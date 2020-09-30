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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ. ФОТОрепортаж

Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя - Чернореченском водохранилище - продолжают уменьшаться.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший в Байдарской долине, где находится водохранилище, передает Цензор.НЕТ.

По его информации, площадь водного объекта значительно уменьшилась. В некоторых местах вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров, на водной глади видны отдельные островки суши.

Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет для увеличения осадков прибыл в оккупированный Симферополь

Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ 02
Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ 03

Как сообщалось ранее, в Байдарской долине полностью высохли некоторые питающие водохранилище реки. Русло реки Боса полностью сухое, а в реке Узунджа вода есть только в нижнем течении.

Также читайте: Оккупационные власти Крыма заявили о принудительном выкупе скважин с водой у населения

В июле в Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров.

Оккупанты заявляли, что в водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом.

Автор: 

засуха (51) Крым (26421) город Севастополь (1763) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+53
Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ - Цензор.НЕТ 5443
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30.09.2020 17:53
+46
Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ - Цензор.НЕТ 7184
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30.09.2020 17:39
+39
О хоть камні с нєба!
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30.09.2020 17:36
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Страница 2 из 2
Один из главных российских пропагандонских ресурсов говномёт РИА Новости жестко абасрамился с украинским самолетом-истребителем Су-27.
Тупые брехуны решили проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но выбрали не то фото.)))))
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7358
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 627
.сеть не смогла не отреагировать )))))
(хоть говнометы и убрали пост...но память у интернета есть)))
"Украинцы отжали самолет прямо в полете???";
"Мало того - они его еще и перекрасили в полете";
"Я так понимаю, свое гов*о на фотке стыдно показывать";
"На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?"
"Я так понимаю, на фото самолет НАТО Украины".
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30.09.2020 18:41 Ответить
Потому что украинские СУ-27 красивше русских ссу...😂
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30.09.2020 18:47 Ответить
Корова в валянках шестой год прячется от "Правого Сектора",обливаясь горькими слезами.
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30.09.2020 20:08 Ответить
Хорошо хоть люди не пострадали
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30.09.2020 18:47 Ответить
Сьогодні дощик трохи покропив, хоч помилися чистою водичкою, а не ржавчиною...
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30.09.2020 18:48 Ответить
Хорошие новости,приятные.
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30.09.2020 18:51 Ответить
Сначала матушка- природа освободит Крым от запасов воды, потом Крыму должны помочь освободиться -украинцы !
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30.09.2020 18:51 Ответить
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1831
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30.09.2020 18:59 Ответить
Та москалями похер вода! Їм головне щоб горілка була, а на крайняк і Боярошнік підійде.Будуть пити мочу, але будуть кричати "Крим нашь"
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30.09.2020 19:11 Ответить
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1161
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30.09.2020 19:20 Ответить
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4540
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30.09.2020 19:21 Ответить
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2159
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30.09.2020 19:25 Ответить
Уважаємая рєдакція передачі
«Русскоє радіо»!
Пожалуйста поствьтє для кримчан
красівую пєсню -
«Учкудук - трі колодца»...
Заранєє благодарєн...
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30.09.2020 19:27 Ответить
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30.09.2020 21:44 Ответить
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6507
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30.09.2020 21:17 Ответить
"Да пёс с ними!" (с)
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30.09.2020 21:34 Ответить
Запаси води в основному для окупованого Севастополя Чорноріченському водосховищі продовжують зменшуватися, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4685
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01.10.2020 00:11 Ответить
Крим має стати таким, яким його створив Бог.Пустинним та нищим.
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01.10.2020 01:02 Ответить
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