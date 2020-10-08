Оккупанты снимали в Крыму пропагандистское кино о войне Сирии. ФОТО

Российские оккупанты ограничивали движение на дорогах Крыма из-за съемок пропагандистского фильма об участии войск РФ в войне в Сирии.

О съемках в Крыму сообщил оператор Морад Абдель-Фаттах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Съемки были (в оккупированном Крыму. – Ред.), сейчас уже не снимаем", – сказал оператор.

По его словам, при этом съемки фильма продолжаются, сейчас идет подготовка к новому этапу.

В период съемок с 19 сентября по 6 октября на основании "приказа" оккупационного Министерства транспорта Крыма вводились ограничения на дороге Судак-Миндальное-Солнечная долина до урочища Бугаз.

Читайте на Цензор.НЕТ: В России анонсировали проект плана "надежного водоснабжения" оккупированного Крыма

В основу сюжета пропагандистской ленты лег рассказ о разминировании сирийского города Пальмира перед выступлением оркестра российского дирижера Валерия Гергиева, в свое время поддержавшего оккупацию Крыма.

Запланировано, что фильм выйдет на большой экран в 2022 году.



