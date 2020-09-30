Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь

Самолет-метеолаборатория Як-42Д "Росгидромет" прилетел в Симферополь, задача экипажа и экспедиции - искусственное увеличение осадков в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

Отмечается, что "самолет оснащен полным комплексом научной аппаратуры для определения параметров облаков и проведения воздействий на них".

"После проведения активных воздействий в течение одного сезона сезонное увеличение осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может достичь 10-30%. При пересечении облаков аппаратурный комплекс самолета-метеолаборатории получает полную информацию о текущей стадии их развития: микроструктуре, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды и другие. При повторном заходе самолета осуществляется воздействие на облачную систему. Все работы соответствуют строгим экологическим нормативам. Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента, что значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе", - говорится в сообщении.

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В Росгидромете пояснили, что засуха в Крыму привела к почти полному высыханию рек Кача, Альма, Черная, Бельбек, Тонас. Кроме того, от засухи пострадали около двадцати питающих более крупные реки притоков.

Решение о проведении работ принято после обращения оккупационного руководства Крыма.