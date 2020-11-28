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Пожар уничтожил часть рынка "Барбашово" в Харькове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Масштабный пожар произошел на территории торгового центра "Барабашово" в Харькове в ночь на субботу, 28 ноября. В тушении пожара участвовали 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре поступило в 02:39. Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектной. Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 20 павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.

Всего в тушении пожара задействованы около 100 человек личного состава. Спасатели развернули рукавные линии и подали в очаг пожара 12 пожарных стволов. Также была организована защита соседних павильонов. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

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Благодаря действиям пожарных удалось минимизировать ущерб от пожара. От огня спасено около 85 павильонов, которые находились на площадке. Однако огонь успел уничтожить 21, сообщили в ГСЧС.

Локализация пожара произошла в 04:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется, говорится в сообщении.

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Пожар уничтожил часть рынка Барбашово в Харькове 01
Пожар уничтожил часть рынка Барбашово в Харькове 02
Пожар уничтожил часть рынка Барбашово в Харькове 03
Пожар уничтожил часть рынка Барбашово в Харькове 04

Автор: 

пожар (5944) Харьков (7479) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+14
гепа, похоже, не воскреснет и начинается передел самого хлебного места в Харькове.
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28.11.2020 11:27
+11
У власти в Харькове криминал из 90 х,Методы решения разногласий у них такие.Гепа всегда решал вопросы именно таким способом.С помощью своих активистов.Они надеются стать удельными князьями ,не зависимыми от Киева.Это не только к Харькову относится,но и к Полтаве,Львову,Днепру,Одессе.Народ наш простой,как двери.Избрал криминал и радуется ,как ребёнок.Народ просто не представляет, какая нечисть правит им на местах..Начиная от сельского старосты и кончая,импотентной,но алчной Радой.Не от хорошей жизни Зеленский назначает Гриневецкого или Тымчук.Нет в Украине порядочных кадров. И пока не предвидится.
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28.11.2020 11:53
+8
Гепа - теперь образ собирательный.Это могучая кучка мразей во власти.И стой стороны и с другой.Они из 90-хТерехов( зам Гепы) руками и ногами отбивался от должности губернатора,потому ,как лаве меньше и шанс получить пинка в зад от Президента 100%,а с этой должности зама Гепы его может выковырнуть только СУд.А Суды у нас ,как в Зимбабве.
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28.11.2020 12:02
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Аваков делает хозяевам Барабашово "предложение, от которого нельзя отказаться" ?
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28.11.2020 11:24 Ответить
Скорее всего команда инвалида-колясочника мстит Барабашовцам за пикеты против строительства дороги через рынок. Да и с ПІДПОРЯДКУВАННЯМ, по слухам, идут ожесточенные споры. Желающих отщипнуть от пирога больше размера самого "десерта".
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28.11.2020 12:04 Ответить
Гепа никак неуспокоится, чужая собственность спать не давала !
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28.11.2020 12:15 Ответить
при ч'м тут ГЕПА... скорее всего сами и подпалили -застраховали товар вывезли его и.... вспомним Ильфа и Петрова Воронья слободка была подожжена самими жильцами аж с 12 сторон.. второе там всё построено с нарушением СНИПов и пожарной безопасности и главное ЗАГОРЕЛОСЬ ТОГДА когда никого нет.. и последнее за последние 10 лет там 2-3 раза в год ПОЖАР!! может от налоговой скрывают доходы
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28.11.2020 17:54 Ответить
Він такими "малими справами" не займається - він заграє до Франції роблячи закази до на гелікоптери, то на катери які ніхто ще не бачив в Україні.
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29.11.2020 16:39 Ответить
послегепие началось? передел сфер
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28.11.2020 11:26 Ответить
Готовятся к локдауну...)))
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28.11.2020 11:26 Ответить
гепа, похоже, не воскреснет и начинается передел самого хлебного места в Харькове.
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28.11.2020 11:27 Ответить
Пожар по заказу. Идёт торг за участок для прокладки трассы.
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28.11.2020 11:30 Ответить
Надписи точно как на наших рынках.
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28.11.2020 11:31 Ответить
Ага, на украинском не пишут почему-то!
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28.11.2020 11:43 Ответить
Два варіанти - або підпал, або проводка (вони ж врізаються в мережі кустарно)...
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28.11.2020 11:41 Ответить
Поссорились Гепа и Ярославский с Фельдманом..Очень захотелось Гепе проложить скоростную трассу прямо через рынок.Космополиты чубятся ,а у необрезанных товарные ценности горят ярким пламенем.Харьковчанам нравится.
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28.11.2020 11:41 Ответить
Куда так бедному гепе ссориться... парализованному!
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28.11.2020 11:44 Ответить
Гепа - теперь образ собирательный.Это могучая кучка мразей во власти.И стой стороны и с другой.Они из 90-хТерехов( зам Гепы) руками и ногами отбивался от должности губернатора,потому ,как лаве меньше и шанс получить пинка в зад от Президента 100%,а с этой должности зама Гепы его может выковырнуть только СУд.А Суды у нас ,как в Зимбабве.
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28.11.2020 12:02 Ответить
Пожар посадить лет на 10...
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28.11.2020 11:45 Ответить
возгорание обнаружила охрана...слова Украина, рынок, работающая противопожарная сигнализация остаются несовместимыми
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28.11.2020 11:48 Ответить
У власти в Харькове криминал из 90 х,Методы решения разногласий у них такие.Гепа всегда решал вопросы именно таким способом.С помощью своих активистов.Они надеются стать удельными князьями ,не зависимыми от Киева.Это не только к Харькову относится,но и к Полтаве,Львову,Днепру,Одессе.Народ наш простой,как двери.Избрал криминал и радуется ,как ребёнок.Народ просто не представляет, какая нечисть правит им на местах..Начиная от сельского старосты и кончая,импотентной,но алчной Радой.Не от хорошей жизни Зеленский назначает Гриневецкого или Тымчук.Нет в Украине порядочных кадров. И пока не предвидится.
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28.11.2020 11:53 Ответить
чушь , зачем Украине марионетка путлера и ещё бандитов из 90-х ? Импотент- иуда Президент или есть или его нет 🤡🤢.
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28.11.2020 12:50 Ответить
Це так звана децентралізація Гроші
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28.11.2020 15:18 Ответить
Тут такой мутняк нарисовался.Зе не подписывает законы о деньгах ОТГ и другим.После Нового года 90 % громад будут сосать соску у правительства,а не разбрасываться деньгами.Видно идёт торг с мафией про законы по НАПК.Если Зе не подпишет,то бедные ОТГ сядут на бюджет области и областных центров..Далеко не во всех ОТГ добывают газ,уголь и другие ископаемые..
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28.11.2020 17:01 Ответить
Вони і так там удільні князі вже давно, нажаль не такі живі як Гєпа.
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29.11.2020 16:42 Ответить
Та скільки його можна палити! Проложіть вже там дорогу і не задимлюйте Харків. там і так екологія не на висоті
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28.11.2020 12:02 Ответить
Экология в Харькове,как в Пекине.Столичная.Очень большая часть частного сектора перешла на уголь(дымный) шины,пелеты непонятного происхождения.К тому же есть свой Коксохим( куда там Мариуплю и Запорожью).Букет Шанель №5 каждому немовляти.Громадный район Харькова вымерзнет,как остров Русский( символично!!!)во Владивостоке!Почему?,да потому что тепло идёт с загородной ТЭЦ-5( приблизительно 30км до Алексеевки)По дороге львина доля тепла улетучивается в атмосферу..Сетям там по 40 лет и более.Естественно трубы все -решето.И Тэц добавляет свежие реагенты и воду в трубы сотнями тонн,а это ещё больше ускоряет коррозию.Коллективной клепки у власти- 0.Советский гигантизьм теперь не к месту.Дешевле котельную на каждом микрорайоне построить.Да кому оно надо?.Им нужна дорога через Барабашку,через трупы и поджоги.
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28.11.2020 12:18 Ответить
В середині 70-х минулого століття викладач ВУЗу, де я начався, викурював 2 пачки "Прими", зауважуючи, що це ніяк не вплине на здоров*я із-за загазованості повітря в Харкові, хоч кури хоч не кури.
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28.11.2020 13:25 Ответить
ты то где проживаешь??? попобуй проедь мимо барабана во время полной работы и сразу оматюканшь торгашей и благословишь ГЕпу на новую дорогу
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28.11.2020 17:57 Ответить
та в любом городе независимо от численности населения проехать там где базар это ад.
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28.11.2020 19:25 Ответить
С одной стороны можно перехватить потоки на механизаторской и пустить по над речкой ниже рынка с выходом на Рост,с другой стороны в сторону Украины можно перехватитьчерез частный сектор прямо на Камышева.Но самое узкое место -это Веснина.И он никак не решается,а можно запросто.Параллельными потоками от авиазавода и по Белгородскому спуску .Или в разрыв между авиазаводом и Фэдом.А теперешний вариант приведёт к ещё большим пробкам,а главное - смертям.
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29.11.2020 11:46 Ответить
Нема ніякого смогу як в Пекінє, що ти лєпіш?
Коли вітру повністю немає тоді смог є, так це є в кожному місті України, подивись на прогноз погоди в інтрнеті - вітер є завжди.
Не треба паніку розповсюджувати що ХАРКІВ БЕЗ СЄПАРА АДОЛЬФОВІЧА РОЗВАЛЮВАЄТЬСЯ, гарно без Гєпи, ще б його банду на всіх рівнях забрав Ковід і мером став патріот України, це була б гарна новина.
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29.11.2020 16:46 Ответить
писати окупаційним діалектом - "ткани и фурнитура" даже ринок обурює - самозаймається в знак протесту.
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28.11.2020 12:26 Ответить
так і є... для тупих і нездатних...
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28.11.2020 12:49 Ответить
Скажу більше - на будівлі міскради Харкова радянські герби, на станції метро Індустріальна кругом серпи з молотками, отака х*ня хлопчики та дівчатка..Риба гниє з голови, а Барабаху підпалюють не перший раз, до речі власник ринку Фєльдман тепер разом з бувшими ригами.
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29.11.2020 16:49 Ответить
Пожежа знищила частину ринку "Барбашово" в Харкові - Цензор.НЕТ 6741
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28.11.2020 14:10 Ответить
Говорят перед пожаром видели Гепу на огненной колеснице. Не к добру.
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28.11.2020 15:58 Ответить
Все снести нахрен и забабахать торгово-развлекательный центр
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28.11.2020 17:39 Ответить
 
 