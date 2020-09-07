Засуха в Крыму: оккупанты ввели жесткий этап ограничений подачи воды
С понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода", информация об этом ранее была опубликована на сайте российского правительства Крыма.
Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам - утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00.
По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.
С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды. Оккупационные власти Симферополя ранее опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
Оккупационные власти Крыма также сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, чтоне исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
Пожалуйста, подождите...
Ето так пишут "дают воду", а на самом деле вода бежит тонюсенькой струйкой молочного цвета, давления никакого, стирать невозможно, крани покрились ржавчиной, кипятить ту воду нельзя - один осадок на стенках чайника и вонь. А так да, "дают" воду.
Дальше на криме будет еще хуже.
Ну кримські татари виживуть...До таких умов вони звичні...ЦЕ ДОБРЕ,що решта відчують це на собі БІЛЬШЕ.
на всем еще тогда сесере, а потом и Украине - крим виделялся феерической тупостью местного населения.
И там и там - перебор.
жопуголову колони ідучих нах. Егоїстично ? Так. Чесно? Теж так.
значится на криме все нормально?
тогда почему депутати госдуми расеюшки про воличку на криме поросячий визг подняли?
пусть привезут.
на сколько тисяч будет рассчитана?
очереди.
драки в очередях за водой..... КОМФОРТ!!!
Шо Вы как дети... верите во всякие враки.
тогда почнему питьевую воду кримнашим доставляют ОТДЕЛЬНО?