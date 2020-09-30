Крымские облака не дались оккупантам
Российские метеорологи не смогли воздействовать на облака над оккупированным полуостровом так, чтобы вызвать дождь.
Об этом сообщает российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.
Самолет Росгидромета ЯК-42Д, прибывший в Крым для искусственного увеличения осадков, совершил два вылета. Специалисты пришли к выводу, что вызвать дождь не удастся.
"Мы работаем с облаками, но они не все подходят - должны быть определенные параметры. Хочу сказать, ситуация неординарная. Явно аномальное развитие погодных условий - подходящих облаков очень мало", - сообщил начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории (Московская область) Баграт Данелян.
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По его словам, синоптики наблюдают за облаками в Крыму с 10 сентября, и только сейчас появилось некоторое количество подходящих облаков. Оценить результат первых вылетов пока невозможно, требуется анализ.
"Из одного облака можно увеличить количество осадков в два раза, но таких облаков не так много - 30-40%", - отметил специалист.
Всего самолет-лаборатория планирует налетать в оккупированном Крыму 25-35 часов. Данелян подчеркнул, что для кардинального изменения ситуации с засухой этого недостаточно.
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Облака - что вы мчитесь без оглядки?
Не смотрите вы, пожалуйста, с высока,
А по небу прокатите нас, облака!
(прости Боженька)
А у Мене, ви спитали?»
https://znaj.ua/ru/content/krym-vash-rossyyane-otkreshchyvayutsya-ot-oshybok-putyna
(за него не банят, ибо оно всемирно известное и сразу указывает
о комо чем речь )))
Слово "Ху%ло" посто не висвічується для всіх,хто не зареєстрований у Цензорі...
Придется логотип отдирать))))))
Эх...
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Гениально коллега.
А пока шо с неба - только камни.
У Криму без води вже 6 років майже все нормально з врожаями.
https://www.youtube.com/watch?v=qci2jYs0lD8
Літак ефективний лише у комплексі .. з Хресною Ходою на землі,очолюваною самим Гундяєвим...Заміна бурятськими шаманами "не канає"...
Коротше, в кацапів все через заднє місце