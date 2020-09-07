Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води
З понеділка, 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ починається третій, найжорсткіший, етап обмежень подачі води.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", інформація про це раніше була опублікована на сайті російського уряду Криму.
Питну воду мешканцям подаватимуть строго за годинами - вранці і ввечері. У Сімферополі частина міста буде отримувати воду по три години вранці і ввечері: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00.
За інформацією російської влади Сімферополя, на третьому етапі споживання води знизиться до 100 тис. кубометрів на добу замість 160 тис. кубів.
З опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води. З 2 вересня ввели другий етап обмежень - встановили погодинний графік подачі води. Окупаційна влада Сімферополя раніше опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.
Окупаційна влада Криму також повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.
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Ето так пишут "дают воду", а на самом деле вода бежит тонюсенькой струйкой молочного цвета, давления никакого, стирать невозможно, крани покрились ржавчиной, кипятить ту воду нельзя - один осадок на стенках чайника и вонь. А так да, "дают" воду.
Дальше на криме будет еще хуже.
Ну кримські татари виживуть...До таких умов вони звичні...ЦЕ ДОБРЕ,що решта відчують це на собі БІЛЬШЕ.
на всем еще тогда сесере, а потом и Украине - крим виделялся феерической тупостью местного населения.
И там и там - перебор.
жопуголову колони ідучих нах. Егоїстично ? Так. Чесно? Теж так.
значится на криме все нормально?
тогда почему депутати госдуми расеюшки про воличку на криме поросячий визг подняли?
пусть привезут.
на сколько тисяч будет рассчитана?
очереди.
драки в очередях за водой..... КОМФОРТ!!!
Шо Вы как дети... верите во всякие враки.
тогда почнему питьевую воду кримнашим доставляют ОТДЕЛЬНО?