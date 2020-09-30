Кримські хмари не далися окупантам
Російські метеорологи не змогли вплинути на хмари над окупованих півостровом так, щоб викликати дощ.
Про це повідомляє російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.
Літак Росгідромету ЯК-42Д, який прибув до Криму для штучного збільшення опадів, зробив два вильоти. Фахівці прийшли до висновку, що викликати дощ не вдасться.
"Ми працюємо з хмарами, але вони не всі підходять - мають бути конкретні параметри. Хочу сказати, ситуація неординарна. Явно аномальний розвиток погодних умов - підходящих хмар дуже мало", - повідомив начальник центру фізики хмар і активних впливів Центральної аерологічної обсерваторії (Московська область ) Баграт Данелян.
За його словами, синоптики спостерігають за хмарами в Криму з 10 вересня, і тільки зараз з'явилася певна кількість відповідних хмар. Оцінити результат перших вильотів поки неможливо, потрібен аналіз.
"З однієї хмари можна збільшити кількість опадів удвічі, але таких хмар не так багато - 30-40%", - зазначив фахівець.
Всього літак-лабораторія планує налітати в окупованому Криму 25-35 годин. Данелян підкреслив, що для кардинальної зміни ситуації з посухою цього недостатньо.
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Облака - что вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, с высока,
А по небу прокатите нас, облака!
(прости Боженька)
А у Мене, ви спитали?»
https://znaj.ua/ru/content/krym-vash-rossyyane-otkreshchyvayutsya-ot-oshybok-putyna
(за него не банят, ибо оно всемирно известное и сразу указывает
о комо чем речь )))
Слово "Ху%ло" посто не висвічується для всіх,хто не зареєстрований у Цензорі...
Придется логотип отдирать))))))
Эх...
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Гениально коллега.
А пока шо с неба - только камни.
У Криму без води вже 6 років майже все нормально з врожаями.
https://www.youtube.com/watch?v=qci2jYs0lD8
Літак ефективний лише у комплексі .. з Хресною Ходою на землі,очолюваною самим Гундяєвим...Заміна бурятськими шаманами "не канає"...
Коротше, в кацапів все через заднє місце