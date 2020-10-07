В России анонсировали проект плана "надежного водоснабжения" оккупированного Крыма

Минэкономразвития РФ совместно с другими федеральными органами разработало проект плана "по обеспечению надежного водоснабжения" оккупированных Крыма и Севастополя.

Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ, которого называют "куратором" Крыма, Марат Хуснуллин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос водоснабжения в Крыму один из ключевых в нашей повестке, необходимо решить его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водоснабжением. На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в ближайшее время проект будет согласован "всеми заинтересованными сторонами", доработан с учетом замечаний, также будут определены источники финансирования.

Ранее Хуснуллин дал поручение Минприроды и Росгеологии отправить своих представителей в оккупированный Крым и провести геологические изыскательные работы. Сейчас работа на месте продолжается.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

