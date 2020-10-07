РУС
В России анонсировали проект плана "надежного водоснабжения" оккупированного Крыма

В России анонсировали проект плана "надежного водоснабжения" оккупированного Крыма
Фото: РОСБАЛТ

Минэкономразвития РФ совместно с другими федеральными органами разработало проект плана "по обеспечению надежного водоснабжения" оккупированных Крыма и Севастополя.

Об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ, которого называют "куратором" Крыма, Марат Хуснуллин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Вопрос водоснабжения в Крыму один из ключевых в нашей повестке, необходимо решить его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водоснабжением. На прошлой неделе мы провели ряд совещаний, по итогам которых мною было дано поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами федеральной исполнительной власти и уже внесен на площадку правительства", - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в ближайшее время проект будет согласован "всеми заинтересованными сторонами", доработан с учетом замечаний, также будут определены источники финансирования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблемы с водой в оккупированном Крыму: У жителей Голубого Залива через суд забирают скважины и собираются строить водопровод для Ялты

Ранее Хуснуллин дал поручение Минприроды и Росгеологии отправить своих представителей в оккупированный Крым и провести геологические изыскательные работы. Сейчас работа на месте продолжается.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ. ФОТОрепортаж

25.10.2020 23:37
07.10.2020 23:37
07.10.2020 23:27
07.10.2020 23:27
На Нобелевскую премию тянет проект

по которому в силу какого-то утверждения из ниоткуда появляется вода.

Лавуазье в гробу вертится, а вместе с ним и Ломоносов
07.10.2020 23:26
Я где-то писал, где течет река Кубань? Вот карта ВВС за 2019 год https://www.bbc.com/russian/features-49322390 Ростовская область там указана с высоким дефицитом воды и Россия туда воду из р. Кубань не перекинула. Будет ли она так стараться ради Крыма, если Крым по сравнению с Ростовской областью указан с низким-средним дефицитом?

У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 786
08.10.2020 10:53
Это Калмыкия.
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2748
08.10.2020 15:01
Честно? Мне начхать.
Вот, просвещайтесь
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/09/01/perebrosku-vody-v-krym-iz-malovodnogo-krasnodarskogo-kraya-nazvali-zatratnym-proektom/ Федеральное агентство водных ресурсов назвало дорогостоящим вариантом переброску воды в Крым из Краснодарского края или Ростовской области. Кроме того, в этих регионах так же, как и на полуострове, наблюдаются маловодные годы, отметили в Росводресурсах. - Краснодарское и Цимлянское водохранилища (второе расположено в Волгоградской и Ростовской областях - ИФ) в связи с периодом маловодья также находятся на низких отметках, - цитирует «Интерфакс» заявление федерального агентства. Также в Росводресурсах считают, что опреснение воды Черного моря является дорогостоящим проектом, если учитывать транспортные затраты от ближайших от моря населенных пунктов. - Помимо этого, в результате очистки воды - она теряет полезные вещества - и требует последующей минерализации. Необходима проработка избавления от появляющихся соляных отходов, - добавили в агентстве.
08.10.2020 15:23
Є пара рекомендацій по виживанню у пустельних областях... По-перше, можна одягать на гілля рослин поліетиленові пакети і щільно зав"язувать. Гілля нахилять до землі, прив"язуючи каміння. Рослини випаровують вологу цілодобово. В нічний час водяна пара конденсується і стікає на дно пакетів... Потім, можна конденсувать вологу по-іншому. В грунті копається яма. Вона накривається поліетиленовою плівкою. На дно ями ставиться посуд, а над ним, на плівку, кладеться невеликий вантаж. Вода випаровується з дна і стінок ями, і збирається, у вигляді пари, під плівкою. У нічний час конденсується на холодній плівці і стікає до центру, звідки капає у посуд. Пить через трубочку, підведену у посуд... (Школа виживання для льотчиків ВПС СРСР... ).
08.10.2020 20:01
Так, я теж таке читав. Для підтримання кількох людей ці методи підійдуть,а для водопостачання навіть невеликого населеного пункту - ні.
08.10.2020 20:50
Та я ж сміюся... Ями 1х1х1 м вистачає, "в обріз", на одну людину на добу...
08.10.2020 21:08
Кацапу такої ями назавжди вистачить. Правда, в трохи інший "обріз".
08.10.2020 21:47
Планета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_(%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0) Арракис , также называемая Дюной, является единственным источником меланжа. Дюна также знаменита своими гигантскими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B8-%D0%A5%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B4 песчаными червями , обитающими в пустыне. Они загадочным образом связаны с существованием пряности. Жители Арракиса, горожане и фремены, выживают в жарком и сухом климате планеты благодаря особому отношению к воде: они собирают и перерабатывают все выделения своего тела, а фремены из тел умерших перед погребением экстрагируют воду для дальнейшего использования. Вода является на Дюне наивысшей ценностью и даже стоит дороже, чем пряность во всей остальной галактике.
18.10.2020 22:31
Я "Дюну" прочитав років з тридцять тому... Чим ти мене хочеш здивувать? "Своєю "освіченістю"?
18.10.2020 22:51
В Краснодаре и так недостаток воды, без всяких засушливых годов... Взять конечно можно, но тогда про земледелие Краснодару придется забыть
08.10.2020 22:12
Рисоводство? Это и так дебилизм, идущий со времён Сралина, когда Совок должен был обеспечивать себя всем. Какой на хрен рис в условиях недостатка воды? Рис выращивают во влажных тропических странах. Нет никаких проблем сейчас его купить, это копейки.
08.10.2020 22:50
Какое рисоводство, у меня родственники живут в Краснодарском крае. Станица Калниболотская. Всё земледелие держится на поливе. Да это и неудивительно, три месяца подряд ни одного дождя и температура +35 минимум. Рисоводство. Сказочник. На кого рассчитаны твои сказки, неужели ты считаешь, что можешь заливать в интернете любую фигню, лишь бы с умным видом?
09.10.2020 06:26
126 тыс. гектаров это примерно 35х35 километров. Такая здоровенная квадратная лужа
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1444
09.10.2020 18:39
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4888
09.10.2020 19:00
Хи-хи. Чтобы ты понимал масштабы и внимательно относился к собственным источникам, а то смешно получается. КСП "Ленинский путь" (тьфу на них, с их любовью к большевикам), ну та самая станица Калниболотская. Площадь под посевами - 190 тысяч гектар. ОДНОГО КОЛХОЗА. 40км по полям в одну сторону. Пшеница, в основном. Поливали и её в этом году, и возили воду откуда-то, где она была, потому что своя река пересохла. Это при том, что уж пшеница совсем нетребовательна к влаге. Посмотри на свою картинку. Что ты там про рисоводство говорил? Сколько-сколько?
09.10.2020 21:53
Одно дело "поливали", другое - огромная мелкая лужа (при + 35 градусах, как ты говорил). Представь сколько воды нужно постоянно тратить на её содержание. И сколько воды освободится, если от рисоводства отказаться
09.10.2020 22:10
На полив уходит не меньше. А то и больше. Я в это лето поливал у себя примерно 5-8 соток овощей на еду. По тонне в сутки минимум. За лето - больше 150 кубов воды. У меня, правда, та самая неисчерпаемая вода из Днепра, хоть залейся. Ну, если не учитывать, конечно, чисто финансовый аспект этого дела. Но вот чтобы прямо так уж мокро совсем было - не скажу, за сутки земля высыхала.
09.10.2020 23:07
https://golos-pravda.ru/article/agroprom-article/59661-risovodstvo-na-kubani-stanovitsja-zonoj-riskovannogo-zemledelija/ Чтобы не быть голословным вот попалась жалостливая статья по теме - рисоводы Кубани жалуются на нехватку воды в этом году. В числе прочего там есть такая фраза: "На фильтрации и испарении чек теряет 1-1,5 сантиметра слоя воды в сутки". Прикинем сколько это. 1 га требует 100 куб.м. воды в сутки (10000кв.м. х 0.01м) . Тогда на 126 тыс.га. уходит 12,6 миллионов кубометров воды в сутки! Этого хватило бы примерно ... на 84 Симферополя
09.10.2020 22:49
Ну так рисоводы воду хоть с пользой используют. А Симферополь её всё равно в канализационные стоки превратит, вот и нечего зря воду переводить. И да, ты там в своих расчетах наведи порядки в цифрах, ты лишний нолик пририсовал
09.10.2020 23:12 Ответить
Где конкретно лишний нолик?
09.10.2020 23:20 Ответить
Дон + Кубань это примерно половина Днепра, плюс рядом огромная Волга. При желании в Крыму можно болото сделать.
08.10.2020 22:40 Ответить
Рядом?
Ах да, там же рядом ещё сибирские реки, Енисей, Лена...
08.10.2020 22:45 Ответить
От Волги до Дона 101 км в самом узком месте (собственно сам Волго-Донский канал). Это много?
08.10.2020 22:57 Ответить
Вот профиль Волго-Донского канала. Для водоснабжения это хорошо?
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1465
09.10.2020 00:02 Ответить
Плохо. К тому же перенаправление стока Волги не найдёт одобрения прикаспийских стран. Поэтому некоторой минимальной части стока Дона и Кубани будет более, чем достаточно.
09.10.2020 00:07 Ответить
Вот как решали в намного более простую проблему.
Уже в 2014 году чиновники придумали, как напоить Севастополь: за 1,75 млрд рублей в 35 км от города, на реке Коккозка, должны были построить небольшое водохранилище, из которого вода по пробитому в горах тоннелю длиной 8,7 км подавалась бы в город.
Идея не нова: строить водохранилище на Коккозке предлагали и в советские времена, и в 90-е годы У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 . Но при СССР от замысла отказались из-за сложности, дороговизны и высоких экологических рисков. У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 .
Вот и сейчас на этапе проектных работ выяснилось: проходка тоннеля в горах обойдется минимум в несколько раз дороже, чем выделяли на весь объект У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 . Кроме того, взрывные работы в русле реки могут привести к экологической катастрофе У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 . Зеркало водохранилища после заполнения может частично затопить одни из самых популярных у туристов достопримечательностей - Большой каньон Крыма и трассу, ведущую на вершину горы Ай-Петри. Против строительства https://rg.ru/2016/10/25/reg-ufo/bahsisarajcy-vystupili-protiv-perebroski-reki-kokkozka.html выступили и жители Бельбекской долины, живущие ниже по течению Коккозки.
Однако все это не помешало властям Севастополя трижды объявлять конкурс на выполнение предпроектных работ. В первый раз чиновники заплатили подрядчику 18 млн рублей, но вскоре прокуратура https://crimea-news.com/society/2015/05/08/88196.html выяснила : разработанная документация представляет собой не законченные исследования, а всего лишь эскизы, стоимость которых максимум 3 млн рублей. Со второго подрядчика У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 правительство Севастополя взыскало неустойку за недоделанный проект. Третьего - за 59 млн рублей - наняли и вовсе уже после заявления премьера Крыма Аксенова о том, что водохранилища на Коккозке не будет.
Результаты работы трех проектировщиков в городе публично так и не огласили. Сумму бюджетных ассигнований на водохранилище У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 снизили с 1,75 млрд до уже освоенных на проектировании 116 млн рублей. Теперь этот пункт федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма считается выполненным на 100%, но нет ни водохранилища, ни иных дополнительных источников воды для Севастополя.
09.10.2020 00:40 Ответить
То сть пока кацапам мешали "экологические риски" Не сомНенваюсь, когда прижмёт, они отойду на восьмой план
09.10.2020 01:26 Ответить
С удовольствием понаблюдаю, как Раша потратит еще туеву хучу денег на Крым. Чем дороже он ей обходится - тем лучше.
09.10.2020 07:15 Ответить
Да нет, это как раз отличный профиль. Чем больше денег потратят кацапы на свои безумные затеи, тем они станут беднее и тем тяжелее им будет проводить свою политику. Впрочем, о чем это я, они скорее умрут, чем перестанут. Орда 700 лет занималась захватом и грабежом территорий соседей, для неё это будет потерей всякого смысла в жизни и равносильно смерти.
09.10.2020 06:29 Ответить
Вірш читав: "Течёт вода Кубань-реки, куда велят большевики..."? А про Біломоро-Балтійський канал?...
09.10.2020 02:32 Ответить
А спасибо будет?
08.10.2020 23:27 Ответить
Выпрашивать спасибо - моветон.
08.10.2020 23:54 Ответить
То есть не будет? Ладно, забыли.
08.10.2020 23:58 Ответить
Что бы ни пыталась строить Россия, в итоге все равно получается ГУЛАГ.
08.10.2020 07:43 Ответить
ну это просто русофобия какая-то опять затевается. я видел планы генеральные, видел стратегические, но "надёжный" это какая то насмешка, как словосочетания "русский рок" или"русский ковбой".
08.10.2020 08:51 Ответить
"дорогие" крымчане кремлевко-хуй...овского веросповедания, мы украинцы, "любим вас", за небольшую плату готовые организовать вам экскурсии к Днепру, сможете насладиться его полноводностью, шириной и величью, надыхаться на полную грудь водными испарениями.... как бонус, даже руки сможете оконуть в водичку. для особых гурманов, за копеечную дополнительнкю оплату(почти даром), можно будет даже напиться.
08.10.2020 09:56 Ответить
Головне це, скільки бабла намиє Рогозін.
08.10.2020 09:59 Ответить
"Удівітєльний вопрос:
Почєму я водовоз?"
08.10.2020 10:16 Ответить
План обеспечения выглядит так?
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9070
08.10.2020 10:37 Ответить
Гавно вапрос!
Строим по берегу 10 атомных станций и опресняем морскую воду!
08.10.2020 10:47 Ответить
Дайош трубопровід Байкал - Крим!!
08.10.2020 10:52 Ответить
лучше канал
08.10.2020 11:02 Ответить
судоходный...
08.10.2020 11:35 Ответить
из моря Лаптевых
08.10.2020 16:30 Ответить
оно соленое... лучше черноморскую пить или с сиваша.
08.10.2020 19:49 Ответить
а вы пили опресненную воду из лиманов? Я последний раз отдыхал под Евпаторией в Прибрежном. В отель подавалась опресненная вода. Так ее не то что пить, даже зубы почистить было нельзя, настолько она вонючая
08.10.2020 20:10 Ответить
нет, я до такого еще не докотился... надеюсь Бог милует.
08.10.2020 23:48 Ответить
- Есть ли у вас план, мистер Фикс?
- О да! У меня два мешка отборнейшего аргентинского плана !
08.10.2020 12:56 Ответить
"Дурний думкою багатіє"
08.10.2020 13:02 Ответить
Нормальный план для "смехдержавы"- вложить несколько лярдов в покупку емкостей для воды. И сразу бабло распилить.
08.10.2020 14:30 Ответить
Крысчане должны засыпать и просыпаться с мыслью, что засуху для них сделало *****.
08.10.2020 15:03 Ответить
Зря смеётесь...Реально буксировать айсберги и вопрос решен! + Климат улучшиться. Надо только с Зрдоганом договориться,шоб он не припятствовал проходу айсбергоносцев.
08.10.2020 18:56 Ответить
осталось только починить дымоносец Кузю, для транспортировки
08.10.2020 20:12 Ответить
Цена вопроса в данном случае конечно же неуместна. Жаль, что такой проект кацапы сейчас уже не потянут чисто экономически, было бы смешно смотреть, как они выбрасывают деньги в никуда.
08.10.2020 22:48 Ответить
сушите вёсла.....
08.10.2020 19:55 Ответить
Предлагаю пока пользоваться так как на картинке ("Говнопровод имени В.И. Ленина"), а потом воздушно-комические силы РФ притащат пару ледяных астероидов из космоса

У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9849
08.10.2020 20:16 Ответить
В 1985 году, воду в Севастополе, подавали в краны 2 раза в сутки -- часа на полтора, тонкой струйкой...
...куда и как нужду справляли, уже не помню -- молодой был, не до того было...*)
08.10.2020 21:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 