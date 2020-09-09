Житомирські десантники проводять навчання з бойовою стрільбою. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України вдосконалюють бойову майстерність під час тактичних навчань із бойовою стрільбою.

Про це повідомляє пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства оборони.

Особовий склад бригади на тактичному полі загальновійськового полігону відпрацьовує підготовку і ведення наступу.

"Набуття нового досвіду і вдосконалення індивідуальних знань і навичок впевнено підвищує бойові можливості підрозділу, адже шлях до перемоги - це злагоджені та відпрацьовані до автоматизму дії кожного військовослужбовця", - сказано в повідомленні прес-служби бригади.











