Правоохранители задержали шесть членов преступной группы, похитивших предпринимателя и удерживавших его больше недели: требовали $2 млн. ФОТОрепортаж
Столичные правоохранители задержали шесть человек, которые обоснованно подозреваются в похищении столичного предпринимателя и его незаконном удержании в течение недели с целью получения денежных средств в сумме более 2 млн долларов США.
Об этом во вторник, 1 сентября 2020, сообщил прокурор города Киева Олег Кипер во время совместного брифинга с начальником столичной полиции Андреем Крищенко, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что 21 августа 2020 г. под предлогом просмотра объекта недвижимости за пределами Киева злоумышленники встретились с 48-летним предпринимателем в центре столицы, заманили его в машину и похитили.
В дальнейшем, применив к потерпевшему медицинские препараты, похитители переместили его в микроавтобус и вывезли в недостроенный дом в Киевской области, где начали незаконно удерживать, требуя за освобождение денежные средства.
По словам начальника столичной полиции Андрея Крищенко, при незаконном содержания пострадавший предпринял попытку побега, выпрыгнув со второго этажа дома. При падении предприниматель сломал обе конечности и был схвачен похитителями. После этого пострадавшего перевезли в другой дом в Киевской области, где продолжили незаконно удерживать в течение недели.
В ходе спецоперации 29 августа 2020 г. участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Пострадавшего освободили и с травмами различной степени тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Как отметил прокурор города Киева Олег Кипер, задержанные - жители столицы в возрасте от 35 до 52 лет, ранее не судимые. По адресам их проживания проведены 13 неотложных обысков, в ходе которых изъяты черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
Организаторами преступления оказались бывшие партнеры потерпевшего, а мотивом его похищения - финансовые обязательства. Злоумышленники требовали за освобождение предпринимателя денежные средства в сумме более 2 млн долларов США.
Присутствующий на брифинге начальник отдела управления уголовного розыска столичной полиции Дмитрий Сиченко сообщил, что во время обысков у фигурантов также изъяли большое количество оружия, а именно 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5000 патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 гр. тротила. Сейчас устанавливается происхождение оружия и боеприпасов. Все изъятое направлено на экспертизу.
Сейчас задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины. Организаторам преступления избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двум - в виде домашнего ареста, в отношении других подозреваемых судебные заседания по избранию меры пресечения продолжаются.
Завершая брифинг Олег Кипер и Андрей Крищенко поблагодарили всех правоохранителей, которые были задействованы в спецоперации и раскрыли это дерзкое преступление.
Мероприятия по разоблачению преступной группы проводились прокурорами Киевской местной прокуратуры № 6 совместно с Печерским УП ГУ НП в г.. Киев при оперативном сопровождения УКР столичной полиции.
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