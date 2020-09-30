Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь
Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет" прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции - искусственное увеличение осадков в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.
Отмечается, что "самолет оснащен полным комплексом научной аппаратуры для определения параметров облаков и проведения воздействий на них".
"После проведения активных воздействий в течение одного сезона сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30%. При пересечении облаков аппаратурный комплекс самолета-метеолаборатории получает полную информацию о текущей стадии их развития: микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и другие. При повторном заходе самолета осуществляется воздействие на облачную систему. Все работы соответствуют строгим экологическим нормативам. Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента, что значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе", - говорится в сообщении.
В Росгидромете пояснили, что засуха в Крыму привела к почти полному высыханию рек Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас. Кроме того, от засухи пострадали около двадцати питающих более крупные реки притоков.
Решение о проведении работ принято после обращения оккупационного руководства Крыма.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Может в облако попадёте. А оттудаво дождь святой, нейтрино - радиактивный...