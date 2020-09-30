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Новини Окуповані території
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Літак для збільшення опадів прибув в окупований Сімферополь

Літак для збільшення опадів прибув в окупований Сімферополь
Фото: wikiwand

Літак-метеолабораторія Як-42Д "Росгідромету" прилетів до Сімферополя, завдання екіпажу та експедиції - штучне збільшення опадів в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Росгідромету.

Зазначається, що "літак оснащений повним комплексом наукової апаратури для визначення параметрів хмар і проведення впливів на них".

"Після проведення активних впливів протягом одного сезону сезонне збільшення опадів порівняно з багаторічними статистичними даними в регіоні може досягти 10-30%. При перетині хмар апаратурний комплекс літака-метеолабораторії отримує повну інформацію про поточну стадію їхнього розвитку: мікроструктуру, термодинаміку, турбулентні потоки, розподіл вологості і переохолодженої води та інші. При повторному заході літака здійснюється вплив на хмарну систему. Всі роботи відповідають строгим екологічним нормативам. Концентрація реагентів у випалих опадах не перевищує мільйонну частку відсотка, що значно менше за природні фонові значення, що спостерігаються в природі", - йдеться в повідомленні.

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У Росгідрометі пояснили, що посуха в Криму привела до майже повного висихання річок Кача, Альма, Чорна, Бельбек, Тонас. Крім того, від посухи постраждали близько двадцяти приток, які живлять більші річки.

Рішення про проведення робіт ухваленно після звернення окупаційного керівництва Криму.

Автор: 

посуха (66) Крим (14185) росія (65934)


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Топ коментарі
+43
Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь - С ЦИСТЕРНАМИ МОЧЕЙ И КАМНЯМИ???
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30.09.2020 15:29
+37
Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь - Цензор.НЕТ 7649
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30.09.2020 15:31
+32
Літак для збільшення опадів прибув в окупований Сімферополь - Цензор.НЕТ 8985
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30.09.2020 15:40
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Тепер треба ще ескадрильї, щоб хмар нагнати.
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30.09.2020 17:11 Відповісти
Мне кажется,что летчик сбился с курса.....в Новой Каховке целый день ЛЬЕТ дождь. Не лужи,а озера.....
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30.09.2020 17:13 Відповісти
Будут разбрасывать камни с неба.
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30.09.2020 17:52 Відповісти
Еще три дня назад было очевидно, что движется большой циклон, который накрыл Польшу, Румынию, и Украину с Крымом. Спасибо путину за это. Развод средневекового уровня. Скоро кацапы будут путину на погоду молиться.
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30.09.2020 18:56 Відповісти
Грешно смеяться над юродивыми, тем более у самих таких хватает.
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30.09.2020 21:50 Відповісти
Бросайте камни в небо, туловища,
Может в облако попадёте. А оттудаво дождь святой, нейтрино - радиактивный...
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30.09.2020 21:51 Відповісти
Может это самолёт для тушения лесных пожаров?
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30.09.2020 22:14 Відповісти
всё что получилось ...
Літак для збільшення опадів прибув в окупований Сімферополь - Цензор.НЕТ 3282
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01.10.2020 16:01 Відповісти
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