те ієопзпззжклрзфузб
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09.09.2020 13:06 Відповісти
А, ну тоді ще потрібні матроси на зебрах - психологічна атака 99 lvl.
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09.09.2020 13:23 Відповісти
ну ага, просто Ігоря не випускати, а то дойде до Москви за два броска бронекопитної дивізії імені Мака Александронського))))
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09.09.2020 13:45 Відповісти
От тільки зі школи прийде і в отаку, тищ-тидищ, тра-та-та.
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09.09.2020 13:58 Відповісти
ции вийсковые разорвут клятых мацкалей, як тузик грелку
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09.09.2020 12:41 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою - Цензор.НЕТ 7109
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09.09.2020 13:12 Відповісти
"Самопально" модернизированный ДШК понравился.. Могут же наши воины и своими силами без мутного укроборонпрома обходиться..
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09.09.2020 13:16 Відповісти
Это вроде Доник делает. правда его тут обосрали, не знаю кто прав.
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10.09.2020 00:45 Відповісти
 
 