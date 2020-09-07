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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Засуха в Крыму: оккупанты ввели жесткий этап ограничений подачи воды

Засуха в Крыму: оккупанты ввели жесткий этап ограничений подачи воды

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", информация об этом ранее была опубликована на сайте российского правительства Крыма.

Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам - утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.

По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды. Оккупационные власти Симферополя ранее опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов: Воды для гражданского населения в оккупированном Крыму достаточно, российских военных снабжать не будем

Оккупационные власти Крыма также сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, чтоне исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
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Топ комментарии
+48
Засуха в Крыму: оккупанты ввели жесткий этап ограничений подачи воды - Цензор.НЕТ 1796
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07.09.2020 09:33
+34
Угробила рассия Украинский Крым.
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07.09.2020 09:32
+31
Почему до сих пор водопровод с Байкала не провели?
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07.09.2020 09:36
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Страница 2 из 2
Жопец на криме конкретний.
Ето так пишут "дают воду", а на самом деле вода бежит тонюсенькой струйкой молочного цвета, давления никакого, стирать невозможно, крани покрились ржавчиной, кипятить ту воду нельзя - один осадок на стенках чайника и вонь. А так да, "дают" воду.

Дальше на криме будет еще хуже.
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07.09.2020 10:15 Ответить
В Краснодар на постирушку.
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07.09.2020 10:26 Ответить
дійсно...Нікому не жаль зрадників,а тим більше кримську "вату"..

Ну кримські татари виживуть...До таких умов вони звичні...ЦЕ ДОБРЕ,що решта відчують це на собі БІЛЬШЕ.
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07.09.2020 10:34 Ответить
Тупость кацапов зашкаливает - в море полно днепровой воды, а они на дожди молятся.
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07.09.2020 10:19 Ответить
удачи вам, кацапские абизяны!!!
Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 140
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07.09.2020 10:19 Ответить
Да, кстати, в 90-х годах уринотерапия била крайне популярна на криме.
на всем еще тогда сесере, а потом и Украине - крим виделялся феерической тупостью местного населения.
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07.09.2020 10:24 Ответить
думаю,косяпен поставлять фільтрувальні установки стічних вод на виході з військових частин і так частково вирішать питання води для цивільного населення...
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07.09.2020 10:36 Ответить
Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 6410
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07.09.2020 10:23 Ответить
Неумолимо приближается год 2024-й, зеркальное отражение года 1954-го.
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07.09.2020 10:23 Ответить
2024г - приближается война россии с Китаем.
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07.09.2020 10:25 Ответить
на фіга Китаю воювати,якщо косяпен "за дружбу" САМІ ВІДДАЮТЬСЯ ))))Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 2969
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07.09.2020 10:38 Ответить
чтоби численность населения упорядочить в Китае и на рсеюшке.
И там и там - перебор.
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07.09.2020 11:05 Ответить
Дніпровська вода потрібна херсонським фермерам. Вони дають продукт --- я його купую. Шо мені з кримських траблів ? А нічого. Крисчани позбавили мене приємного відпочинку і не хотять більше моїх коштів --- триколір їм в жопу голову колони ідучих нах. Егоїстично ? Так. Чесно? Теж так.
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07.09.2020 10:23 Ответить
Ничего с крымскими панянками не случится, постираются и помоются в море. А попить привезут из Краснодара.
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07.09.2020 10:48 Ответить
на юге Украине - в Мариуполе, юге Николаевской, Одесской, Запорожской области всегда были проблемы летом с водой, ограничивали поливы и т.д. еще в совецкие времена, давали воду по часам. и ничего - жили люди.
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07.09.2020 11:49 Ответить
та да, фигня какая.
значится на криме все нормально?
тогда почему депутати госдуми расеюшки про воличку на криме поросячий визг подняли?
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07.09.2020 11:54 Ответить
У них визг во всём что касается Украины.
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07.09.2020 12:24 Ответить
ето хорошо.
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07.09.2020 13:50 Ответить
Потому, что это манипуляция, повод обвинить в предстоящей катастрофе Украину. На самом деле, проблему с водой в Крыму они в состоянии решить сами. Ну если построили мост, понастроили военных баз, неужели такая проблема протянуть водовод с Кубани? Просто козырь для информационной войны, а на население просто пофиг
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08.09.2020 10:29 Ответить
ага, ето так ляпнуть легко "привезут"
пусть привезут.
на сколько тисяч будет рассчитана?
очереди.
драки в очередях за водой..... КОМФОРТ!!!
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07.09.2020 11:50 Ответить
Чем больше очереди тем лучше. Как тебе такое, Илон Маск, посадить на сухпай целый полуостров?
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07.09.2020 12:21 Ответить
ето нормально для кацапав.
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07.09.2020 13:50 Ответить
Галю, Галю дай води напиться, дай хоть подивиться
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07.09.2020 10:50 Ответить
Без камней не обойтисьЗасуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 420
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07.09.2020 10:59 Ответить
если с вечера туда бродячая собака не посЦіт, то к утру - обопьешься! )))
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07.09.2020 11:59 Ответить
похоже на матку и яичники
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07.09.2020 12:21 Ответить
Зате нема біндєр,та ніхто не забороняє гаваріть парускі. Випускайте морячка,нехай "яблочко" збацає...
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07.09.2020 11:35 Ответить
Для населения воды в Крыму валом! Никакой катастрофы там нет и не будет. Титан и Содовый работают? Работают! И проблем с водой у них НЕТ, а потребляют они воды не мало. А о тупости кацапов знает весь мир. Да, есть некоторые неудобства, но, это не критично. Это только кравчук, фокин и зе мразь, хочет напоить вражескую армию.
Шо Вы как дети... верите во всякие враки.
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07.09.2020 11:44 Ответить
ну да, "валом"
тогда почнему питьевую воду кримнашим доставляют ОТДЕЛЬНО?
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07.09.2020 11:51 Ответить
Зато есть проблемы у жителй - из-за отсутсвия воды в кислотонакопителях завода они в буквальном смысле откашливают лёгкими мантру "нед проблем, кхе.кхе.."
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07.09.2020 12:29 Ответить
Ну яка ж сумна новина!))))
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07.09.2020 11:52 Ответить
"...Віпей море, Гоблин! Віпей море!..."
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07.09.2020 11:58 Ответить
Ничего, Путин Кубань оставит без воды но в Крым воду даст.
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07.09.2020 12:36 Ответить
ну и ладушки
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07.09.2020 13:49 Ответить
Вода ограничена,зато камней достаточно...
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07.09.2020 13:07 Ответить
Если в кране нет воды -...😁😁😁
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07.09.2020 13:39 Ответить
А про наши "ограничения" не желаете написать? На павлоградский водоканал постоянно отключают электроэнергию (и это во время пандемии коронавируса!) и 4 города остаются регулярно без воды. Это не интересно? Интересно "Шо там у кацапов?"
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07.09.2020 14:41 Ответить
Засуха в Криму: окупанти запровадили жорсткий етап обмежень подачі води - Цензор.НЕТ 4583
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07.09.2020 16:36 Ответить
вот те на... Шо , опять прошла любовь, завяли помидоры...
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08.09.2020 04:15 Ответить
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