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Новини Окуповані території
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Кримські хмари не далися окупантам

Кримські хмари не далися окупантам

Російські метеорологи не змогли вплинути на хмари над окупованих півостровом так, щоб викликати дощ.

Про це повідомляє російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

Літак Росгідромету ЯК-42Д, який прибув до Криму для штучного збільшення опадів, зробив два вильоти. Фахівці прийшли до висновку, що викликати дощ не вдасться.

"Ми працюємо з хмарами, але вони не всі підходять - мають бути конкретні параметри. Хочу сказати, ситуація неординарна. Явно аномальний розвиток погодних умов - підходящих хмар дуже мало", - повідомив начальник центру фізики хмар і активних впливів Центральної аерологічної обсерваторії (Московська область ) Баграт Данелян.

За його словами, синоптики спостерігають за хмарами в Криму з 10 вересня, і тільки зараз з'явилася певна кількість відповідних хмар. Оцінити результат перших вильотів поки неможливо, потрібен аналіз.

Читайте також: Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

"З однієї хмари можна збільшити кількість опадів удвічі, але таких хмар не так багато - 30-40%", - зазначив фахівець.

Всього літак-лабораторія планує налітати в окупованому Криму 25-35 годин. Данелян підкреслив, що для кардинальної зміни ситуації з посухою цього недостатньо.

Автор: 

Крим (14185) вода (1181)


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Топ коментарі
+76
шамана с бубном пора вызывать....
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30.09.2020 20:16
+56
Крымские облака не дались оккупантам - Цензор.НЕТ 7986
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30.09.2020 20:16
+44
Марєман хай спляшєт
Крымские облака не дались оккупантам - Цензор.НЕТ 3197
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30.09.2020 20:32
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пресной мочьой
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01.10.2020 20:30 Відповісти
Облака - белогривые лошадки!
Облака - что вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, с высока,
А по небу прокатите нас, облака!
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30.09.2020 20:31 Відповісти
- и что там опять за визги?? просьба на воду в Крым не поступала...а вот на камни...
Крымские облака не дались оккупантам - Цензор.НЕТ 7711

(прости Боженька)
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30.09.2020 20:33 Відповісти
«Крим ваш?
А у Мене, ви спитали?»
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30.09.2020 20:54 Відповісти
"Крым Ваш: россияне "открещиваются" от ошибок Путина"
https://znaj.ua/ru/content/krym-vash-rossyyane-otkreshchyvayutsya-ot-oshybok-putyna
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 7037
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01.10.2020 10:45 Відповісти
А в Киеве дожди. Если заморозков не будет по ночам - грибы должны пойти.
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30.09.2020 20:34 Відповісти
Треба просто покричати "путін - хайло" і "слава Україні".
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30.09.2020 20:34 Відповісти
Не хайло , а ***** ! Це цензурне слово , означає очільника ворожої країни .
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30.09.2020 20:38 Відповісти
на Цензоре - ***** - цензурное слово !!!
(за него не банят, ибо оно всемирно известное и сразу указывает о ком о чем речь )))
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30.09.2020 20:46 Відповісти
Помилився по-єрмаковски, не по тій клавіші вдарив.
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30.09.2020 20:52 Відповісти
Google знає що *****, є ***** !
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30.09.2020 20:55 Відповісти
помилка..
Слово "Ху%ло" посто не висвічується для всіх,хто не зареєстрований у Цензорі...
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01.10.2020 12:01 Відповісти
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 8247
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30.09.2020 20:35 Відповісти
Блин, у меня как раз 5-ка М.
Придется логотип отдирать))))))
Эх...
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30.09.2020 22:03 Відповісти
https://youtu.be/ps5srXRkbmU Крым затопило
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30.09.2020 20:37 Відповісти
У тебя даже в нике написано, что ты дебил
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30.09.2020 20:56 Відповісти
коцапы уже облака грабят
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30.09.2020 20:37 Відповісти
А я что говорил? То, что для увеличения осадков с помощью самолета, члены экипажа и специалисты по воздушно-капельному орошению перед вылетом должны употребить минимум по 10 литров воды. Физиология такая что без воды внутрь нет осадков из самолета.
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30.09.2020 20:38 Відповісти
рашистские специалисты пришли к выводу. что вызвать дождь не удастся. пусть тогда сбрасывают камни с неба. ватники протащатся и воды тогда не надо.
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30.09.2020 20:38 Відповісти
Вам бы лишнехромосомным мозгов бы подходящих,а не облаков.
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30.09.2020 20:38 Відповісти
Видели дно бывшего Аральского моря.. или так сказать "землю" где оно когда то было, вот таким же будет и Крым в составе РФ. Местные жители начнут разводить верблюдов гоняя их на пастбище по "крымскому мосту", для этого и строился.
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30.09.2020 20:38 Відповісти
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 4651
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01.10.2020 10:49 Відповісти
Вот над Украиной пролетел В52 и уже вторые сутки дождь льет беспробудно , -Вот так надо летать , а вы просили камни с неба .Желания блин збоченные как и ваша жизнь .Говорят будут очищать канализационные стоки , вот и чай не нужно Заваривать.
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30.09.2020 20:39 Відповісти
Краще попросіть шамана,який йшов ***** з кремля виганяти. В ньго краще може вийти. От тільки боюсь,шо він не згодиться...
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30.09.2020 20:40 Відповісти
Камни вам с неба о которых так мечтали
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30.09.2020 20:41 Відповісти
Нарід Бедуїни призвичаївся до життя в пустелі, а відтепер нова народність з'явилась в Криму - 3,14здуїни. Най переймають досвід, їм знадобиться допоки в окупації.
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30.09.2020 20:42 Відповісти
У нас тоже есть такой нарид, 3,14здуїни аж 73%. Они-то и выбрали ЗЕлену шмарклю.
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01.10.2020 15:57 Відповісти
Попробуйте ще це , придурки . .

Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 8511 .
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30.09.2020 20:42 Відповісти
последнего специалиста с бубном упекли в дурку.
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30.09.2020 20:46 Відповісти
Там хмар немає
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30.09.2020 20:43 Відповісти
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 2523
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30.09.2020 20:43 Відповісти
Вызвать усиленный дождь в квадрате 70 на 70 км. стоит 40 миллионов деревянных(около 500 тыс долларов). Для этого нужен налёт в 30 часов минимум. Рекомендую скрепоносцам потуже затягивать ремни.
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30.09.2020 20:44 Відповісти
как не дались, а это что?
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 2699
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30.09.2020 20:45 Відповісти
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 1267
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30.09.2020 20:47 Відповісти
Єто всьо уйдьот в Чорноє море . А там де треба ( щоб вода стекла в водоймища ) дощу - " кіт наплакав " . .
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30.09.2020 20:51 Відповісти
а шо загрустил? в море, так в море!
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30.09.2020 21:12 Відповісти
Птічку жалко , кримську .. В натурі - флору і фауну Криму тілький жаль .. .
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30.09.2020 21:34 Відповісти
Судя по фото, эта вода там кому по...й, а кому до п...ы.
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30.09.2020 20:55 Відповісти
це ще до ющенка
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30.09.2020 21:04 Відповісти
а казали:"вады нету, вады дайте биндерафцы, хоть папить" а оно он як, ні все так уж і плохо! хоч пий, хоч вану приймай!!! от кацапи брехливі потвори!
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30.09.2020 22:50 Відповісти
Бандерівські хмари
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30.09.2020 20:47 Відповісти
а союзмультфильм зачем?!
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30.09.2020 20:48 Відповісти
И на Марсе будут яблони цвести
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30.09.2020 20:48 Відповісти
ага и на Сникерсе, тоже
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30.09.2020 22:45 Відповісти
На сникерсе только плесень зацветет
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01.10.2020 09:05 Відповісти
це тому,що кирила на борту не було)
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30.09.2020 20:48 Відповісти
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 9692
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30.09.2020 20:51 Відповісти
Прст "российские метеорологи" не понимают разницы между облаками и теми самыми камнями с неба.
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30.09.2020 20:57 Відповісти
Не насилуйте облака,они не дадутся!Лучше тащите айсберг с Ледовитого океана.
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30.09.2020 20:59 Відповісти
Дивлюсь на фото кримських потопів і більше переконуюсь що крисчани долб.оіоби, не видно жодного щоб запасався водою, ні відер ні бочок, ні водовозок. А +уйло звертається в оон про гуманітарну катастрофу в той час коли Крим затоплює природніми опадами
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30.09.2020 21:06 Відповісти
Не надо было задерживать и бросать в психбольницу якутского шамана. Дело может дойти до того, что русозвери будут разбивать друг другу черепа с целью найти хоть каплю живительной влаги. Дело идет к созданию фильма по Дарвину "Борьба видов ватникопитеков" Главное создать на перешейке с Херсонской областью щит из ракет, минных полей и сотен дронов любых видов.
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30.09.2020 21:07 Відповісти
Разбивать черепа что бы высосать мозг?
Гениально коллега.
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01.10.2020 12:02 Відповісти
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 4009
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30.09.2020 21:09 Відповісти
надо засунуть в сраку бутылку и биться головой об стенку - иначе не сработает!
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30.09.2020 21:11 Відповісти
і хресна хода не допомогла)). То на мокшандії ні науки, а ні теології не існує.
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30.09.2020 21:12 Відповісти
зозальтен піпка русішен швайне)))
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30.09.2020 21:14 Відповісти
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 2024
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30.09.2020 21:16 Відповісти
РИТУАЛ ВЫЗОВА ДОЖДЯ ПО РАССЕЯННОМУ !)
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 7631
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30.09.2020 21:17 Відповісти
Странно, по идее должен был щебень посыпаться. Может не то распыляли?
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30.09.2020 21:17 Відповісти
А может быть "новичок" нужно было?
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30.09.2020 21:42 Відповісти
А в Киеве дождь....
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30.09.2020 21:18 Відповісти
Бандерівські хмари фуйлятам відмовили. Батьківщину вони не зрадили!
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30.09.2020 21:31 Відповісти
Облака ждут деоккупации Крыма.
А пока шо с неба - только камни.
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30.09.2020 21:36 Відповісти
И шо даже камни не посыпались с неба?
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30.09.2020 21:39 Відповісти
Камни ждут своей очереди в пусковых шахтах!!)))
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30.09.2020 21:44 Відповісти
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 7756
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30.09.2020 21:49 Відповісти
Сколько не пытались - все камни с неба сыпятся...
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30.09.2020 21:58 Відповісти
а камні не пробували скидати з самолета.. попробуйте кидать. крим чанам вода і нахер не треба ім требі каміння.
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30.09.2020 21:58 Відповісти
***********
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30.09.2020 22:07 Відповісти
очень слабые ведьмы у мордора
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30.09.2020 22:10 Відповісти
кримчанам води хватает ,токацапи себе визивают дождь ,для нужд армии ,камни как раз к месту ,с легким паром ,монгольские окупанти путлера,,,,,
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30.09.2020 22:43 Відповісти
Яке горе

Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 6569
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30.09.2020 23:07 Відповісти
БУГАГА
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30.09.2020 23:08 Відповісти
Дожди будут. Потом. С холодами...
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30.09.2020 23:14 Відповісти
Так попробуйте.
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 2922
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30.09.2020 23:22 Відповісти
Оце для тих мудаків які верещать, що Голодомор в Україні трапився випадково бо був неврожайний рік.
У Криму без води вже 6 років майже все нормально з врожаями.
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30.09.2020 23:24 Відповісти
просто в Крыму воздух тяжелее воды
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30.09.2020 23:27 Відповісти
Велика подяка бандерiвським хмарам!!!Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 1788
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30.09.2020 23:57 Відповісти
дощу не накликали, то може хоч камнів накидало?? ))
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01.10.2020 00:16 Відповісти
Можно нашаманить дождь как угро-финские предки делали:
https://www.youtube.com/watch?v=qci2jYs0lD8
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01.10.2020 00:49 Відповісти
Вообще-то этот самолет должен был бы разбрасывать камни.
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01.10.2020 01:24 Відповісти
Тучи на Крымом,-патриоты Украины
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01.10.2020 01:25 Відповісти
"бЕндеровские" облака над "русским миром"!?
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01.10.2020 01:26 Відповісти
Крымчане вода в Украине, как и ваш бизнес, туда вам надо.
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01.10.2020 01:31 Відповісти
Ну жопорукие, что тут скажешь..."Крокодил не ловится,не растет кокос..." и с дождем не выходит....ишь ты, "облака не те что надо"..У них всегда не так как надо......
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01.10.2020 01:51 Відповісти
Какие то бандеровские облака прямо скажем.
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01.10.2020 04:10 Відповісти
мда. какие-то некачественные облака.
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01.10.2020 08:01 Відповісти
засевайте небо песком-пусть больше камней с неба в родную говень падает
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01.10.2020 08:41 Відповісти
к коту обращались?Пусть наплачет..
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01.10.2020 08:57 Відповісти
підказую ..рашен спеціалістам по "виклику дощу"..
Літак ефективний лише у комплексі .. з Хресною Ходою на землі,очолюваною самим Гундяєвим...Заміна бурятськими шаманами "не канає"...
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01.10.2020 11:58 Відповісти
В целом новость хорошая. Одно настораживает, почему Баграт Данелян Арцих не защищает а в Крыму воду добывает?
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01.10.2020 12:40 Відповісти
тю. та завместа даждя, можэте кирпичей им с неба аформить, как некоторые дебилы с полуострова на билбордах просили. всивото делов, с самолетов посбрасывать. и тучи бесталку ганять не нада ...
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01.10.2020 14:02 Відповісти
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 5746
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01.10.2020 14:07 Відповісти
а я вчора про що писав? вони підігнали літак саме тоді коли дощові хмари закінчилися, а тому нічого у них не вийде
Коротше, в кацапів все через заднє місце
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01.10.2020 14:08 Відповісти
Гундяева на воздушном шаре запускайте, пускай святой водичкой с неба покропит, авось полегчает.
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01.10.2020 14:36 Відповісти
Ну если много самолетов пустить летать над кримом то облака появятся - все таки при сгорании углеродов ,окромя углекислого газа , получается и вода.
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01.10.2020 16:11 Відповісти
Азотистое серебро стоит дорого!
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01.10.2020 16:38 Відповісти
Дощу не буде! Очікуйте вже снігу з камнямі. Зима близько.
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01.10.2020 20:09 Відповісти
А в Украине, в Херсонской области, воды навалом, крымчане! Завидуйте молча.
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 5297
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01.10.2020 21:08 Відповісти
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