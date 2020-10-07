У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму
Мінекономрозвитку РФ спільно з іншими федеральними органами розробило проєкт плану "щодо забезпечення надійного водопостачання" окупованих Криму і Севастополя.
Про це в середу повідомив журналістам заступник голови уряду РФ, якого називають "куратором" Криму, Марат Хуснуллін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Питання водопостачання в Криму одне з ключових у нашому порядку денному, необхідно вирішити його оперативно, щоб усі жителі регіону були забезпечені водою. Минулого тижня ми провели низку нарад, за підсумками яких я дав доручення розробити план заходів щодо забезпечення надійного водопостачання Республіки Крим та Севастополя. Проєкт плану було розроблено Мінекономрозвитку спільно з іншими органами федеральної виконавчої влади і вже внесено на майданчик уряду", - сказав Хуснуллін.
Він уточнив, що найближчим часом проєкт буде погоджено "усіма зацікавленими сторонами", доопрацьований з урахуванням зауважень, також будуть визначені джерела фінансування.
Раніше Хуснуллін дав доручення Мінприроди та Росгеології відправити своїх представників до окупованого Криму і провести геологічні вишукувальні роботи. Зараз робота на місці триває.
Нагадаємо, з півночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.
З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
Вот, просвещайтесь
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/09/01/perebrosku-vody-v-krym-iz-malovodnogo-krasnodarskogo-kraya-nazvali-zatratnym-proektom/ Федеральное агентство водных ресурсов назвало дорогостоящим вариантом переброску воды в Крым из Краснодарского края или Ростовской области. Кроме того, в этих регионах так же, как и на полуострове, наблюдаются маловодные годы, отметили в Росводресурсах. - Краснодарское и Цимлянское водохранилища (второе расположено в Волгоградской и Ростовской областях - ИФ) в связи с периодом маловодья также находятся на низких отметках, - цитирует «Интерфакс» заявление федерального агентства. Также в Росводресурсах считают, что опреснение воды Черного моря является дорогостоящим проектом, если учитывать транспортные затраты от ближайших от моря населенных пунктов. - Помимо этого, в результате очистки воды - она теряет полезные вещества - и требует последующей минерализации. Необходима проработка избавления от появляющихся соляных отходов, - добавили в агентстве.
Ах да, там же рядом ещё сибирские реки, Енисей, Лена...
Уже в 2014 году чиновники придумали, как напоить Севастополь: за 1,75 млрд рублей в 35 км от города, на реке Коккозка, должны были построить небольшое водохранилище, из которого вода по пробитому в горах тоннелю длиной 8,7 км подавалась бы в город.
Идея не нова: строить водохранилище на Коккозке предлагали и в советские времена, и в 90-е годы . Но при СССР от замысла отказались из-за сложности, дороговизны и высоких экологических рисков. .
Вот и сейчас на этапе проектных работ выяснилось: проходка тоннеля в горах обойдется минимум в несколько раз дороже, чем выделяли на весь объект . Кроме того, взрывные работы в русле реки могут привести к экологической катастрофе . Зеркало водохранилища после заполнения может частично затопить одни из самых популярных у туристов достопримечательностей - Большой каньон Крыма и трассу, ведущую на вершину горы Ай-Петри. Против строительства https://rg.ru/2016/10/25/reg-ufo/bahsisarajcy-vystupili-protiv-perebroski-reki-kokkozka.html выступили и жители Бельбекской долины, живущие ниже по течению Коккозки.
Однако все это не помешало властям Севастополя трижды объявлять конкурс на выполнение предпроектных работ. В первый раз чиновники заплатили подрядчику 18 млн рублей, но вскоре прокуратура https://crimea-news.com/society/2015/05/08/88196.html выяснила : разработанная документация представляет собой не законченные исследования, а всего лишь эскизы, стоимость которых максимум 3 млн рублей. Со второго подрядчика правительство Севастополя взыскало неустойку за недоделанный проект. Третьего - за 59 млн рублей - наняли и вовсе уже после заявления премьера Крыма Аксенова о том, что водохранилища на Коккозке не будет.
Результаты работы трех проектировщиков в городе публично так и не огласили. Сумму бюджетных ассигнований на водохранилище снизили с 1,75 млрд до уже освоенных на проектировании 116 млн рублей. Теперь этот пункт федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма считается выполненным на 100%, но нет ни водохранилища, ни иных дополнительных источников воды для Севастополя.
