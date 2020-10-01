Чиновники Госпродпотребслужбы Киевщины вымогали $4 тыс. за получение разрешительных документов на реализацию продукции, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководство Броварского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области на организации коррупционной схемы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали неправомерную выгоду у коммерсантов. За взятки чиновники гарантировали беспрепятственное получение разрешительных документов, необходимых для реализации продукции, в частности, обеспечения удовлетворительного заключения лаборатории и выдачу ветеринарного свидетельства необходимой формы. За этот "пакет услуг" должностные лица требовали 1,1 тысячи долларов США.

В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали три эпизода получения денег одним из руководителей управления (госслужащий категории Б) и его подчиненным с представителя коммерческой структуры. Общая сумма взятки составляла более 4000 долларов США. Злоумышленники были задержаны во время получения очередного транша.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются обыски по месту работы и жительства фигурантов.

Продолжается досудебное следствие.

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