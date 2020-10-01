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Столичная строительная компания подозревается в нанесении вреда государственным интересам на сумму более 500 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в "офшоры".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в Киеве.

Во время досудебного следствия оперативники и следователи спецслужбы установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они "работали" на основании обычных договоров купли-продажи квартир. Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.

Злоумышленники также искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их у аффилированного нерезидента. "Отмытые" средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели 10 обысков по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы. Во время следственных действий изъята документация, компьютерная техника, черновые и рабочие записи о проведенных сделках, а также неучтенные наличные средства.

Продолжаются следственные действия.

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Столичная строительная компания подозревается в нанесении вреда государственным интересам на сумму более 500 млн грн, - СБУ 01
Столичная строительная компания подозревается в нанесении вреда государственным интересам на сумму более 500 млн грн, - СБУ 02
Столичная строительная компания подозревается в нанесении вреда государственным интересам на сумму более 500 млн грн, - СБУ 03
Столичная строительная компания подозревается в нанесении вреда государственным интересам на сумму более 500 млн грн, - СБУ 04

Автор: 

офшор (511) СБУ (20014) строительство (1997) махинации (586)


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Топ комментарии
+3
Не может быть! При Порошенко такого не было...
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01.10.2020 17:16 Ответить
+2
То есть ты не знаешь. И зачем мне твой дурацкий совет?
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01.10.2020 17:33 Ответить
+1
Аркада?
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01.10.2020 17:15 Ответить
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Аркада?
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01.10.2020 17:15 Ответить
Не может быть! При Порошенко такого не было...
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01.10.2020 17:16 Ответить
Это об Укрбуде Мыкытася? Или что-то новенькое?
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01.10.2020 17:18 Ответить
Открываешь поиском "строительные афёры Киева за годы независимости" и в принципе выбираешь любую)
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01.10.2020 17:30 Ответить
То есть ты не знаешь. И зачем мне твой дурацкий совет?
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01.10.2020 17:33 Ответить
Так у тебя дурацкий вопрос)
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01.10.2020 17:44 Ответить
Ладно открою секрет: Stolitsa Group Влада Молчанова, это новенькое или давно забытое старенькое?
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01.10.2020 17:49 Ответить
Ты такой весь из себя умный! Аж страшно! А кто такой Влад Молчанов?
Выясни и доложи. Потом поговорим о твоей дурости.
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01.10.2020 18:06 Ответить
Неправильно это когда СБУ крутиться возле денег, они всегда прилипают,нужно чтобы деньгами занимались другие структуры,а особенно в годы войны.https://images.cnscdn.com/images/2/c/7/b/2c7bc470a5d553f186d54363705eee2a/original.jpg
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01.10.2020 17:21 Ответить
И ещё...https://mind.ua/news/20216531 СБУ викрила схему видачі фіктивних кредитів и это в годы войны....Я в 2012 году предупреждал что будет что то неладное ,когда при Януковиче продавали последнюю зенитную установку,как ненужную,и тогда писал ,а как же мы будем защищаться ,наверное опять ребята с Крут будут отбивать московско ордынское наступление.Вот и СБУ занимается не понятно чем,а в это время на юго востоке Украины ОПЗЖ законно захватывает власть для московской Орды.
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01.10.2020 17:44 Ответить
Меня очаровали 5 гривен в пачке.... А мешочки где с 25 копеечными монетами?
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01.10.2020 17:27 Ответить
А офшоры потроха,зельки,бени и ахметки никто в упор не замечает,кто не заплатил - тот виноват.
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01.10.2020 17:38 Ответить
 
 