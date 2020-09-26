Зеленский побывал в лагере ГУ разведки на Донбассе. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский побывал в модулях, в которых живут военные, поел с ними борща и вручил награды.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский осмотрел современные комфортные модули, в которых проживает личный состав. Президент пообедал с военными. В солдатской столовой Глава государства попробовал борщ и рисовую кашу. Он остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих", - сказано в сообщении.

Также Зеленский вручил военным государственные награды.

"Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", - цитирует пресс-служба слова президента.

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