Раскрыта группировка, пытавшаяся завладеть строящимся жилым комплексом в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве полицейские разоблачили преступную группировку, которая пыталась завладеть строящимся жилым комплексом в Подольском районе столицы. Злоумышленники препятствовали выполнению строительных работ, требуя от застройщика продать им жилой объект по сниженной цене.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Мы задокументировали преступную деятельность группы из восьми человек, которая с 2018 года осуществляла противоправные действия в отношении жилого объекта в Подольском районе столицы. Организаторы разработали план, при реализации которого привлекали к преступной деятельности новых лиц, распределяли между ними обязанности и осуществляли юридическое сопровождение вопросов по блокированию объекта незавершенного строительства с целью дальнейшей покупки по сниженной стоимости. Кроме этого, за денежное вознаграждение организовывали массовые акции возле строительства ", - рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

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В ходе досудебного расследования следователи установили, что один из участников группы обеспечивал финансирование преступной деятельности. Своими противоправными действиями злоумышленники ограничивали работу предприятия, препятствовали выполнению строительных работ на указанном объекте и ограничивали доступ сотрудников и строительной техники на территорию строительства.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства членов группировки, мы обнаружили и изъяли крупную сумму денежных средств как в национальной валюте, так и в долларах США, черновые записи и гаджеты, которые подтверждают их незаконную деятельность. Сообщникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения ", - добавил Крищенко.

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Ведется досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 206 (Противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления.