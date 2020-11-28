Пожежа знищила частину ринку "Барбашово" в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масштабна пожежа сталася на території торгового центру "Барабашово" в Харкові в ніч на суботу, 28 листопада. В гасінні пожежі брали участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

28 листопада о 02:39 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ "Барабашово" у Харкові. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної.

Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити зо 2 десятки павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було. Охоронці негайно зателефонували на номер "101" та до добровільного протипожежного формування торговельного центру. Прибулі до місця пожежі добровольці подали на гасіння перших пожежний ствол.

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Вже за 10 хвилин за підвищеним номером виклику на місце прибули 4 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вирував вже на площі 1000 кв.м.

Загалом у гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Крім того, працюють 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту України та цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ "Барабашово". Всього задіяні близько 100 осіб. Рятувальники розгорнули рукавні лінії та подали в осередок пожежі 12 пожежних стволів. Також був організований захист сусідніх павільйонів. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось мінімізувати збитки від пожежі. Від вогню врятовано близько 85 павільйонів, що були на майданчику. Проте вогонь встиг знищити 21.

Локалізація пожежі відбулась о 04:17. Наразі на місці події продовжують працювати сили ДСНС. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

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