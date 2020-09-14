СБУ на Черкасщине разоблачила интернет-провайдера, предоставлявшего бесплатный трафик террористам "ЛНР". ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили противоправную деятельность одного из интернет-провайдеров, который работал в пользу оккупационных властей так называемой "ЛНР".
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает Цензор.НЕТ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что частный предприниматель является собственником фирм по предоставлению интернет-услуг в Черкасской области и на временно оккупированной территории. Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам на территорию террористической организации "ЛНР". За возможность вести бизнес, злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированиям и "прокуратуре" так называемой "ЛНР". Террористы получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей.
Правоохранители задержали владельца фирм согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Харькове после возвращения с временно оккупированной территории.
Во время обысков в помещении фирмы в Смеле правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документальные материалы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 2 месяцев без права внесения залога.
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Наша приська учона!
В тот день я служил панихиду. Рядом со сгоревшим блиндажом. Вокруг была выгоревшая земля. Выгоревшая совсем! Впрочем, следы пожарища уже не были так заметны. Работала техника и бойцы активно вкапывались в землю. Тут нечего восстанавливать. Все будет построено заново. У нас нет перемирия. Очень наивно полагать, что перемирие, это когда просто не стреляют. На войне есть масса способов нанести урон противнику: устроить поджог, затопить водой, или наоборот перекрыть воду и так далее.
Бойцы с обветренными лицами. Уставшие глаза. Пыльные, с черными мозолистыми руками, только что отложив лопаты, стоят на молитве, и кажется, кому-то из них неловко за свой внешний вид. Я то со своим мельхиоровым крестом и парчовой епитрахилью выгляжу тут неуместно гламурно.
- И не смущайтесь что вы в пыли, - говорю я им, - если бы все мужики в этой стране сейчас выглядели так как вы, мы бы давно войну закончили.
Ободряю их и молюсь о погибшем побратиме...
Через полчаса мы въехали в село, где местные устроили мелкий бунт. Ну не бунт, а паскудное такое обиженное недовольство. Не понравилось им как военные трубы тянули. Претензии, обвинения, недовольство на людей, которые их защищают... Обиженные вечные терпилы, которые и рта не открыли бы, если бы в селе стояли боевики. Потому как те просто пристрелят, или на подвал. Но украинская армия не такая. Не пристрелят ведь. Правила ведения войны и все такое соблюдают. Можно и права качнуть, и потребовать чего-то, чем армия и не должна заниматься. Сделайте нам то, привезите нам это!
Смотрю в их лица и понимаю: есть МЫ, а есть ОНИ. И от этого факта никуда не деться. Несчастные проклятые люди. Не Богом проклятые и не другими людьми. Но проклятые самими собой: своим невежеством, страхами, комплексами. Отсутствует, совсем отсутствует у них причинно-следственная связь в голове. Невозможно им понять, что причиной их бед является Путин и Россия, а не эти молодые ребята, вчерашние школьники, студенты; обычные гражданские люди, которые вынуждены были взять в руки оружие...
Спаси нас, Господи, от глупости, и даруй разума тем, кто в нем нуждается!
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Этого точно хватит даже для организации трансконтинентального закрытого канала!