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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крымские облака не дались оккупантам

Крымские облака не дались оккупантам

Российские метеорологи не смогли воздействовать на облака над оккупированным полуостровом так, чтобы вызвать дождь.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

Самолет Росгидромета ЯК-42Д, прибывший в Крым для искусственного увеличения осадков, совершил два вылета. Специалисты пришли к выводу, что вызвать дождь не удастся.

"Мы работаем с облаками, но они не все подходят - должны быть определенные параметры. Хочу сказать, ситуация неординарная. Явно аномальное развитие погодных условий - подходящих облаков очень мало", - сообщил начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории (Московская область) Баграт Данелян.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь

По его словам, синоптики наблюдают за облаками в Крыму с 10 сентября, и только сейчас появилось некоторое количество подходящих облаков. Оценить результат первых вылетов пока невозможно, требуется анализ.

"Из одного облака можно увеличить количество осадков в два раза, но таких облаков не так много - 30-40%", - отметил специалист.

Всего самолет-лаборатория планирует налетать в оккупированном Крыму 25-35 часов. Данелян подчеркнул, что для кардинального изменения ситуации с засухой этого недостаточно.

Также на Цензор.НЕТ: Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26421) вода (919)


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Топ комментарии
+76
шамана с бубном пора вызывать....
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30.09.2020 20:16
+56
Крымские облака не дались оккупантам - Цензор.НЕТ 7986
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30.09.2020 20:16
+44
Марєман хай спляшєт
Крымские облака не дались оккупантам - Цензор.НЕТ 3197
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30.09.2020 20:32
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Страница 2 из 2
пресной мочьой
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01.10.2020 20:30 Ответить
Облака - белогривые лошадки!
Облака - что вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, с высока,
А по небу прокатите нас, облака!
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30.09.2020 20:31 Ответить
- и что там опять за визги?? просьба на воду в Крым не поступала...а вот на камни...
Крымские облака не дались оккупантам - Цензор.НЕТ 7711

(прости Боженька)
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30.09.2020 20:33 Ответить
«Крим ваш?
А у Мене, ви спитали?»
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30.09.2020 20:54 Ответить
"Крым Ваш: россияне "открещиваются" от ошибок Путина"
https://znaj.ua/ru/content/krym-vash-rossyyane-otkreshchyvayutsya-ot-oshybok-putyna
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 7037
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01.10.2020 10:45 Ответить
А в Киеве дожди. Если заморозков не будет по ночам - грибы должны пойти.
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30.09.2020 20:34 Ответить
Треба просто покричати "путін - хайло" і "слава Україні".
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30.09.2020 20:34 Ответить
Не хайло , а ***** ! Це цензурне слово , означає очільника ворожої країни .
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30.09.2020 20:38 Ответить
на Цензоре - ***** - цензурное слово !!!
(за него не банят, ибо оно всемирно известное и сразу указывает о ком о чем речь )))
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30.09.2020 20:46 Ответить
Помилився по-єрмаковски, не по тій клавіші вдарив.
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30.09.2020 20:52 Ответить
Google знає що *****, є ***** !
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30.09.2020 20:55 Ответить
помилка..
Слово "Ху%ло" посто не висвічується для всіх,хто не зареєстрований у Цензорі...
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01.10.2020 12:01 Ответить
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 8247
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30.09.2020 20:35 Ответить
Блин, у меня как раз 5-ка М.
Придется логотип отдирать))))))
Эх...
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30.09.2020 22:03 Ответить
https://youtu.be/ps5srXRkbmU Крым затопило
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30.09.2020 20:37 Ответить
У тебя даже в нике написано, что ты дебил
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30.09.2020 20:56 Ответить
коцапы уже облака грабят
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30.09.2020 20:37 Ответить
А я что говорил? То, что для увеличения осадков с помощью самолета, члены экипажа и специалисты по воздушно-капельному орошению перед вылетом должны употребить минимум по 10 литров воды. Физиология такая что без воды внутрь нет осадков из самолета.
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30.09.2020 20:38 Ответить
рашистские специалисты пришли к выводу. что вызвать дождь не удастся. пусть тогда сбрасывают камни с неба. ватники протащатся и воды тогда не надо.
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30.09.2020 20:38 Ответить
Вам бы лишнехромосомным мозгов бы подходящих,а не облаков.
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30.09.2020 20:38 Ответить
Видели дно бывшего Аральского моря.. или так сказать "землю" где оно когда то было, вот таким же будет и Крым в составе РФ. Местные жители начнут разводить верблюдов гоняя их на пастбище по "крымскому мосту", для этого и строился.
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30.09.2020 20:38 Ответить
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 4651
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01.10.2020 10:49 Ответить
Вот над Украиной пролетел В52 и уже вторые сутки дождь льет беспробудно , -Вот так надо летать , а вы просили камни с неба .Желания блин збоченные как и ваша жизнь .Говорят будут очищать канализационные стоки , вот и чай не нужно Заваривать.
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30.09.2020 20:39 Ответить
Краще попросіть шамана,який йшов ***** з кремля виганяти. В ньго краще може вийти. От тільки боюсь,шо він не згодиться...
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30.09.2020 20:40 Ответить
Камни вам с неба о которых так мечтали
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30.09.2020 20:41 Ответить
Нарід Бедуїни призвичаївся до життя в пустелі, а відтепер нова народність з'явилась в Криму - 3,14здуїни. Най переймають досвід, їм знадобиться допоки в окупації.
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30.09.2020 20:42 Ответить
У нас тоже есть такой нарид, 3,14здуїни аж 73%. Они-то и выбрали ЗЕлену шмарклю.
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01.10.2020 15:57 Ответить
Попробуйте ще це , придурки . .

Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 8511 .
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30.09.2020 20:42 Ответить
последнего специалиста с бубном упекли в дурку.
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30.09.2020 20:46 Ответить
Там хмар немає
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30.09.2020 20:43 Ответить
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 2523
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30.09.2020 20:43 Ответить
Вызвать усиленный дождь в квадрате 70 на 70 км. стоит 40 миллионов деревянных(около 500 тыс долларов). Для этого нужен налёт в 30 часов минимум. Рекомендую скрепоносцам потуже затягивать ремни.
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30.09.2020 20:44 Ответить
как не дались, а это что?
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 2699
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30.09.2020 20:45 Ответить
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 1267
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30.09.2020 20:47 Ответить
Єто всьо уйдьот в Чорноє море . А там де треба ( щоб вода стекла в водоймища ) дощу - " кіт наплакав " . .
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30.09.2020 20:51 Ответить
а шо загрустил? в море, так в море!
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30.09.2020 21:12 Ответить
Птічку жалко , кримську .. В натурі - флору і фауну Криму тілький жаль .. .
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30.09.2020 21:34 Ответить
Судя по фото, эта вода там кому по...й, а кому до п...ы.
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30.09.2020 20:55 Ответить
це ще до ющенка
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30.09.2020 21:04 Ответить
а казали:"вады нету, вады дайте биндерафцы, хоть папить" а оно он як, ні все так уж і плохо! хоч пий, хоч вану приймай!!! от кацапи брехливі потвори!
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30.09.2020 22:50 Ответить
Бандерівські хмари
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30.09.2020 20:47 Ответить
а союзмультфильм зачем?!
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30.09.2020 20:48 Ответить
И на Марсе будут яблони цвести
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30.09.2020 20:48 Ответить
ага и на Сникерсе, тоже
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30.09.2020 22:45 Ответить
На сникерсе только плесень зацветет
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01.10.2020 09:05 Ответить
це тому,що кирила на борту не було)
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30.09.2020 20:48 Ответить
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 9692
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30.09.2020 20:51 Ответить
Прст "российские метеорологи" не понимают разницы между облаками и теми самыми камнями с неба.
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30.09.2020 20:57 Ответить
Не насилуйте облака,они не дадутся!Лучше тащите айсберг с Ледовитого океана.
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30.09.2020 20:59 Ответить
Дивлюсь на фото кримських потопів і більше переконуюсь що крисчани долб.оіоби, не видно жодного щоб запасався водою, ні відер ні бочок, ні водовозок. А +уйло звертається в оон про гуманітарну катастрофу в той час коли Крим затоплює природніми опадами
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30.09.2020 21:06 Ответить
Не надо было задерживать и бросать в психбольницу якутского шамана. Дело может дойти до того, что русозвери будут разбивать друг другу черепа с целью найти хоть каплю живительной влаги. Дело идет к созданию фильма по Дарвину "Борьба видов ватникопитеков" Главное создать на перешейке с Херсонской областью щит из ракет, минных полей и сотен дронов любых видов.
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30.09.2020 21:07 Ответить
Разбивать черепа что бы высосать мозг?
Гениально коллега.
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01.10.2020 12:02 Ответить
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 4009
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30.09.2020 21:09 Ответить
надо засунуть в сраку бутылку и биться головой об стенку - иначе не сработает!
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30.09.2020 21:11 Ответить
і хресна хода не допомогла)). То на мокшандії ні науки, а ні теології не існує.
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30.09.2020 21:12 Ответить
зозальтен піпка русішен швайне)))
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30.09.2020 21:14 Ответить
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 2024
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30.09.2020 21:16 Ответить
РИТУАЛ ВЫЗОВА ДОЖДЯ ПО РАССЕЯННОМУ !)
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 7631
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30.09.2020 21:17 Ответить
Странно, по идее должен был щебень посыпаться. Может не то распыляли?
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30.09.2020 21:17 Ответить
А может быть "новичок" нужно было?
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30.09.2020 21:42 Ответить
А в Киеве дождь....
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30.09.2020 21:18 Ответить
Бандерівські хмари фуйлятам відмовили. Батьківщину вони не зрадили!
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30.09.2020 21:31 Ответить
Облака ждут деоккупации Крыма.
А пока шо с неба - только камни.
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30.09.2020 21:36 Ответить
И шо даже камни не посыпались с неба?
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30.09.2020 21:39 Ответить
Камни ждут своей очереди в пусковых шахтах!!)))
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30.09.2020 21:44 Ответить
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 7756
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30.09.2020 21:49 Ответить
Сколько не пытались - все камни с неба сыпятся...
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30.09.2020 21:58 Ответить
а камні не пробували скидати з самолета.. попробуйте кидать. крим чанам вода і нахер не треба ім требі каміння.
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30.09.2020 21:58 Ответить
***********
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30.09.2020 22:07 Ответить
очень слабые ведьмы у мордора
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30.09.2020 22:10 Ответить
кримчанам води хватает ,токацапи себе визивают дождь ,для нужд армии ,камни как раз к месту ,с легким паром ,монгольские окупанти путлера,,,,,
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30.09.2020 22:43 Ответить
Яке горе

Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 6569
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30.09.2020 23:07 Ответить
БУГАГА
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30.09.2020 23:08 Ответить
Дожди будут. Потом. С холодами...
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30.09.2020 23:14 Ответить
Так попробуйте.
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 2922
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30.09.2020 23:22 Ответить
Оце для тих мудаків які верещать, що Голодомор в Україні трапився випадково бо був неврожайний рік.
У Криму без води вже 6 років майже все нормально з врожаями.
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30.09.2020 23:24 Ответить
просто в Крыму воздух тяжелее воды
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30.09.2020 23:27 Ответить
Велика подяка бандерiвським хмарам!!!Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 1788
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30.09.2020 23:57 Ответить
дощу не накликали, то може хоч камнів накидало?? ))
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01.10.2020 00:16 Ответить
Можно нашаманить дождь как угро-финские предки делали:
https://www.youtube.com/watch?v=qci2jYs0lD8
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01.10.2020 00:49 Ответить
Вообще-то этот самолет должен был бы разбрасывать камни.
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01.10.2020 01:24 Ответить
Тучи на Крымом,-патриоты Украины
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01.10.2020 01:25 Ответить
"бЕндеровские" облака над "русским миром"!?
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01.10.2020 01:26 Ответить
Крымчане вода в Украине, как и ваш бизнес, туда вам надо.
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01.10.2020 01:31 Ответить
Ну жопорукие, что тут скажешь..."Крокодил не ловится,не растет кокос..." и с дождем не выходит....ишь ты, "облака не те что надо"..У них всегда не так как надо......
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01.10.2020 01:51 Ответить
Какие то бандеровские облака прямо скажем.
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01.10.2020 04:10 Ответить
мда. какие-то некачественные облака.
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01.10.2020 08:01 Ответить
засевайте небо песком-пусть больше камней с неба в родную говень падает
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01.10.2020 08:41 Ответить
к коту обращались?Пусть наплачет..
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01.10.2020 08:57 Ответить
підказую ..рашен спеціалістам по "виклику дощу"..
Літак ефективний лише у комплексі .. з Хресною Ходою на землі,очолюваною самим Гундяєвим...Заміна бурятськими шаманами "не канає"...
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01.10.2020 11:58 Ответить
В целом новость хорошая. Одно настораживает, почему Баграт Данелян Арцих не защищает а в Крыму воду добывает?
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01.10.2020 12:40 Ответить
тю. та завместа даждя, можэте кирпичей им с неба аформить, как некоторые дебилы с полуострова на билбордах просили. всивото делов, с самолетов посбрасывать. и тучи бесталку ганять не нада ...
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01.10.2020 14:02 Ответить
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 5746
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01.10.2020 14:07 Ответить
а я вчора про що писав? вони підігнали літак саме тоді коли дощові хмари закінчилися, а тому нічого у них не вийде
Коротше, в кацапів все через заднє місце
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01.10.2020 14:08 Ответить
Гундяева на воздушном шаре запускайте, пускай святой водичкой с неба покропит, авось полегчает.
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01.10.2020 14:36 Ответить
Ну если много самолетов пустить летать над кримом то облака появятся - все таки при сгорании углеродов ,окромя углекислого газа , получается и вода.
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01.10.2020 16:11 Ответить
Азотистое серебро стоит дорого!
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01.10.2020 16:38 Ответить
Дощу не буде! Очікуйте вже снігу з камнямі. Зима близько.
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01.10.2020 20:09 Ответить
А в Украине, в Херсонской области, воды навалом, крымчане! Завидуйте молча.
Кримські хмари не далися окупантам - Цензор.НЕТ 5297
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01.10.2020 21:08 Ответить
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