Засуха в Крыму: оккупанты ввели жесткий этап ограничений подачи воды

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", информация об этом ранее была опубликована на сайте российского правительства Крыма.

Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам - утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды. Оккупационные власти Симферополя ранее опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

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Оккупационные власти Крыма также сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, чтоне исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.