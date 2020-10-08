РУС
Оккупанты снимали в Крыму пропагандистское кино о войне Сирии. ФОТО

Российские оккупанты ограничивали движение на дорогах Крыма из-за съемок пропагандистского фильма об участии войск РФ в войне в Сирии.

О съемках в Крыму сообщил оператор Морад Абдель-Фаттах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Съемки были (в оккупированном Крыму. – Ред.), сейчас уже не снимаем", – сказал оператор.

По его словам, при этом съемки фильма продолжаются, сейчас идет подготовка к новому этапу.

В период съемок с 19 сентября по 6 октября на основании "приказа" оккупационного Министерства транспорта Крыма вводились ограничения на дороге Судак-Миндальное-Солнечная долина до урочища Бугаз.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России анонсировали проект плана "надежного водоснабжения" оккупированного Крыма

В основу сюжета пропагандистской ленты лег рассказ о разминировании сирийского города Пальмира перед выступлением оркестра российского дирижера Валерия Гергиева, в свое время поддержавшего оккупацию Крыма.

Запланировано, что фильм выйдет на большой экран в 2022 году.

кино (1543) Крым (26472) Сирия (3159)
+17
08.10.2020 18:59 Ответить
08.10.2020 18:54 Ответить
08.10.2020 18:59 Ответить
+16
Оккупанты снимали в Крыму пропагандистское кино о войне Сирии - Цензор.НЕТ 683
08.10.2020 18:54 Ответить
08.10.2020 18:54 Ответить
+13
ну дык,а где ж еще снимать безводную пустыню и разруху после мордора
08.10.2020 19:01 Ответить
08.10.2020 19:01 Ответить
Оккупанты снимали в Крыму пропагандистское кино о войне Сирии - Цензор.НЕТ 683
08.10.2020 18:54 Ответить
08.10.2020 18:54 Ответить
Оккупанты снимали в Крыму пропагандистское кино о войне Сирии - Цензор.НЕТ 9730
08.10.2020 18:59 Ответить
08.10.2020 18:59 Ответить
Петухи
Петухи
08.10.2020 19:01 Ответить
08.10.2020 19:01 Ответить
.... накаркают
показать весь комментарий
08.10.2020 19:13 Ответить
ну дык,а где ж еще снимать безводную пустыню и разруху после мордора
показать весь комментарий
08.10.2020 19:01 Ответить
***
За то, что ты, Россия, влезла в Сирию -
Пускай твое взрывается метро!
Критерия точней не знаю в мире я,
Чтоб отличить, где зло, а где добро.
Поддерживая Асада и северо-
Корейскую династью Кимов,
Да плюс еще тиранов трое-четверо,
А свергнутым давая стол и кров,
Захватывая Крым, напав на Грузию,
Стремясь восстановить СССР
(Имперско-реваншистскую иллюзию),
Во всем беря со Сталина пример,
По новой ставя памятники Сталину
И в лагеря сажая за слова -
Не видишь ты, что миссия провалена
И понял мир уже как дважды два:
Ты - зла и несвободы воплощение,
А все, что ненавидишь ты, - добро!
К тебе одно лишь верно обращение:
С напалмом, бомбой, топором!
12-30.9.2017 Борис Стомахин
показать весь комментарий
08.10.2020 19:07 Ответить
"Нет лучшей участи для русского человека, чем
умереть за алавитских братьев в песках родной Сирии!" Яхта-Оля Сечина.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:08 Ответить
"Х@й без соли доедаю !!! Ёлочка мне нравится ?!! Ёлочка мне, бл.дь, нравится ?!!!!!"
показать весь комментарий
08.10.2020 19:09 Ответить
их братанов ар, утюжат Байрактары, а они кино про Сирию снимают...ну не идиоты???)))
показать весь комментарий
08.10.2020 19:11 Ответить
с 2015 года крысманин заходит в парашу ... и там, воняеть дерьмом ...
патамушта в сливном бачке нет вады...
патамушта за паРашу он в 2014 м - галасавал...
вот такое там кино...
не кино - химно...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:12 Ответить
наступним літом. можуть знімати наукове кіно. про те, як оазіс перетворити в Сахару! але їм війнушка потрібна, наука даунів не цікавить!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:15 Ответить
Степной Крым - это пустыня ...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:15 Ответить
Кацапы - фуфлометы!
показать весь комментарий
08.10.2020 19:17 Ответить
Не ;Грін Філмс; знімав кіно випадково?
показать весь комментарий
08.10.2020 19:23 Ответить
Ну, скоро можно будет снимать "Мумия возвращается 2021" - как раз к тому времени африканские пейзажи созреют...
показать весь комментарий
08.10.2020 19:34 Ответить
Оккупанты снимали в Крыму пропагандистское кино о войне Сирии - Цензор.НЕТ 2903
Распяли сирийского мальчика в трусиках. Сама видела.
показать весь комментарий
08.10.2020 19:43 Ответить
Там, кажется, "Скотов" снимать собираются. Очередной сезон. Это, типо, "Скоты идут на войну"?!)
показать весь комментарий
08.10.2020 20:04 Ответить
Ну а где ещё снимать фильм про безводную пустыню, хе хе..)
показать весь комментарий
08.10.2020 20:34 Ответить
ось ще відео як вони "репортаж" знімають, значок каналу на мікрофоні https://www.yapfiles.ru/show/2448251/aa2da7cc789cd6d420d6fcbf9d979bc7.mp4.html
показать весь комментарий
08.10.2020 21:27 Ответить
Так вот для чего эти придурки превращают некогда цветущий Крым в пустыню! Решили сэкономить на натурных съемках своего пропагандонского дерьма! Да и не так страшно.
показать весь комментарий
09.10.2020 04:09 Ответить
 
 