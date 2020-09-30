Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ. ФОТОрепортаж

Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя - Чернореченском водохранилище - продолжают уменьшаться.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший в Байдарской долине, где находится водохранилище, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, площадь водного объекта значительно уменьшилась. В некоторых местах вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров, на водной глади видны отдельные островки суши.

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Как сообщалось ранее, в Байдарской долине полностью высохли некоторые питающие водохранилище реки. Русло реки Боса полностью сухое, а в реке Узунджа вода есть только в нижнем течении.

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В июле в Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров.

Оккупанты заявляли, что в водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом.