У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму

Мінекономрозвитку РФ спільно з іншими федеральними органами розробило проєкт плану "щодо забезпечення надійного водопостачання" окупованих Криму і Севастополя.

Про це в середу повідомив журналістам заступник голови уряду РФ, якого називають "куратором" Криму, Марат Хуснуллін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Питання водопостачання в Криму одне з ключових у нашому порядку денному, необхідно вирішити його оперативно, щоб усі жителі регіону були забезпечені водою. Минулого тижня ми провели низку нарад, за підсумками яких я дав доручення розробити план заходів щодо забезпечення надійного водопостачання Республіки Крим та Севастополя. Проєкт плану було розроблено Мінекономрозвитку спільно з іншими органами федеральної виконавчої влади і вже внесено на майданчик уряду", - сказав Хуснуллін.

Він уточнив, що найближчим часом проєкт буде погоджено "усіма зацікавленими сторонами", доопрацьований з урахуванням зауважень, також будуть визначені джерела фінансування.

Раніше Хуснуллін дав доручення Мінприроди та Росгеології відправити своїх представників до окупованого Криму і провести геологічні вишукувальні роботи. Зараз робота на місці триває.

Нагадаємо, з півночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

