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Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води

Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води

З понеділка, 7 вересня, в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху і обміління водоймищ починається третій, найжорсткіший, етап обмежень подачі води.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо "Свобода", інформація про це раніше була опублікована на сайті російського уряду Криму.

Питну воду мешканцям подаватимуть строго за годинами - вранці і ввечері. У Сімферополі частина міста буде отримувати воду по три години вранці і ввечері: з 6:00 до 9:00 і з 18:00 до 21:00.

За інформацією російської влади Сімферополя, на третьому етапі споживання води знизиться до 100 тис. кубометрів на добу замість 160 тис. кубів.

З опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів стартував перший етап обмеження подачі води. З 2 вересня ввели другий етап обмежень - встановили погодинний графік подачі води. Окупаційна влада Сімферополя раніше опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

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Окупаційна влада Криму також повідомила, що готується до "найгіршого сценарію" з водопостачанням півострова. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв, що не виключає того, що Росія визнає надзвичайною ситуацію з водопостачанням Криму. Він також стверджував, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

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Топ коментарі
+48
Засуха в Крыму: оккупанты ввели жесткий этап ограничений подачи воды - Цензор.НЕТ 1796
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07.09.2020 09:33
+34
Угробила рассия Украинский Крым.
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07.09.2020 09:32
+31
Почему до сих пор водопровод с Байкала не провели?
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07.09.2020 09:36
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Жопец на криме конкретний.
Ето так пишут "дают воду", а на самом деле вода бежит тонюсенькой струйкой молочного цвета, давления никакого, стирать невозможно, крани покрились ржавчиной, кипятить ту воду нельзя - один осадок на стенках чайника и вонь. А так да, "дают" воду.

Дальше на криме будет еще хуже.
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07.09.2020 10:15 Відповісти
В Краснодар на постирушку.
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07.09.2020 10:26 Відповісти
дійсно...Нікому не жаль зрадників,а тим більше кримську "вату"..

Ну кримські татари виживуть...До таких умов вони звичні...ЦЕ ДОБРЕ,що решта відчують це на собі БІЛЬШЕ.
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07.09.2020 10:34 Відповісти
Тупость кацапов зашкаливает - в море полно днепровой воды, а они на дожди молятся.
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07.09.2020 10:19 Відповісти
удачи вам, кацапские абизяны!!!
Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 140
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07.09.2020 10:19 Відповісти
Да, кстати, в 90-х годах уринотерапия била крайне популярна на криме.
на всем еще тогда сесере, а потом и Украине - крим виделялся феерической тупостью местного населения.
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07.09.2020 10:24 Відповісти
думаю,косяпен поставлять фільтрувальні установки стічних вод на виході з військових частин і так частково вирішать питання води для цивільного населення...
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07.09.2020 10:36 Відповісти
Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 6410
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07.09.2020 10:23 Відповісти
Неумолимо приближается год 2024-й, зеркальное отражение года 1954-го.
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07.09.2020 10:23 Відповісти
2024г - приближается война россии с Китаем.
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07.09.2020 10:25 Відповісти
на фіга Китаю воювати,якщо косяпен "за дружбу" САМІ ВІДДАЮТЬСЯ ))))Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 2969
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07.09.2020 10:38 Відповісти
чтоби численность населения упорядочить в Китае и на рсеюшке.
И там и там - перебор.
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07.09.2020 11:05 Відповісти
Дніпровська вода потрібна херсонським фермерам. Вони дають продукт --- я його купую. Шо мені з кримських траблів ? А нічого. Крисчани позбавили мене приємного відпочинку і не хотять більше моїх коштів --- триколір їм в жопу голову колони ідучих нах. Егоїстично ? Так. Чесно? Теж так.
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07.09.2020 10:23 Відповісти
Ничего с крымскими панянками не случится, постираются и помоются в море. А попить привезут из Краснодара.
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07.09.2020 10:48 Відповісти
на юге Украине - в Мариуполе, юге Николаевской, Одесской, Запорожской области всегда были проблемы летом с водой, ограничивали поливы и т.д. еще в совецкие времена, давали воду по часам. и ничего - жили люди.
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07.09.2020 11:49 Відповісти
та да, фигня какая.
значится на криме все нормально?
тогда почему депутати госдуми расеюшки про воличку на криме поросячий визг подняли?
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07.09.2020 11:54 Відповісти
У них визг во всём что касается Украины.
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07.09.2020 12:24 Відповісти
ето хорошо.
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07.09.2020 13:50 Відповісти
Потому, что это манипуляция, повод обвинить в предстоящей катастрофе Украину. На самом деле, проблему с водой в Крыму они в состоянии решить сами. Ну если построили мост, понастроили военных баз, неужели такая проблема протянуть водовод с Кубани? Просто козырь для информационной войны, а на население просто пофиг
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08.09.2020 10:29 Відповісти
ага, ето так ляпнуть легко "привезут"
пусть привезут.
на сколько тисяч будет рассчитана?
очереди.
драки в очередях за водой..... КОМФОРТ!!!
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07.09.2020 11:50 Відповісти
Чем больше очереди тем лучше. Как тебе такое, Илон Маск, посадить на сухпай целый полуостров?
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07.09.2020 12:21 Відповісти
ето нормально для кацапав.
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07.09.2020 13:50 Відповісти
Галю, Галю дай води напиться, дай хоть подивиться
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07.09.2020 10:50 Відповісти
Без камней не обойтисьЗасуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 420
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07.09.2020 10:59 Відповісти
если с вечера туда бродячая собака не посЦіт, то к утру - обопьешься! )))
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07.09.2020 11:59 Відповісти
похоже на матку и яичники
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07.09.2020 12:21 Відповісти
Зате нема біндєр,та ніхто не забороняє гаваріть парускі. Випускайте морячка,нехай "яблочко" збацає...
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07.09.2020 11:35 Відповісти
Для населения воды в Крыму валом! Никакой катастрофы там нет и не будет. Титан и Содовый работают? Работают! И проблем с водой у них НЕТ, а потребляют они воды не мало. А о тупости кацапов знает весь мир. Да, есть некоторые неудобства, но, это не критично. Это только кравчук, фокин и зе мразь, хочет напоить вражескую армию.
Шо Вы как дети... верите во всякие враки.
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07.09.2020 11:44 Відповісти
ну да, "валом"
тогда почнему питьевую воду кримнашим доставляют ОТДЕЛЬНО?
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07.09.2020 11:51 Відповісти
Зато есть проблемы у жителй - из-за отсутсвия воды в кислотонакопителях завода они в буквальном смысле откашливают лёгкими мантру "нед проблем, кхе.кхе.."
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07.09.2020 12:29 Відповісти
Ну яка ж сумна новина!))))
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07.09.2020 11:52 Відповісти
"...Віпей море, Гоблин! Віпей море!..."
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07.09.2020 11:58 Відповісти
Ничего, Путин Кубань оставит без воды но в Крым воду даст.
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07.09.2020 12:36 Відповісти
ну и ладушки
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07.09.2020 13:49 Відповісти
Вода ограничена,зато камней достаточно...
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07.09.2020 13:07 Відповісти
Если в кране нет воды -...😁😁😁
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07.09.2020 13:39 Відповісти
А про наши "ограничения" не желаете написать? На павлоградский водоканал постоянно отключают электроэнергию (и это во время пандемии коронавируса!) и 4 города остаются регулярно без воды. Это не интересно? Интересно "Шо там у кацапов?"
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07.09.2020 14:41 Відповісти
Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 4583
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07.09.2020 16:36 Відповісти
вот те на... Шо , опять прошла любовь, завяли помидоры...
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08.09.2020 04:15 Відповісти
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