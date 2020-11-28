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Пожежа знищила частину ринку "Барбашово" в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Масштабна пожежа сталася на території торгового центру "Барабашово" в Харкові в ніч на суботу, 28 листопада. В гасінні пожежі брали участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

28 листопада о 02:39 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ "Барабашово" у Харкові. Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної.

Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити зо 2 десятки павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було. Охоронці негайно зателефонували на номер "101" та до добровільного протипожежного формування торговельного центру. Прибулі до місця пожежі добровольці подали на гасіння перших пожежний ствол.

Також читайте: Троє чоловіків загинули внаслідок пожежі в приватному житловому будинку на Київщині, - ДСНС. ФОТО

Вже за 10 хвилин за підвищеним номером виклику на місце прибули 4 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вирував вже на площі 1000 кв.м. 

Загалом у гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Крім того, працюють 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту України та цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ "Барабашово". Всього задіяні близько 100 осіб. Рятувальники розгорнули рукавні лінії та подали в осередок пожежі 12 пожежних стволів. Також був організований захист сусідніх павільйонів. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалось мінімізувати збитки від пожежі. Від вогню врятовано близько 85 павільйонів, що були на майданчику. Проте вогонь встиг знищити 21.

Локалізація пожежі відбулась о 04:17. Наразі на місці події продовжують працювати сили ДСНС. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень вогонь забрав життя 59 осіб, - ДСНС

Пожежа знищила частину ринку Барбашово в Харкові 01
Пожежа знищила частину ринку Барбашово в Харкові 02
Пожежа знищила частину ринку Барбашово в Харкові 03
Пожежа знищила частину ринку Барбашово в Харкові 04

пожежа (4325) Харків (5594) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+14
гепа, похоже, не воскреснет и начинается передел самого хлебного места в Харькове.
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28.11.2020 11:27
+11
У власти в Харькове криминал из 90 х,Методы решения разногласий у них такие.Гепа всегда решал вопросы именно таким способом.С помощью своих активистов.Они надеются стать удельными князьями ,не зависимыми от Киева.Это не только к Харькову относится,но и к Полтаве,Львову,Днепру,Одессе.Народ наш простой,как двери.Избрал криминал и радуется ,как ребёнок.Народ просто не представляет, какая нечисть правит им на местах..Начиная от сельского старосты и кончая,импотентной,но алчной Радой.Не от хорошей жизни Зеленский назначает Гриневецкого или Тымчук.Нет в Украине порядочных кадров. И пока не предвидится.
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28.11.2020 11:53
+8
Гепа - теперь образ собирательный.Это могучая кучка мразей во власти.И стой стороны и с другой.Они из 90-хТерехов( зам Гепы) руками и ногами отбивался от должности губернатора,потому ,как лаве меньше и шанс получить пинка в зад от Президента 100%,а с этой должности зама Гепы его может выковырнуть только СУд.А Суды у нас ,как в Зимбабве.
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28.11.2020 12:02
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Аваков делает хозяевам Барабашово "предложение, от которого нельзя отказаться" ?
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28.11.2020 11:24 Відповісти
Скорее всего команда инвалида-колясочника мстит Барабашовцам за пикеты против строительства дороги через рынок. Да и с ПІДПОРЯДКУВАННЯМ, по слухам, идут ожесточенные споры. Желающих отщипнуть от пирога больше размера самого "десерта".
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28.11.2020 12:04 Відповісти
Гепа никак неуспокоится, чужая собственность спать не давала !
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28.11.2020 12:15 Відповісти
при ч'м тут ГЕПА... скорее всего сами и подпалили -застраховали товар вывезли его и.... вспомним Ильфа и Петрова Воронья слободка была подожжена самими жильцами аж с 12 сторон.. второе там всё построено с нарушением СНИПов и пожарной безопасности и главное ЗАГОРЕЛОСЬ ТОГДА когда никого нет.. и последнее за последние 10 лет там 2-3 раза в год ПОЖАР!! может от налоговой скрывают доходы
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28.11.2020 17:54 Відповісти
Він такими "малими справами" не займається - він заграє до Франції роблячи закази до на гелікоптери, то на катери які ніхто ще не бачив в Україні.
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29.11.2020 16:39 Відповісти
послегепие началось? передел сфер
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28.11.2020 11:26 Відповісти
Готовятся к локдауну...)))
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28.11.2020 11:26 Відповісти
гепа, похоже, не воскреснет и начинается передел самого хлебного места в Харькове.
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28.11.2020 11:27 Відповісти
Пожар по заказу. Идёт торг за участок для прокладки трассы.
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28.11.2020 11:30 Відповісти
Надписи точно как на наших рынках.
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28.11.2020 11:31 Відповісти
Ага, на украинском не пишут почему-то!
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28.11.2020 11:43 Відповісти
Два варіанти - або підпал, або проводка (вони ж врізаються в мережі кустарно)...
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28.11.2020 11:41 Відповісти
Поссорились Гепа и Ярославский с Фельдманом..Очень захотелось Гепе проложить скоростную трассу прямо через рынок.Космополиты чубятся ,а у необрезанных товарные ценности горят ярким пламенем.Харьковчанам нравится.
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28.11.2020 11:41 Відповісти
Куда так бедному гепе ссориться... парализованному!
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28.11.2020 11:44 Відповісти
Гепа - теперь образ собирательный.Это могучая кучка мразей во власти.И стой стороны и с другой.Они из 90-хТерехов( зам Гепы) руками и ногами отбивался от должности губернатора,потому ,как лаве меньше и шанс получить пинка в зад от Президента 100%,а с этой должности зама Гепы его может выковырнуть только СУд.А Суды у нас ,как в Зимбабве.
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28.11.2020 12:02 Відповісти
Пожар посадить лет на 10...
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28.11.2020 11:45 Відповісти
возгорание обнаружила охрана...слова Украина, рынок, работающая противопожарная сигнализация остаются несовместимыми
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28.11.2020 11:48 Відповісти
У власти в Харькове криминал из 90 х,Методы решения разногласий у них такие.Гепа всегда решал вопросы именно таким способом.С помощью своих активистов.Они надеются стать удельными князьями ,не зависимыми от Киева.Это не только к Харькову относится,но и к Полтаве,Львову,Днепру,Одессе.Народ наш простой,как двери.Избрал криминал и радуется ,как ребёнок.Народ просто не представляет, какая нечисть правит им на местах..Начиная от сельского старосты и кончая,импотентной,но алчной Радой.Не от хорошей жизни Зеленский назначает Гриневецкого или Тымчук.Нет в Украине порядочных кадров. И пока не предвидится.
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28.11.2020 11:53 Відповісти
чушь , зачем Украине марионетка путлера и ещё бандитов из 90-х ? Импотент- иуда Президент или есть или его нет 🤡🤢.
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28.11.2020 12:50 Відповісти
Це так звана децентралізація Гроші
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28.11.2020 15:18 Відповісти
Тут такой мутняк нарисовался.Зе не подписывает законы о деньгах ОТГ и другим.После Нового года 90 % громад будут сосать соску у правительства,а не разбрасываться деньгами.Видно идёт торг с мафией про законы по НАПК.Если Зе не подпишет,то бедные ОТГ сядут на бюджет области и областных центров..Далеко не во всех ОТГ добывают газ,уголь и другие ископаемые..
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28.11.2020 17:01 Відповісти
Вони і так там удільні князі вже давно, нажаль не такі живі як Гєпа.
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29.11.2020 16:42 Відповісти
Та скільки його можна палити! Проложіть вже там дорогу і не задимлюйте Харків. там і так екологія не на висоті
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28.11.2020 12:02 Відповісти
Экология в Харькове,как в Пекине.Столичная.Очень большая часть частного сектора перешла на уголь(дымный) шины,пелеты непонятного происхождения.К тому же есть свой Коксохим( куда там Мариуплю и Запорожью).Букет Шанель №5 каждому немовляти.Громадный район Харькова вымерзнет,как остров Русский( символично!!!)во Владивостоке!Почему?,да потому что тепло идёт с загородной ТЭЦ-5( приблизительно 30км до Алексеевки)По дороге львина доля тепла улетучивается в атмосферу..Сетям там по 40 лет и более.Естественно трубы все -решето.И Тэц добавляет свежие реагенты и воду в трубы сотнями тонн,а это ещё больше ускоряет коррозию.Коллективной клепки у власти- 0.Советский гигантизьм теперь не к месту.Дешевле котельную на каждом микрорайоне построить.Да кому оно надо?.Им нужна дорога через Барабашку,через трупы и поджоги.
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28.11.2020 12:18 Відповісти
В середині 70-х минулого століття викладач ВУЗу, де я начався, викурював 2 пачки "Прими", зауважуючи, що це ніяк не вплине на здоров*я із-за загазованості повітря в Харкові, хоч кури хоч не кури.
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28.11.2020 13:25 Відповісти
ты то где проживаешь??? попобуй проедь мимо барабана во время полной работы и сразу оматюканшь торгашей и благословишь ГЕпу на новую дорогу
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28.11.2020 17:57 Відповісти
та в любом городе независимо от численности населения проехать там где базар это ад.
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28.11.2020 19:25 Відповісти
С одной стороны можно перехватить потоки на механизаторской и пустить по над речкой ниже рынка с выходом на Рост,с другой стороны в сторону Украины можно перехватитьчерез частный сектор прямо на Камышева.Но самое узкое место -это Веснина.И он никак не решается,а можно запросто.Параллельными потоками от авиазавода и по Белгородскому спуску .Или в разрыв между авиазаводом и Фэдом.А теперешний вариант приведёт к ещё большим пробкам,а главное - смертям.
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29.11.2020 11:46 Відповісти
Нема ніякого смогу як в Пекінє, що ти лєпіш?
Коли вітру повністю немає тоді смог є, так це є в кожному місті України, подивись на прогноз погоди в інтрнеті - вітер є завжди.
Не треба паніку розповсюджувати що ХАРКІВ БЕЗ СЄПАРА АДОЛЬФОВІЧА РОЗВАЛЮВАЄТЬСЯ, гарно без Гєпи, ще б його банду на всіх рівнях забрав Ковід і мером став патріот України, це була б гарна новина.
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29.11.2020 16:46 Відповісти
писати окупаційним діалектом - "ткани и фурнитура" даже ринок обурює - самозаймається в знак протесту.
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28.11.2020 12:26 Відповісти
так і є... для тупих і нездатних...
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28.11.2020 12:49 Відповісти
Скажу більше - на будівлі міскради Харкова радянські герби, на станції метро Індустріальна кругом серпи з молотками, отака х*ня хлопчики та дівчатка..Риба гниє з голови, а Барабаху підпалюють не перший раз, до речі власник ринку Фєльдман тепер разом з бувшими ригами.
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29.11.2020 16:49 Відповісти
Пожежа знищила частину ринку "Барбашово" в Харкові - Цензор.НЕТ 6741
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28.11.2020 14:10 Відповісти
Говорят перед пожаром видели Гепу на огненной колеснице. Не к добру.
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28.11.2020 15:58 Відповісти
Все снести нахрен и забабахать торгово-развлекательный центр
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28.11.2020 17:39 Відповісти
 
 