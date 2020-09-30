Кримські хмари не далися окупантам

Російські метеорологи не змогли вплинути на хмари над окупованих півостровом так, щоб викликати дощ.

Про це повідомляє російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

Літак Росгідромету ЯК-42Д, який прибув до Криму для штучного збільшення опадів, зробив два вильоти. Фахівці прийшли до висновку, що викликати дощ не вдасться.

"Ми працюємо з хмарами, але вони не всі підходять - мають бути конкретні параметри. Хочу сказати, ситуація неординарна. Явно аномальний розвиток погодних умов - підходящих хмар дуже мало", - повідомив начальник центру фізики хмар і активних впливів Центральної аерологічної обсерваторії (Московська область ) Баграт Данелян.

За його словами, синоптики спостерігають за хмарами в Криму з 10 вересня, і тільки зараз з'явилася певна кількість відповідних хмар. Оцінити результат перших вильотів поки неможливо, потрібен аналіз.

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"З однієї хмари можна збільшити кількість опадів удвічі, але таких хмар не так багато - 30-40%", - зазначив фахівець.

Всього літак-лабораторія планує налітати в окупованому Криму 25-35 годин. Данелян підкреслив, що для кардинальної зміни ситуації з посухою цього недостатньо.