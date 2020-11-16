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Пьяный хулиган в Ивано-Франковске пытался прикрыться фальшивым удостоверением УБД, - полиция. ФОТО

Мужчина напился и устроил скандал в магазине, а когда к нему подошли полицейские - предъявил удостоверение участника боевых действий с признаками явной подделки. После он признался, что нашел документ и сам вклеил туда свою фотографию.

Об этом сообщает Патрульная полиция Ивано-Франковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейских вызвали из-за того, что пьяный мужчина скандалил в магазине и отказывался соблюдать карантинные требования.

"При установлении инспекторами личности, гражданин предъявил удостоверение участника боевых действий с явными признаками подделки. Мужчина признался, что удостоверение он нашел и заменил фотографию владельца на свою", - рассказали в полиции.

Патрульные задержали мужчину и вызвали оперативно-следственную группу.

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На мужчину составили протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина), по ст. 173 (хулиганство) и постановление по ст. 178 (Появление в общественном месте в состоянии опьянения) КоАП.

Пьяный хулиган в Ивано-Франковске пытался прикрыться фальшивым удостоверением УБД, - полиция 01

Автор: 

Ивано-Франковск (830) хулиганство (352) патрульная полиция (1813) УБД (126)


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Каков подлец ,отправить на фронт ,пусть заработает настоящее ...
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16.11.2020 16:56 Ответить
Его нельзя на фронт, он беременный. Посмотри на фото.
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16.11.2020 17:30 Ответить
Новые времена, новые веяния. Визитку Яроша сменило удостоверение УБД. Для дебоша в магазине достаточно.
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16.11.2020 17:45 Ответить
В большинстве развитых стран мира копы в подобных ситуация наоборот прячут удостоверение , чтобы не дай бог не узнало начальство ...
Бо наказания более строгие и их "неизбежность" повышается .
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16.11.2020 21:31 Ответить
Да хоть настоящее удостоверение - есть закон.
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16.11.2020 21:41 Ответить
 
 