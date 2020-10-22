В многоэтажке "Интергал-Буда" произошел пожар из-за вероятно некачественной проводки, небрежности ЖЭКа и некорректной работы противопожарной системы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

21 октября в 25-ти этажном столичном жилом доме ЖК Малахит (ул. Богдановская 7-Г в Соломенском районе) возник пожар. Горели электрощиты на двух этажах.

Сообщение о пожаре Служба чрезвычайных ситуаций получила в 8:11 утра. Во время тушения пожара пожарные эвакуировали 5 человек. Жертв и пострадавших удалось избежать, несмотря на то, что охрана ЖК отключила противопожарную сигнализацию в момент возгорания, сообщает Цензор.НЕТ.

На месте происшествия пожарные обнаружили отсутствие рукавов, гидрантов и огнетушителей в пожарных шкафах дома.

При пожаре обслуживающая компания "Інвестбудгаличина", которая входит в структуру застройщика "Интергал-Буд" экс-регионала Владимира Зубика, обвинила владельцев одной из квартир, которые якобы "перегрузили систему".

А отсутствие рукавов, гидрантов и огнетушителей в шкафах ЖЭК пояснил "мерами от грабителей".

В то же время, как рассказали Цензор.НЕТ жители дома на Богдановской 7-Г, где произошел пожар, причина может быть в некачественных силовых электрокабелях, некорректной работе противопожарной системы и небрежности руководства ЖЭКа "Інвестбудгаличина".

Строитель, который начал работы в 8:00 утра в одной из квартир на 7 этаже, рассказывает, что сначала почувствовал запах дыма в квартире. Он вышел в коридор и увидел клубы дыма и сильный огонь, языки которого доставали до потолка.

Он сразу побежал на первый этаж к пункту охраны для вызова пожарных. Противопожарная сигнализация сработала не сразу, однако сотрудница охраны выключила ее, аргументируя это тем, что звук мешает отдыхать "нормальным людям".

Жители дома на Богдановской 7-Г рассказывают, что противопожарная сигнализация в их доме долгое время работает некорректно, она часто включается без причин.

В результате, вместо того чтобы отремонтировать ее, руководитель ЖЭКа от обслуживающей компании "Інвестбудгаличина", которая входит в структуру застройщика "Интергал-Буд", приказал охранникам отключать ее, поскольку сигнал причиняет дискомфорт.

На этом видео, снятом жителями, работник охраны подтверждает факт отключения противопожарной сигнализации, сработавшей в результате пожара на 7 и 8 этажах 25-этажного секции. Также она не опровергла факт того, что ЖЭК и ране отдавал ей приказ выключать сигнализацию.

Стоимость обслуживания системы противопожарной автоматики в этом доме стоит в месяц 1,51 грн / м квадратный. Таким образом, ежемесячно с каждой квартиры оплачивается более 100 грн за работу противопожарной системы.

Противопожарная система некорректно сработала и в момент пожара. В тот момент, когда она еще не была выключена работником охраны, сигнализация сработала не на всех этажах.

"На 18 этаже мы не слышали сигнализацию. А когда выбежали из дома, и когда пожарные уже спускались вниз, то она сработала так что и с улицы было слышно", - рассказывает один из владельцев квартир.

Сигнал тревоги не слышали и жители других этажей. "В момент пожара на 23 этаже ничего не слышали, были дома, хотя хорошо знаем, как она должна оповещать, поскольку до этого много раз срабатывала без причины", - рассказывает жительница Анастасия.

На 12-16 этажах сигнал тревоги тоже не прозвучал. Жители других этажей услышали лишь два коротких сигнала. Это слова жителя 6 этажа, над которым пылал пожар: "Я проснулся в 8:20 от того, что в дверь постучали. Это были пожарные. Сигнализация до этого момента несколько раз срабатывала и быстро выключалась. Вышел в коридор квартиры и увидел клубы дыма", - вспоминает он.

Жители этого дома предоставили редакции доказательства того, что ЖЭК, который взимая большую плату за обслуживание противопожарной системы, не выполнял свои обязанности. На следующих фото вы увидите датчики дыма, на них до сих пор находятся защитные колпачки, которые должны защищать его в момент монтажа и должны быть сняты сразу перед эксплуатацией.

Защитные колпачки не были сняты с датчиков и на 7-м этаже, с которого начался пожар. Это хорошо видно на видео, которое редакции предоставила одна из жительниц.

Пожар в доме ЖК Малахит (Богдановская 7-Г) был такой силы, что сажа попала через щели в закрытые квартиры жителей.

После локализации пожара, руководство ЖЭКа от "Інвестбудгаличини" (аффилированная с застройщиком "Интергал-Буд" экс-регионала В.Зубика) обвинило жителей квартир на 7-м этаже. Якобы они вмешались в центральный электрощит на этаже и заменили электропроводку.

Однако без работников ЖЭКа это сделать невозможно. Поняв это, ЖЭК выдвинул новую гипотезу: "Уважаемые жители ЖК "Малахит", причиной возгорания в щитовой на 7-м этаже в 1-й секции стала повышенная нагрузка от одной из квартир", - написали они в телеграмм канале ЖК.

Работники обслуживающей компании не назвали, какая именно квартира могла перегрузить систему и не предоставили других доказательств.

В то же время, как объяснили специалисты по релейной защите, перегрузки в квартире не смогли бы привести к пожару, поскольку и в квартирах и в коридоре стоят устройства защитного отключения (УЗО), которые выключают подачу электроэнергии в случае резкого перенапряжения или короткого замыкания. При этом в момент пожара подача электроэнергии не прекращалась.

Причины пожара устанавливаются экспертами Службы чрезвычайных ситуаций.

Причиной короткого замыкании и пожара на двух этажах может быть авария на временной подстанции, к которой присоединен дом, рассказывают жители.

Накануне 20 октября вечером в доме сработала сигнализация и впоследствии произошло аварийное отключение электроэнергии, были обесточены лифты, насосы для подачи воды, исчез интернет.

ЖЭК вызвал "штатного электрика" для устранения поломки. Примерно в полночь подача электроэнергии была восстановлена. Жители рассказывают, что причиной аварии была поломка главного автомата защиты и, чтобы быстрее возобновить подачу, штатные электрики подключили дом в обход него. Следующее фото - временная электроподстанция с открытой дверью

Цензор.НЕТ обратился к застройщику "Интергал-буд" прокомментировать ситуацию и объяснить причины пожара. Также мы попросили рассказать, что компания планирует делать, чтобы гарантировать безопасность жителей этого и других ЖК, построенных компанией. Редакция готова опубликовать ответ компании.

Компания "Интергал-Буд" - один из крупнейших застройщиков Киева, который построил ЖК "Яскравий", "Нивки парк", "Малахіт", "Традиція", "Деміївка", "Озерний Гай Гатне" и другие.

Компания контролируется бывшим народным депутатом Владимиром Зубиком. Он был членом партии Видродження, а ранее БЮТ и Партии регионов. С его именем связывают компанию "Ливела", которая во времена премьерства Януковича получила право на беспошлинный импорт горючего в Украину.