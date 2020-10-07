В России анонсировали проект плана "надежного водоснабжения" оккупированного Крыма
Минэкономразвития РФ совместно с другими федеральными органами разработало проект плана "по обеспечению надежного водоснабжения" оккупированных Крыма и Севастополя.
Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ, которого называют "куратором" Крыма, Марат Хуснуллин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Вопрос водоснабжения в Крыму один из ключевых в нашей повестке, необходимо решить его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водоснабжением. На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства", - сказал Хуснуллин.
Он уточнил, что в ближайшее время проект будет согласован "всеми заинтересованными сторонами", доработан с учетом замечаний, также будут определены источники финансирования.
Ранее Хуснуллин дал поручение Минприроды и Росгеологии отправить своих представителей в оккупированный Крым и провести геологические изыскательные работы. Сейчас работа на месте продолжается.
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
Вот, просвещайтесь
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/09/01/perebrosku-vody-v-krym-iz-malovodnogo-krasnodarskogo-kraya-nazvali-zatratnym-proektom/ Федеральное агентство водных ресурсов назвало дорогостоящим вариантом переброску воды в Крым из Краснодарского края или Ростовской области. Кроме того, в этих регионах так же, как и на полуострове, наблюдаются маловодные годы, отметили в Росводресурсах. - Краснодарское и Цимлянское водохранилища (второе расположено в Волгоградской и Ростовской областях - ИФ) в связи с периодом маловодья также находятся на низких отметках, - цитирует «Интерфакс» заявление федерального агентства. Также в Росводресурсах считают, что опреснение воды Черного моря является дорогостоящим проектом, если учитывать транспортные затраты от ближайших от моря населенных пунктов. - Помимо этого, в результате очистки воды - она теряет полезные вещества - и требует последующей минерализации. Необходима проработка избавления от появляющихся соляных отходов, - добавили в агентстве.
Ах да, там же рядом ещё сибирские реки, Енисей, Лена...
Уже в 2014 году чиновники придумали, как напоить Севастополь: за 1,75 млрд рублей в 35 км от города, на реке Коккозка, должны были построить небольшое водохранилище, из которого вода по пробитому в горах тоннелю длиной 8,7 км подавалась бы в город.
Идея не нова: строить водохранилище на Коккозке предлагали и в советские времена, и в 90-е годы . Но при СССР от замысла отказались из-за сложности, дороговизны и высоких экологических рисков. .
Вот и сейчас на этапе проектных работ выяснилось: проходка тоннеля в горах обойдется минимум в несколько раз дороже, чем выделяли на весь объект . Кроме того, взрывные работы в русле реки могут привести к экологической катастрофе . Зеркало водохранилища после заполнения может частично затопить одни из самых популярных у туристов достопримечательностей - Большой каньон Крыма и трассу, ведущую на вершину горы Ай-Петри. Против строительства https://rg.ru/2016/10/25/reg-ufo/bahsisarajcy-vystupili-protiv-perebroski-reki-kokkozka.html выступили и жители Бельбекской долины, живущие ниже по течению Коккозки.
Однако все это не помешало властям Севастополя трижды объявлять конкурс на выполнение предпроектных работ. В первый раз чиновники заплатили подрядчику 18 млн рублей, но вскоре прокуратура https://crimea-news.com/society/2015/05/08/88196.html выяснила : разработанная документация представляет собой не законченные исследования, а всего лишь эскизы, стоимость которых максимум 3 млн рублей. Со второго подрядчика правительство Севастополя взыскало неустойку за недоделанный проект. Третьего - за 59 млн рублей - наняли и вовсе уже после заявления премьера Крыма Аксенова о том, что водохранилища на Коккозке не будет.
Результаты работы трех проектировщиков в городе публично так и не огласили. Сумму бюджетных ассигнований на водохранилище снизили с 1,75 млрд до уже освоенных на проектировании 116 млн рублей. Теперь этот пункт федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма считается выполненным на 100%, но нет ни водохранилища, ни иных дополнительных источников воды для Севастополя.
