СБУ на Черкасщине разоблачила интернет-провайдера, предоставлявшего бесплатный трафик террористам "ЛНР". ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность одного из интернет-провайдеров, который работал в пользу оккупационных властей так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что частный предприниматель является собственником фирм по предоставлению интернет-услуг в Черкасской области и на временно оккупированной территории. Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам на территорию террористической организации "ЛНР". За возможность вести бизнес, злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированиям и "прокуратуре" так называемой "ЛНР". Террористы получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей.

Правоохранители задержали владельца фирм согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Харькове после возвращения с временно оккупированной территории.









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Во время обысков в помещении фирмы в Смеле правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 месяцев без права внесения залога.