Літак для збільшення опадів прибув в окупований Сімферополь

Літак-метеолабораторія Як-42Д "Росгідромету" прилетів до Сімферополя, завдання екіпажу та експедиції - штучне збільшення опадів в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Росгідромету.

Зазначається, що "літак оснащений повним комплексом наукової апаратури для визначення параметрів хмар і проведення впливів на них".

"Після проведення активних впливів протягом одного сезону сезонне збільшення опадів порівняно з багаторічними статистичними даними в регіоні може досягти 10-30%. При перетині хмар апаратурний комплекс літака-метеолабораторії отримує повну інформацію про поточну стадію їхнього розвитку: мікроструктуру, термодинаміку, турбулентні потоки, розподіл вологості і переохолодженої води та інші. При повторному заході літака здійснюється вплив на хмарну систему. Всі роботи відповідають строгим екологічним нормативам. Концентрація реагентів у випалих опадах не перевищує мільйонну частку відсотка, що значно менше за природні фонові значення, що спостерігаються в природі", - йдеться в повідомленні.

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У Росгідрометі пояснили, що посуха в Криму привела до майже повного висихання річок Кача, Альма, Чорна, Бельбек, Тонас. Крім того, від посухи постраждали близько двадцяти приток, які живлять більші річки.

Рішення про проведення робіт ухваленно після звернення окупаційного керівництва Криму.