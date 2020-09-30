Запасы воды в основном для оккупированного Севастополя Чернореченском водохранилище продолжают уменьшаться, - СМИ. ФОТОрепортаж
Запасы воды в основном источнике водоснабжения Севастополя - Чернореченском водохранилище - продолжают уменьшаться.
Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии, побывавший в Байдарской долине, где находится водохранилище, передает Цензор.НЕТ.
По его информации, площадь водного объекта значительно уменьшилась. В некоторых местах вода отступила от своих обычных берегов на сотни метров, на водной глади видны отдельные островки суши.
Как сообщалось ранее, в Байдарской долине полностью высохли некоторые питающие водохранилище реки. Русло реки Боса полностью сухое, а в реке Узунджа вода есть только в нижнем течении.
В июле в Чернореченском водохранилище обнажились островки, вода отступила от дамбы приблизительно на сто метров.
Оккупанты заявляли, что в водохранилище почти вдвое снизился запас воды по сравнению с прошлым годом.
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Тупые брехуны решили проиллюстрировать новость о якобы перехвате в небе над Балтийским морем натовских самолетов, но выбрали не то фото.)))))
.сеть не смогла не отреагировать )))))
(хоть говнометы и убрали пост...но память у интернета есть)))
"Украинцы отжали самолет прямо в полете???";
"Мало того - они его еще и перекрасили в полете";
"Я так понимаю, свое гов*о на фотке стыдно показывать";
"На фото рядом с украинским истребителем, наверное, ваши российские невидимки?"
"Я так понимаю, на фото самолет НАТО Украины".
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красівую пєсню -
«Учкудук - трі колодца»...
Заранєє благодарєн...