Зеленский побывал в лагере ГУ разведки на Донбассе. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский побывал в модулях, в которых живут военные, поел с ними борща и вручил награды.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский осмотрел современные комфортные модули, в которых проживает личный состав. Президент пообедал с военными. В солдатской столовой Глава государства попробовал борщ и рисовую кашу. Он остался доволен блюдами, которыми кормят военнослужащих", - сказано в сообщении.
Также Зеленский вручил военным государственные награды.
"Вы все для нас герои. Вы несете сложную и опасную службу. Желаю вам здоровья, вдохновения, силы защищать нашу независимость", - цитирует пресс-служба слова президента.
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Завтра пуйлу усе розкаже, а може уже сьогодні
Ничего странного в том, что Владимир наш Александрович побоялся пригласить миротворцев ООН на Донбасс, нет. Это вполне прогнозируемо. Ну не дал Бог храбрости в этот организм, шо ж уже.
Зато не Порошенко. А то в 2017 году этот неугомонный барыга чуть было не продавил у ГА ООН решение прислать нам техническую миссию на Донбасс для подготовки прихода миротворцев. Сложно с ним было, да. Такой напор, постоянные требования чего-то.
То ли дело с Вавой Зеленским. Как всё просто. Просить боится... Что-то невнятное в микрофон прогундосит и всего делов. Даже выспаться на его выступлении можно, если наушник выключить.
Украине, конечно, не айс с таким Вавой. Потому как Зеленский абсолютно игнорирует наиболее действенный механизм урегулирования войн и конфликтов в мировой истории. Проверенный механизм. Это я про миротворцев ООН.
Зато на Донбассе продолжает шуршать миссия ОБСЕ. Так россиянам удобнее и приятнее. На ОБСЕ у россии влияние, да и самих россиян в миссии хватает.
Переговоры про миротворцев ООН были заморожены россией как раз перед выборами в Украине. Из кремля с интересом наблюдали социальный эксперимент ИгорьВалерича и в общем расчёты Коломойского и путина вполне себе оправдались. Нарид выбрал клоуна президентом и главнокомандующим, а тот в свою очередь засунул вопрос миротворцев подальше в .опу.
Во всём выступлении Зеленского прям физически ощущался страх вызвать раздражение путина и россии. У нас ведь на Донбассе "повстанцы" и "та сторона", а не агрессия россии и коллаборанты с террористами.
Послушайте сами. Вот говорит он, что член Совета Безопасности ООН нарушает её основные принципы, а слово "россия" выговорить не может. Колом оно Ваве в горле стоит и никак не выдавить.
Про российскую федерацию Зеленский вспомнил только раз, когда говорил про анексию Крыма. Ну там да - без вариантов. Анексировала "та сторона" звучало бы совсем странно.
Слова "война" Вава тоже боится. Употребил его тоже один раз в обтекаемой форме при обсуждении войны в центре Европы. Но о том, что центр Европы - это Украина, а воюет тут россия, упомянуть тоже забыл. Или побоялся.
Также Зеленский заявил, что Украина с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам. Это было очень смешно. Плод пропаганды и информационной атаки перерезал очередную ленточку на чужих трудах, да.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.365582946801298/5365580600134816/?__cft__[0]=*********-WOeob_ZkAW3uXJQp9LE2BkdA38d8QJzls7ZTDTzQfTx0QvcGpO5WlJyg2iLvizjh_oCvzbs4CPja_16GDr3iTNVz5App9IsFkOXDIsiAZDLYNB3nmr8w4_-kiAHmGxf8ZXCJ7caExGLcAJW0DvJFFORDbEAyWx6HoKVMHFtLgMIB-VFhRASvJy_O5w-17qWcIAuW-yHmJvivlidsrozW3lW6_A5eB-U05Jpw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.365582946801298/5365580600134816/?__cft__[0]=*********-WOeob_ZkAW3uXJQp9LE2BkdA38d8QJzls7ZTDTzQfTx0QvcGpO5WlJyg2iLvizjh_oCvzbs4CPja_16GDr3iTNVz5App9IsFkOXDIsiAZDLYNB3nmr8w4_-kiAHmGxf8ZXCJ7caExGLcAJW0DvJFFORDbEAyWx6HoKVMHFtLgMIB-VFhRASvJy_O5w-17qWcIAuW-yHmJvivlidsrozW3lW6_A5eB-U05Jpw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.365582946801298/5365580600134816/?__cft__[0]=*********-WOeob_ZkAW3uXJQp9LE2BkdA38d8QJzls7ZTDTzQfTx0QvcGpO5WlJyg2iLvizjh_oCvzbs4CPja_16GDr3iTNVz5App9IsFkOXDIsiAZDLYNB3nmr8w4_-kiAHmGxf8ZXCJ7caExGLcAJW0DvJFFORDbEAyWx6HoKVMHFtLgMIB-VFhRASvJy_O5w-17qWcIAuW-yHmJvivlidsrozW3lW6_A5eB-U05Jpw&__tn__=EH-R
А в туалет сходил?
ПЕТРУ ПОРОШЕНКО - 55
Були звершення. Не щось там глобальне - а прості і зрозумілі речі. Берці «Талан» на мембрані. Форма «укропіксель», яку вдосконалювали через спільні засідання представників Міноборони, швейників і блогерів. Новий сухпай. Е-декларування. Фільми, які дивитися можна стало не тільки через відчуття патріотизму. Та багато всього.
Головне - було відчуття, що країна рухається в правильний бік. Що там наверху - свої, і ці свої рухають країну куди треба. Хоча - ох і важко ж їм було! Язиком плескати - не мішки тягати. У нас за попередні роки з'явилися цілі спільноти, які не робили ні чорта крім як критикували владу. Тим самим ті дивовижні люди зайнялися знову - і не могли збагнути, чому мусить бути якось інакше?
А там наверху цього всього ніби не помічали - і наполегливо робили своє. Команда президента Порошенка ніби задалася метою на кожну брехню відповісти реальним звершенням.
Їм - про страшного Кононенка. Вони - Україна піднялася на 7 пунктів в рейтингу корупції Transparency.
Їм - про «торгівлю на крові». Вони - припинили купувати газ у Росії та зробили так, що «Газпром» став винний «Нафтогазу», а не навпаки.
Їм - про бариг і мародерів. Вони - тим що Україна увійшла в п'ятірку постачальників харчів до ЄС та збільшила частку ЄС в структурі зовнішньої торгівлі України до 42%.
Їм про Іловайськ і Дебальцево. Вони зробили ЗСУ одною з найсильніших армій світу, впровадили національну форму, берет «марун», берет морпіхів, вітання «Слава Україні».
Їм закидали Ліпецьку фабрику і зв'язки з Москвою. Вони створили справжній ренесанс українського кіно і впровадили квоту у 75% на все українське на ТБ і радіо.
Прибутковий океанський флот. Прибуткові Нафтогаз (як там зараз?) і Укрзалізниця. Відкриття реєстрів майнових прав. Відміна печаток. Банківська система України стала рекордно прибутковою. Турбота про людей з обмеженими можливостями. ПроЗЗоРо. 200 з гаком нових відкритих підприємств. Томос і Помісна церква. І нарешті - вінець. Децентралізація.
Таке було - я пам'ятаю. Я читав стрічки новин - і пишався своєю країною. Я бачив як майбутнє втілюється - тут, поруч. А нині…
А нині, вже півтора роки як, зелена влада силиться звинуватити команду Порошенка бодай в чомусь. Довести бодай якусь їхню провину. І що? З Гладковського зняли браслет. Справа про «Роттердам+» закрита, а сам «Роттерадам» уже повернутий - на тлі безкінечних шахтарських страйків. Проти працівників ДБР, що штурмували колекцію картин родини Порошенків суд зобов'язав порушити кримінальну справу. Єдина спроба засудити Порошенка завершилася провалом. Керівники ДБР вже розповідають, що їх примушують фабрикувати справи проти Порошенка. І все це за умови, що зеленим ну от просто конче треба доказати бодай щось - Зеленський пообіцяв що Порошенка «чекає багато різних пригод і різних вироків». Ну-ну!
Петро Порошенко продовжує робити своє - так само як і раніше. Так само допомагає боротися з COVID-19. 130 тисяч захисних костюмів, 50 тисяч тестів, а ще маски, апарати ШВЛ, тощо і тощо. До скандалу дійшло, коли Зеленський сфотографувався з лікарями - а ті в костюмах від Порошенка.
Сьогодні у Петра Олексійовича день народження - йому виповнилося 55 років. Навряд чи він прочитає цей мій допис. Але хотів би побажати йому здоров'я і сил. То нелегко - «будувати Україну на злість українцям», як казав гетьман Павло Скоропадський. То тяжко - робити справу, а в замін вислухувати кілометри брехні і наклепів. Але Україна міняється. І міняється на краще. Так, міняється важко і болісно - як безліч націй до нас. Інакше не буває - на жаль.
Дякую, президенте. Дякую за плече біля якого кортить стояти. Пліч-о-пліч.
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https://t.me/dragonspech?fbclid=IwAR3Uxqnv5SJ-SmgyisHjQrKXINmuUNPj62w2e4DQ2_uQZ8zu6shB_giNRiI https://t.me/dragonspech