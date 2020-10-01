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Чиновники Госпродпотребслужбы Киевщины вымогали $4 тыс. за получение разрешительных документов на реализацию продукции, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководство Броварского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области на организации коррупционной схемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали неправомерную выгоду у коммерсантов. За взятки чиновники гарантировали беспрепятственное получение разрешительных документов, необходимых для реализации продукции, в частности, обеспечения удовлетворительного заключения лаборатории и выдачу ветеринарного свидетельства необходимой формы. За этот "пакет услуг" должностные лица требовали 1,1 тысячи долларов США.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали три эпизода получения денег одним из руководителей управления (госслужащий категории Б) и его подчиненным с представителя коммерческой структуры. Общая сумма взятки составляла более 4000 долларов США. Злоумышленники были задержаны во время получения очередного транша.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски по месту работы и жительства фигурантов.

Продолжается досудебное следствие.

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Чиновники Госпродпотребслужбы Киевщины вымогали $4 тыс. за получение разрешительных документов на реализацию продукции, - СБУ 01
Чиновники Госпродпотребслужбы Киевщины вымогали $4 тыс. за получение разрешительных документов на реализацию продукции, - СБУ 02
Чиновники Госпродпотребслужбы Киевщины вымогали $4 тыс. за получение разрешительных документов на реализацию продукции, - СБУ 03
Чиновники Госпродпотребслужбы Киевщины вымогали $4 тыс. за получение разрешительных документов на реализацию продукции, - СБУ 04

Автор: 

взятка (6179) вымогательство (428) Киевская область (4191) правоохранительные органы (2970) СБУ (20014) силовики (2799) Госпродпотребслужба (258)


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01.10.2020 16:03 Ответить
I ще...https://zik.ua/news/ludyna/prykordonnykiv_sudytymut_za_nezakonne_zatrymannia_saakashvili_982335 Прикордонників судитимуть на 15 рокiв за незаконне затримання Саакашвілі - газета "Яка Рiзниця"
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01.10.2020 16:09 Ответить
Как вы думаете, лабораторные исследования проводились? Тогда почему мы терпим существование этого лежбища упырей - Госпродпотребслужбу?
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01.10.2020 16:11 Ответить
Чиновники Госпродпотребслужбы Киевщины вымогали $4 тыс. за получение разрешительных документов на реализацию продукции, - СБУ - Цензор.НЕТ 7246
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01.10.2020 16:12 Ответить
А для чего эта служба существует,кроме как брать взятки другой функции у чинушек там нет и быть не может.
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01.10.2020 16:23 Ответить
 
 