Оккупанты снимали в Крыму пропагандистское кино о войне Сирии. ФОТО

Российские оккупанты ограничивали движение на дорогах Крыма из-за съемок пропагандистского фильма об участии войск РФ в войне в Сирии.
О съемках в Крыму сообщил оператор Морад Абдель-Фаттах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Съемки были (в оккупированном Крыму. – Ред.), сейчас уже не снимаем", – сказал оператор.
По его словам, при этом съемки фильма продолжаются, сейчас идет подготовка к новому этапу.
В период съемок с 19 сентября по 6 октября на основании "приказа" оккупационного Министерства транспорта Крыма вводились ограничения на дороге Судак-Миндальное-Солнечная долина до урочища Бугаз.
В основу сюжета пропагандистской ленты лег рассказ о разминировании сирийского города Пальмира перед выступлением оркестра российского дирижера Валерия Гергиева, в свое время поддержавшего оккупацию Крыма.
Запланировано, что фильм выйдет на большой экран в 2022 году.
За то, что ты, Россия, влезла в Сирию -
Пускай твое взрывается метро!
Критерия точней не знаю в мире я,
Чтоб отличить, где зло, а где добро.
Поддерживая Асада и северо-
Корейскую династью Кимов,
Да плюс еще тиранов трое-четверо,
А свергнутым давая стол и кров,
Захватывая Крым, напав на Грузию,
Стремясь восстановить СССР
(Имперско-реваншистскую иллюзию),
Во всем беря со Сталина пример,
По новой ставя памятники Сталину
И в лагеря сажая за слова -
Не видишь ты, что миссия провалена
И понял мир уже как дважды два:
Ты - зла и несвободы воплощение,
А все, что ненавидишь ты, - добро!
К тебе одно лишь верно обращение:
С напалмом, бомбой, топором!
12-30.9.2017 Борис Стомахин
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
патамушта в сливном бачке нет вады...
патамушта за паРашу он в 2014 м - галасавал...
вот такое там кино...
не кино - химно...
Распяли сирийского мальчика в трусиках. Сама видела.