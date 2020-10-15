Пограничники обнаружили на Одесчине 200-метровый подводный трубопровод для перемещения спирта или других жидкостей через границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера во время проверки полученной информации о возможной подготовке к совершению противоправной деятельности пограничники Подольского отряда обнаружили трубопровод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Полиэтиленовая труба диаметром 32 мм было найдена в камышах у берега Кучурганского водохранилища в Одесской области.

Отмечается, что трубопровод проложили противоправные элементы, которые, вероятно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу.

Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдовой.

Также сообщается, что конец шланга был закрыт заглушкой, каких-либо характерных запахов из него не чувствовалось, поэтому можно утверждать, что трубопровод только готовили для возможного использования.

Всего пограничники демонтировали около 200 метров трубопровода к линии прохождения границы.

"Пограничники для выявления различных подземных конструкций, которые могут использоваться в противоправной деятельности на государственной границе, также активно применяют сканирующие радары. Сейчас военнослужащие с георадаром обследуют участок Измаильского отряда. Недавно мониторинг осуществлялся и участки Белгород-Днестровского отряда", - сказано в сообщении.









Фото: сайт Госпогранслужбы