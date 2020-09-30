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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь

Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь
Фото: wikiwand

Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет" прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции - искусственное увеличение осадков в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

Отмечается, что "самолет оснащен полным комплексом научной аппаратуры для определения параметров облаков и проведения воздействий на них".

"После проведения активных воздействий в течение одного сезона сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30%. При пересечении облаков аппаратурный комплекс самолета-метеолаборатории получает полную информацию о текущей стадии их развития: микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и другие. При повторном заходе самолета осуществляется воздействие на облачную систему. Все работы соответствуют строгим экологическим нормативам. Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента, что значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения

В Росгидромете пояснили, что засуха в Крыму привела к почти полному высыханию рек Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас. Кроме того, от засухи пострадали около двадцати питающих более крупные реки притоков.

Решение о проведении работ принято после обращения оккупационного руководства Крыма.

Автор: 

засуха (51) Крым (26421) россия (96095)


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Топ комментарии
+43
Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь - С ЦИСТЕРНАМИ МОЧЕЙ И КАМНЯМИ???
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30.09.2020 15:29
+37
Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь - Цензор.НЕТ 7649
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30.09.2020 15:31
+32
Літак для збільшення опадів прибув в окупований Сімферополь - Цензор.НЕТ 8985
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30.09.2020 15:40
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Тепер треба ще ескадрильї, щоб хмар нагнати.
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30.09.2020 17:11 Ответить
Мне кажется,что летчик сбился с курса.....в Новой Каховке целый день ЛЬЕТ дождь. Не лужи,а озера.....
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30.09.2020 17:13 Ответить
Будут разбрасывать камни с неба.
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30.09.2020 17:52 Ответить
Еще три дня назад было очевидно, что движется большой циклон, который накрыл Польшу, Румынию, и Украину с Крымом. Спасибо путину за это. Развод средневекового уровня. Скоро кацапы будут путину на погоду молиться.
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30.09.2020 18:56 Ответить
Грешно смеяться над юродивыми, тем более у самих таких хватает.
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30.09.2020 21:50 Ответить
Бросайте камни в небо, туловища,
Может в облако попадёте. А оттудаво дождь святой, нейтрино - радиактивный...
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30.09.2020 21:51 Ответить
Может это самолёт для тушения лесных пожаров?
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30.09.2020 22:14 Ответить
всё что получилось ...
Літак для збільшення опадів прибув в окупований Сімферополь - Цензор.НЕТ 3282
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01.10.2020 16:01 Ответить
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