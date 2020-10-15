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Пограничники обнаружили на Одесчине 200-метровый подводный трубопровод для перемещения спирта или других жидкостей через границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вчера во время проверки полученной информации о возможной подготовке к совершению противоправной деятельности пограничники Подольского отряда обнаружили трубопровод.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Полиэтиленовая труба диаметром 32 мм было найдена в камышах у берега Кучурганского водохранилища в Одесской области.

Отмечается, что трубопровод проложили противоправные элементы, которые, вероятно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу.

Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдовой.

Пограничники обнаружили на Одесчине 200-метровый подводный трубопровод для перемещения спирта или других жидкостей через границу 01

Также сообщается, что конец шланга был закрыт заглушкой, каких-либо характерных запахов из него не чувствовалось, поэтому можно утверждать, что трубопровод только готовили для возможного использования.

Пограничники обнаружили на Одесчине 200-метровый подводный трубопровод для перемещения спирта или других жидкостей через границу 02

Всего пограничники демонтировали около 200 метров трубопровода к линии прохождения границы.

"Пограничники для выявления различных подземных конструкций, которые могут использоваться в противоправной деятельности на государственной границе, также активно применяют сканирующие радары. Сейчас военнослужащие с георадаром обследуют участок Измаильского отряда. Недавно мониторинг осуществлялся и участки Белгород-Днестровского отряда", - сказано в сообщении.

Пограничники обнаружили на Одесчине 200-метровый подводный трубопровод для перемещения спирта или других жидкостей через границу 03
Пограничники обнаружили на Одесчине 200-метровый подводный трубопровод для перемещения спирта или других жидкостей через границу 04
Пограничники обнаружили на Одесчине 200-метровый подводный трубопровод для перемещения спирта или других жидкостей через границу 05
Пограничники обнаружили на Одесчине 200-метровый подводный трубопровод для перемещения спирта или других жидкостей через границу 06
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6421) Одесская область (3565)


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Топ комментарии
+2
ХеннессиПровод
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15.10.2020 12:14
+2
Вот клоуны брехливые))) Трубопровод спален еще несколько месяцев назад))) Это хорошо видно по фотке, новый камыш уже вырос) Вот и решили сдать никому не нужные остатки)))
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15.10.2020 12:25
+2
Так он спаленный, и причем давно)))
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15.10.2020 12:25
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Голь на вьідумку хитра.(С)
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15.10.2020 12:05 Ответить
Вперше бачу як прикордонники міношукачем знайшли 200 м. пластикової труби? А може це спирто-шукач?
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15.10.2020 12:25 Ответить
Я теж звернув на це увагу. Може там металева обпльотка для жорсткості як в ТV кабелі. ХЗ.
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15.10.2020 12:35 Ответить
Це не металошукач а ультразвуковий геосонар.
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15.10.2020 12:42 Ответить
Это геосканер, про него тоже в статье написано
"Пограничники для выявления различных подземных конструкций, которые могут использоваться в противоправной деятельности на государственной границе, также активно применяют сканирующие радары. Сейчас военнослужащие с георадаром обследуют участок ....."
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15.10.2020 12:59 Ответить
И что такого,в белую бизнес обложили бешеными налогами и безбашенными взяточниками,как людям ещё работать.
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15.10.2020 12:07 Ответить
Сидели себе пограничники вчера погранички Подольского погранотряда и отмечали Покрову. В конце возникло недоразумение - кому платить за бухло...
Сегодня видим результат угрызений совести постадавшего на бабка вчера...
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15.10.2020 12:08 Ответить
конкуренты сдали или завистники
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15.10.2020 12:09 Ответить
Так он спаленный, и причем давно)))
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15.10.2020 12:25 Ответить
Видать, когда камыш горел... давно.
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15.10.2020 17:55 Ответить
Опс.. ниже Ваш коммент более полный))
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15.10.2020 17:56 Ответить
ХеннессиПровод
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15.10.2020 12:14 Ответить
красавцы одеситы!!пока зелебоб пытается провести опросы ,,о свободной экономической зоне донбасса"одесситы её уже воплощают в ,,жизнь"что значит ,.инициативные"пока вся остальная страна думает!! одесситы работают!!
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15.10.2020 12:21 Ответить
Вот клоуны брехливые))) Трубопровод спален еще несколько месяцев назад))) Это хорошо видно по фотке, новый камыш уже вырос) Вот и решили сдать никому не нужные остатки)))
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15.10.2020 12:25 Ответить
Дивин молдавский должен был качаться. Наверное.
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15.10.2020 12:25 Ответить
А на тому боці кум жене горілку
Я до його хати шлангу пррротяну!!
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15.10.2020 12:54 Ответить
 
 