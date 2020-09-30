Крымские облака не дались оккупантам

Российские метеорологи не смогли воздействовать на облака над оккупированным полуостровом так, чтобы вызвать дождь.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", информирует Цензор.НЕТ.

Самолет Росгидромета ЯК-42Д, прибывший в Крым для искусственного увеличения осадков, совершил два вылета. Специалисты пришли к выводу, что вызвать дождь не удастся.

"Мы работаем с облаками, но они не все подходят - должны быть определенные параметры. Хочу сказать, ситуация неординарная. Явно аномальное развитие погодных условий - подходящих облаков очень мало", - сообщил начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории (Московская область) Баграт Данелян.

Читайте на Цензор.НЕТ: Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь

По его словам, синоптики наблюдают за облаками в Крыму с 10 сентября, и только сейчас появилось некоторое количество подходящих облаков. Оценить результат первых вылетов пока невозможно, требуется анализ.

"Из одного облака можно увеличить количество осадков в два раза, но таких облаков не так много - 30-40%", - отметил специалист.

Всего самолет-лаборатория планирует налетать в оккупированном Крыму 25-35 часов. Данелян подчеркнул, что для кардинального изменения ситуации с засухой этого недостаточно.

Также на Цензор.НЕТ: Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ. ФОТОрепортаж