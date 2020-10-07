УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4018 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
29 645 158

У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму

У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму
Фото: РОСБАЛТ

Мінекономрозвитку РФ спільно з іншими федеральними органами розробило проєкт плану "щодо забезпечення надійного водопостачання" окупованих Криму і Севастополя.

Про це в середу повідомив журналістам заступник голови уряду РФ, якого називають "куратором" Криму, Марат Хуснуллін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Питання водопостачання в Криму одне з ключових у нашому порядку денному, необхідно вирішити його оперативно, щоб усі жителі регіону були забезпечені водою. Минулого тижня ми провели низку нарад, за підсумками яких я дав доручення розробити план заходів щодо забезпечення надійного водопостачання Республіки Крим та Севастополя. Проєкт плану було розроблено Мінекономрозвитку спільно з іншими органами федеральної виконавчої влади і вже внесено на майданчик уряду", - сказав Хуснуллін.

Він уточнив, що найближчим часом проєкт буде погоджено "усіма зацікавленими сторонами", доопрацьований з урахуванням зауважень, також будуть визначені джерела фінансування.

Читайте також: Проблеми з водою в окупованому Криму: У жителів Голубої Затоки через суд забирають свердловини і збираються будувати водогін для Ялти

Раніше Хуснуллін дав доручення Мінприроди та Росгеології відправити своїх представників до окупованого Криму і провести геологічні вишукувальні роботи. Зараз робота на місці триває.

Нагадаємо, з півночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів введено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

З 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кримські хмари не далися окупантам

Автор: 

Крим (14240) росія (67862) водопостачання (848) вода (1207)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+86
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8186
показати весь коментар
07.10.2020 23:37 Відповісти
+72
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1340
показати весь коментар
07.10.2020 23:27 Відповісти
+53
На Нобелевскую премию тянет проект

по которому в силу какого-то утверждения из ниоткуда появляется вода.

Лавуазье в гробу вертится, а вместе с ним и Ломоносов
показати весь коментар
07.10.2020 23:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я где-то писал, где течет река Кубань? Вот карта ВВС за 2019 год https://www.bbc.com/russian/features-49322390 Ростовская область там указана с высоким дефицитом воды и Россия туда воду из р. Кубань не перекинула. Будет ли она так стараться ради Крыма, если Крым по сравнению с Ростовской областью указан с низким-средним дефицитом?

У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 786
показати весь коментар
08.10.2020 10:53 Відповісти
Это Калмыкия.
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2748
показати весь коментар
08.10.2020 15:01 Відповісти
Честно? Мне начхать.
Вот, просвещайтесь
https://kubnews.ru/obshchestvo/2020/09/01/perebrosku-vody-v-krym-iz-malovodnogo-krasnodarskogo-kraya-nazvali-zatratnym-proektom/ Федеральное агентство водных ресурсов назвало дорогостоящим вариантом переброску воды в Крым из Краснодарского края или Ростовской области. Кроме того, в этих регионах так же, как и на полуострове, наблюдаются маловодные годы, отметили в Росводресурсах. - Краснодарское и Цимлянское водохранилища (второе расположено в Волгоградской и Ростовской областях - ИФ) в связи с периодом маловодья также находятся на низких отметках, - цитирует «Интерфакс» заявление федерального агентства. Также в Росводресурсах считают, что опреснение воды Черного моря является дорогостоящим проектом, если учитывать транспортные затраты от ближайших от моря населенных пунктов. - Помимо этого, в результате очистки воды - она теряет полезные вещества - и требует последующей минерализации. Необходима проработка избавления от появляющихся соляных отходов, - добавили в агентстве.
показати весь коментар
08.10.2020 15:23 Відповісти
Є пара рекомендацій по виживанню у пустельних областях... По-перше, можна одягать на гілля рослин поліетиленові пакети і щільно зав"язувать. Гілля нахилять до землі, прив"язуючи каміння. Рослини випаровують вологу цілодобово. В нічний час водяна пара конденсується і стікає на дно пакетів... Потім, можна конденсувать вологу по-іншому. В грунті копається яма. Вона накривається поліетиленовою плівкою. На дно ями ставиться посуд, а над ним, на плівку, кладеться невеликий вантаж. Вода випаровується з дна і стінок ями, і збирається, у вигляді пари, під плівкою. У нічний час конденсується на холодній плівці і стікає до центру, звідки капає у посуд. Пить через трубочку, підведену у посуд... (Школа виживання для льотчиків ВПС СРСР... ).
показати весь коментар
08.10.2020 20:01 Відповісти
Так, я теж таке читав. Для підтримання кількох людей ці методи підійдуть,а для водопостачання навіть невеликого населеного пункту - ні.
показати весь коментар
08.10.2020 20:50 Відповісти
Та я ж сміюся... Ями 1х1х1 м вистачає, "в обріз", на одну людину на добу...
показати весь коментар
08.10.2020 21:08 Відповісти
Кацапу такої ями назавжди вистачить. Правда, в трохи інший "обріз".
показати весь коментар
08.10.2020 21:47 Відповісти
Планета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81_(%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0) Арракис , также называемая Дюной, является единственным источником меланжа. Дюна также знаменита своими гигантскими https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B8-%D0%A5%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B4 песчаными червями , обитающими в пустыне. Они загадочным образом связаны с существованием пряности. Жители Арракиса, горожане и фремены, выживают в жарком и сухом климате планеты благодаря особому отношению к воде: они собирают и перерабатывают все выделения своего тела, а фремены из тел умерших перед погребением экстрагируют воду для дальнейшего использования. Вода является на Дюне наивысшей ценностью и даже стоит дороже, чем пряность во всей остальной галактике.
показати весь коментар
18.10.2020 22:31 Відповісти
Я "Дюну" прочитав років з тридцять тому... Чим ти мене хочеш здивувать? "Своєю "освіченістю"?
показати весь коментар
18.10.2020 22:51 Відповісти
В Краснодаре и так недостаток воды, без всяких засушливых годов... Взять конечно можно, но тогда про земледелие Краснодару придется забыть
показати весь коментар
08.10.2020 22:12 Відповісти
Рисоводство? Это и так дебилизм, идущий со времён Сралина, когда Совок должен был обеспечивать себя всем. Какой на хрен рис в условиях недостатка воды? Рис выращивают во влажных тропических странах. Нет никаких проблем сейчас его купить, это копейки.
показати весь коментар
08.10.2020 22:50 Відповісти
Какое рисоводство, у меня родственники живут в Краснодарском крае. Станица Калниболотская. Всё земледелие держится на поливе. Да это и неудивительно, три месяца подряд ни одного дождя и температура +35 минимум. Рисоводство. Сказочник. На кого рассчитаны твои сказки, неужели ты считаешь, что можешь заливать в интернете любую фигню, лишь бы с умным видом?
показати весь коментар
09.10.2020 06:26 Відповісти
126 тыс. гектаров это примерно 35х35 километров. Такая здоровенная квадратная лужа
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1444
показати весь коментар
09.10.2020 18:39 Відповісти
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 4888
показати весь коментар
09.10.2020 19:00 Відповісти
Хи-хи. Чтобы ты понимал масштабы и внимательно относился к собственным источникам, а то смешно получается. КСП "Ленинский путь" (тьфу на них, с их любовью к большевикам), ну та самая станица Калниболотская. Площадь под посевами - 190 тысяч гектар. ОДНОГО КОЛХОЗА. 40км по полям в одну сторону. Пшеница, в основном. Поливали и её в этом году, и возили воду откуда-то, где она была, потому что своя река пересохла. Это при том, что уж пшеница совсем нетребовательна к влаге. Посмотри на свою картинку. Что ты там про рисоводство говорил? Сколько-сколько?
показати весь коментар
09.10.2020 21:53 Відповісти
Одно дело "поливали", другое - огромная мелкая лужа (при + 35 градусах, как ты говорил). Представь сколько воды нужно постоянно тратить на её содержание. И сколько воды освободится, если от рисоводства отказаться
показати весь коментар
09.10.2020 22:10 Відповісти
На полив уходит не меньше. А то и больше. Я в это лето поливал у себя примерно 5-8 соток овощей на еду. По тонне в сутки минимум. За лето - больше 150 кубов воды. У меня, правда, та самая неисчерпаемая вода из Днепра, хоть залейся. Ну, если не учитывать, конечно, чисто финансовый аспект этого дела. Но вот чтобы прямо так уж мокро совсем было - не скажу, за сутки земля высыхала.
показати весь коментар
09.10.2020 23:07 Відповісти
https://golos-pravda.ru/article/agroprom-article/59661-risovodstvo-na-kubani-stanovitsja-zonoj-riskovannogo-zemledelija/ Чтобы не быть голословным вот попалась жалостливая статья по теме - рисоводы Кубани жалуются на нехватку воды в этом году. В числе прочего там есть такая фраза: "На фильтрации и испарении чек теряет 1-1,5 сантиметра слоя воды в сутки". Прикинем сколько это. 1 га требует 100 куб.м. воды в сутки (10000кв.м. х 0.01м) . Тогда на 126 тыс.га. уходит 12,6 миллионов кубометров воды в сутки! Этого хватило бы примерно ... на 84 Симферополя
показати весь коментар
09.10.2020 22:49 Відповісти
Ну так рисоводы воду хоть с пользой используют. А Симферополь её всё равно в канализационные стоки превратит, вот и нечего зря воду переводить. И да, ты там в своих расчетах наведи порядки в цифрах, ты лишний нолик пририсовал, а я не поленился проверить.
показати весь коментар
09.10.2020 23:12 Відповісти
Где конкретно лишний нолик?
показати весь коментар
09.10.2020 23:20 Відповісти
Дон + Кубань это примерно половина Днепра, плюс рядом огромная Волга. При желании в Крыму можно болото сделать.
показати весь коментар
08.10.2020 22:40 Відповісти
Рядом?
Ах да, там же рядом ещё сибирские реки, Енисей, Лена...
показати весь коментар
08.10.2020 22:45 Відповісти
От Волги до Дона 101 км в самом узком месте (собственно сам Волго-Донский канал). Это много?
показати весь коментар
08.10.2020 22:57 Відповісти
Вот профиль Волго-Донского канала. Для водоснабжения это хорошо?
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1465
показати весь коментар
09.10.2020 00:02 Відповісти
Плохо. К тому же перенаправление стока Волги не найдёт одобрения прикаспийских стран. Поэтому некоторой минимальной части стока Дона и Кубани будет более, чем достаточно.
показати весь коментар
09.10.2020 00:07 Відповісти
Вот как решали в намного более простую проблему.
Уже в 2014 году чиновники придумали, как напоить Севастополь: за 1,75 млрд рублей в 35 км от города, на реке Коккозка, должны были построить небольшое водохранилище, из которого вода по пробитому в горах тоннелю длиной 8,7 км подавалась бы в город.
Идея не нова: строить водохранилище на Коккозке предлагали и в советские времена, и в 90-е годы У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 . Но при СССР от замысла отказались из-за сложности, дороговизны и высоких экологических рисков. У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 .
Вот и сейчас на этапе проектных работ выяснилось: проходка тоннеля в горах обойдется минимум в несколько раз дороже, чем выделяли на весь объект У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 . Кроме того, взрывные работы в русле реки могут привести к экологической катастрофе У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 . Зеркало водохранилища после заполнения может частично затопить одни из самых популярных у туристов достопримечательностей - Большой каньон Крыма и трассу, ведущую на вершину горы Ай-Петри. Против строительства https://rg.ru/2016/10/25/reg-ufo/bahsisarajcy-vystupili-protiv-perebroski-reki-kokkozka.html выступили и жители Бельбекской долины, живущие ниже по течению Коккозки.
Однако все это не помешало властям Севастополя трижды объявлять конкурс на выполнение предпроектных работ. В первый раз чиновники заплатили подрядчику 18 млн рублей, но вскоре прокуратура https://crimea-news.com/society/2015/05/08/88196.html выяснила : разработанная документация представляет собой не законченные исследования, а всего лишь эскизы, стоимость которых максимум 3 млн рублей. Со второго подрядчика У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 правительство Севастополя взыскало неустойку за недоделанный проект. Третьего - за 59 млн рублей - наняли и вовсе уже после заявления премьера Крыма Аксенова о том, что водохранилища на Коккозке не будет.
Результаты работы трех проектировщиков в городе публично так и не огласили. Сумму бюджетных ассигнований на водохранилище У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 8357 снизили с 1,75 млрд до уже освоенных на проектировании 116 млн рублей. Теперь этот пункт федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма считается выполненным на 100%, но нет ни водохранилища, ни иных дополнительных источников воды для Севастополя.
показати весь коментар
09.10.2020 00:40 Відповісти
То сть пока кацапам мешали "экологические риски" Не сомНенваюсь, когда прижмёт, они отойду на восьмой план
показати весь коментар
09.10.2020 01:26 Відповісти
С удовольствием понаблюдаю, как Раша потратит еще туеву хучу денег на Крым. Чем дороже он ей обходится - тем лучше.
показати весь коментар
09.10.2020 07:15 Відповісти
Да нет, это как раз отличный профиль. Чем больше денег потратят кацапы на свои безумные затеи, тем они станут беднее и тем тяжелее им будет проводить свою политику. Впрочем, о чем это я, они скорее умрут, чем перестанут. Орда 700 лет занималась захватом и грабежом территорий соседей, для неё это будет потерей всякого смысла в жизни и равносильно смерти.
показати весь коментар
09.10.2020 06:29 Відповісти
Вірш читав: "Течёт вода Кубань-реки, куда велят большевики..."? А про Біломоро-Балтійський канал?...
показати весь коментар
09.10.2020 02:32 Відповісти
А спасибо будет?
показати весь коментар
08.10.2020 23:27 Відповісти
Выпрашивать спасибо - моветон.
показати весь коментар
08.10.2020 23:54 Відповісти
То есть не будет? Ладно, забыли.
показати весь коментар
08.10.2020 23:58 Відповісти
Что бы ни пыталась строить Россия, в итоге все равно получается ГУЛАГ.
показати весь коментар
08.10.2020 07:43 Відповісти
ну это просто русофобия какая-то опять затевается. я видел планы генеральные, видел стратегические, но "надёжный" это какая то насмешка, как словосочетания "русский рок" или"русский ковбой".
показати весь коментар
08.10.2020 08:51 Відповісти
"дорогие" крымчане кремлевко-хуй...овского веросповедания, мы украинцы, "любим вас", за небольшую плату готовые организовать вам экскурсии к Днепру, сможете насладиться его полноводностью, шириной и величью, надыхаться на полную грудь водными испарениями.... как бонус, даже руки сможете оконуть в водичку. для особых гурманов, за копеечную дополнительнкю оплату(почти даром), можно будет даже напиться.
показати весь коментар
08.10.2020 09:56 Відповісти
Головне це, скільки бабла намиє Рогозін.
показати весь коментар
08.10.2020 09:59 Відповісти
"Удівітєльний вопрос:
Почєму я водовоз?"
показати весь коментар
08.10.2020 10:16 Відповісти
План обеспечения выглядит так?
У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9070
показати весь коментар
08.10.2020 10:37 Відповісти
Гавно вапрос!
Строим по берегу 10 атомных станций и опресняем морскую воду!
показати весь коментар
08.10.2020 10:47 Відповісти
Дайош трубопровід Байкал - Крим!!
показати весь коментар
08.10.2020 10:52 Відповісти
лучше канал
показати весь коментар
08.10.2020 11:02 Відповісти
судоходный...
показати весь коментар
08.10.2020 11:35 Відповісти
из моря Лаптевых
показати весь коментар
08.10.2020 16:30 Відповісти
оно соленое... лучше черноморскую пить или с сиваша.
показати весь коментар
08.10.2020 19:49 Відповісти
а вы пили опресненную воду из лиманов? Я последний раз отдыхал под Евпаторией в Прибрежном. В отель подавалась опресненная вода. Так ее не то что пить, даже зубы почистить было нельзя, настолько она вонючая
показати весь коментар
08.10.2020 20:10 Відповісти
нет, я до такого еще не докотился... надеюсь Бог милует.
показати весь коментар
08.10.2020 23:48 Відповісти
- Есть ли у вас план, мистер Фикс?
- О да! У меня два мешка отборнейшего аргентинского плана !
показати весь коментар
08.10.2020 12:56 Відповісти
"Дурний думкою багатіє"
показати весь коментар
08.10.2020 13:02 Відповісти
Нормальный план для "смехдержавы"- вложить несколько лярдов в покупку емкостей для воды. И сразу бабло распилить.
показати весь коментар
08.10.2020 14:30 Відповісти
Крысчане должны засыпать и просыпаться с мыслью, что засуху для них сделало *****.
показати весь коментар
08.10.2020 15:03 Відповісти
Зря смеётесь...Реально буксировать айсберги и вопрос решен! + Климат улучшиться. Надо только с Зрдоганом договориться,шоб он не припятствовал проходу айсбергоносцев.
показати весь коментар
08.10.2020 18:56 Відповісти
осталось только починить дымоносец Кузю, для транспортировки
показати весь коментар
08.10.2020 20:12 Відповісти
Цена вопроса в данном случае конечно же неуместна. Жаль, что такой проект кацапы сейчас уже не потянут чисто экономически, было бы смешно смотреть, как они выбрасывают деньги в никуда.
показати весь коментар
08.10.2020 22:48 Відповісти
сушите вёсла.....
показати весь коментар
08.10.2020 19:55 Відповісти
Предлагаю пока пользоваться так как на картинке ("Говнопровод имени В.И. Ленина"), а потом воздушно-комические силы РФ притащат пару ледяных астероидов из космоса

У Росії анонсували проєкт плану "надійного водопостачання" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9849
показати весь коментар
08.10.2020 20:16 Відповісти
В 1985 году, воду в Севастополе, подавали в краны 2 раза в сутки -- часа на полтора, тонкой струйкой...
...куда и как нужду справляли, уже не помню -- молодой был, не до того было...*)
показати весь коментар
08.10.2020 21:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 